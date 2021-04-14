60~80歲六成有「夜尿」困擾，如何治療才能一夜好眠？

報導：黃慧玫（KingNet國家網路醫藥）｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：楊景偉（振興醫院泌尿部主治醫師）

65歲的張先生（化名），從去年年底開始，突然產生頻繁夜尿問題，曾經一個晚上起來十幾次，站在馬桶前許久，不是尿不出來，就是只尿了二、三滴而已，嚴重影響到日常生活。

他主訴，因為現在正處於等待退休之際，工作都交由年輕人處理，但卻覺得比以往更疲累；連假出遊時，晚上在飯店時，跑廁所時間竟比躺在床上還多，因此，被妻子押來看診。

受治個案的振興醫院泌尿部主治醫師楊景偉指出，經檢查發現，張先生是因為攝護腺肥大引起膀胱容積減少，加上即將退休，因對未來感到不安而引發焦慮，進而產生夜尿的問題。

楊景偉解釋，夜尿（nocturia）是指一個人在睡眠期間，會醒來去上廁所。發生率會隨著年紀增長而比例攀升，20至40歲發生率約兩成，60至80歲約六成，80歲以上約八成。

了解夜尿分類，再決定治療方式

楊景偉解釋，夜尿又分成以下四類：

1. 全日多尿

楊景偉說，個體24小時的總排尿量超過體重（公斤）x 40毫升，如一個60公斤男性每日排尿總量超過2400毫升，即診斷為全日多尿症。可能要考慮糖尿病、尿崩症或多渴症而引起全日多尿症。

2. 夜間多尿

正常人一整天尿量主要發生在白天，而「夜間多尿」的定義為：夜間排尿量總合大於全日總排尿量33％以上。主因為身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿；其次身體血液於夜間時回收至腎臟而導致夜尿過多，多跟系統性慢性病有關。此外，睡前喝太多液體亦會引起。

3. 容量減少

楊景偉表示，膀胱收縮力降低，尿容積減少會引起夜間頻尿。男性夜尿最常見的原因，是攝護腺肥大而造成膀胱容積減少增加夜尿。女性如果有泌尿道感染發炎，亦會造成尿急、夜尿等症狀。

4. 睡眠障礙

睡眠不佳者，晚上易起床排尿。楊景偉說，精神性原因，如焦慮症或憂鬱症引起睡眠問題，進而產生夜尿。心理性原因方面，如有些人對膀胱裡尿液特別敏感，即使尿量只有一點點，仍想把尿液排空才能安心入睡，也是情緒焦慮引起。

改善夜尿的治療及生活解方

楊景偉進一步解釋，夜尿患者常合併兩種以上原因，而案例中的張先生就是如此，攝護腺肥大引起膀胱容積減少，同時又合併憂鬱症，引起睡眠障礙而產生夜尿。那麼夜尿問題又該如何治療呢？

1. 生活習慣改變

症狀輕微者建議從生活習慣調整開始。楊景偉表示，睡前4小時內儘量少喝水與攝取刺激性飲料、茶、咖啡、酒精，或水份過多的水果等，可考慮以漱口代替喝水，並養成睡前先將尿液排空的習慣。

另外不妨藉由改善睡眠環境來增加好眠，如注意房間溫度，舒適的溫度能幫助入睡；舒適的床墊，床的軟硬度也有影響。盡量隔絕光線，越暗越有助睡眠。睡前避免使用3C產品，因為藍光會影響褪黑激素的分泌，干擾睡眠品質等。

掌握平日的緊張、焦慮、憂鬱等情緒問題，因為紛亂的思緒造成皮質醇分泌上升，影響入睡；盡可能在當下解決問題，帶著困擾上床，更容易睡不著。還有別忘了白天規律運動、睡前做伸展操、適當地減肥等，對夜尿都有幫助。

2. 藥物治療

楊景偉表示，因服用利尿劑引起夜尿的患者，可將服用利尿劑時間改為下午，讓作用時間提早於睡前完成，改善夜尿次數。

泌尿道感染的患者需使用抗生素治療，夜尿才會改善。而攝護腺肥大引起尿路阻塞，可用交感神經抑制劑或合併第五型還原酶抑制劑治療。

夜間尿多症患者，可用合成抗利尿激素治療，讓水份留在體內，減少夜尿排出。至於有睡眠障礙者，可考慮服用短效的安眠藥來改善睡眠。

3. 手術治療

對於膀胱功能喪失、大量殘尿的病人需以導尿來改善問題。楊景偉說，如果有嚴重的攝護腺肥大阻塞、膀胱腫瘤、結石、尿道狹窄等問題，則需要透過手術治療，才能徹底改善臨床症狀。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航