自然產還是剖腹產好？選剖腹產要注意哪些照護細節？

文：李蔚萱（NOW健康）

自然產還是剖腹產好？

自然產還是剖腹產，一直以來都是孕媽咪們關注的議題。有人說自然產恢復快，寶寶較健康；也有人說剖腹產後比較不會尿失禁。究竟哪種生產方式比較好？婦產科醫師認為，選擇對產婦與胎兒安全的方式，才是最好的生產方式。

菡生婦產科診所邱淑芳院長表示，在正常情況下，產婦都適合自然產，好處是恢復較快，即使是會陰部有撕裂傷口，疼痛度也較低，不會留下疤痕。產婦通常在產後數小時便可自行下床上廁所，約3天後即可出院。需注意的是，有些婦女在自然產後，會有尿失禁問題，可多做凱格爾運動，來幫助恢復鬆弛的骨盆底肌肉。

此外，寶寶透過自然產時產道的擠壓，肺部會較為成熟，原本存在於呼吸道中的羊水，也能藉由產道擠壓而排出體外。

邱淑芳院長說，根據臨床接生經驗，自然產的寶寶哭聲大多較為響亮。然而，若是胎兒較大而導致難產，或者產程遲滯的情況，就必須緊急剖腹產。由於剖腹產時，醫師能直接處理傷口及胎盤，因此能減少產後大出血的狀況，產婦惡露也會較少。

剖腹產該注意組織沾黏問題

邱淑芳院長進一步說明，一般而言，產婦若前一次是剖腹產或子宮曾手術，則必須剖腹產，以免有子宮破裂的風險；或者產婦有前置胎盤、重度子癲前症、有嚴重子宮肌瘤、菜花或皰疹，以及胎兒體重超過四公斤以上、40歲以上的高齡產婦等，自然產恐會影響寶寶健康，生產風險也較高，因此也會事先建議剖腹產。

邱淑芳院長指出，剖腹產由於腹部傷口較大，通常需住院5至7天，而最需注意的是術後沾黏問題。剖腹產是從腹部到子宮，一層一層的切開，手術過程會破壞原本包覆著器官做為隔離組織的保護層，因此有可能會造成組織間的沾黏。若發生沾黏，恐導致慢性骨盆腔發炎疼痛、容易脹氣，若輸卵管沾黏恐導致不孕。

要減少組織沾黏情況，可考慮使用「防沾黏薄膜」覆蓋於子宮傷口。防沾黏薄膜是婦科手術常見的醫療器材，屬玻尿酸成分，約七天內人體會自行吸收，四周後排出體外。

邱淑芳院長曾收治一名35歲產婦，第一胎足月時羊水破裂，但子宮頸一直只開兩公分，待產超過24小時，且產婦有發燒現象，與產婦及家屬充分討論後，緊急剖腹產，並使用防沾黏薄膜，術後恢復良好。兩年後再生第二胎，同樣採用剖腹產，術中發現子宮狀況良好，組織間平滑，也沒有沾黏情況發生。

邱淑芳院長提醒，剖腹產後兩周內不宜進補，並建議使用束腹帶，避免傷口滲血，也減少疼痛度。孕期中應按時產檢，懷孕六個月後注意胎動，產後注意出血及傷口狀況。

最重要的是「預防勝於治療」，若需剖腹產，應慎防術後組織沾黏，一旦發生沾黏治療較為棘手，並會造成產婦日後身體不適，及影響再次懷孕的可能性。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航