【太魯閣號事故】時代力量、民眾黨籲政院監督台鐵實質改革，國民黨提案要蘇貞昌林佳龍下台

發生於4月2日的太魯閣號事故釀50死數百傷，時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團於今 （6）日都在立法院針對太魯閣號事故召開相關記者會並提案。

時代力量和民眾黨都指出台鐵發包工程、軌道安全防護監測等諸多問題，並質疑在普悠瑪事故後，雖然運安會提出許多改善建議，但台鐵卻仍不斷發生大小事故，顯示出台鐵的改革仍未能確實；國民黨則認為，行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍監督台鐵不力，應負起政治責任下台；最後立法院通過民眾黨團要求交通部說明的提案，但國民黨的公決案並未通過。

工程發包、邊坡防護監測應檢討

時代力量黨團早上召開記者會，總召邱顯智表示，這次釀禍的邊坡防護工程，從工地主任、品管人員、職安人員到專任工程人員，全部都規避了營造業法規範。工地主任是李義祥，而李義祥作為乙級的義祥營造公司負責人，不可以又同時是為甲級的東新營造公司的負責人。李義祥以義程營造的名義向台鐵承包多項工程，台鐵又怎麼可能不知道他有營造公司，還同意他擔任邊坡工程工地主任？種種跡象均顯示台鐵工程管控出問題，工程會應立刻調查，全面清查台鐵工程與現行招標制度流程，杜絕借牌、轉包各種違法工程現象與招標流程可能產生的弊端。

時代力量黨團副總召陳椒華則指出，太魯閣號事故現場可見台鐵鄰近軌道的施工處所，沒有任何軌道安全防護，連最簡單的鐵絲護網也沒有，隨便一個異物滾落到軌道都可能會引起事故。對比捷運與高鐵，捷運過去曾發生汽車跌落捷運軌道邊坡，所幸有防護網擋住；高鐵有邊坡滑動監測器、落石偵測器、侵入物偵測器，然而台鐵目前缺乏相關防護系統。

民眾黨團則表示，此次太魯閣號事故中的釀禍工程車，其承包商是施作台鐵工程，不僅承包商、監造商都有責任，發包與管理稽核的鐵路局更是責無旁貸。政府應落實廠商品管、重新檢視工安品質，並且增加與落實安全措施。民眾黨立委賴香伶也表示，台鐵在「鐵路沿線施工安全標準」中，竟明定若發生行車安全事故，由施工承商「負全責」這種態度令人寒心。

邱臣遠指出，蔡政府上任以來已發生14起重大鐵路事故，其中3年前普悠瑪事件蔡英文就宣示「台鐵改革沒有上限」，並要求「在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為，該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少」，如今看來卻是沒有一項到位。

民眾黨團副總召高虹安也炮轟台鐵在包商供應鏈管理有非常大問題，不良紀錄多的廠商還可以承攬台鐵標案，要求台鐵全面檢視政制執行的專案，務必盤點徹查。同時與此次意外類似的邊坡有15處，其中有9處還在施工，要求盤點並落實相關工程安全防護。

邱臣遠提出3項訴求，包括全新檢視施工安全管理作業，並全面暫停施工，清查台鐵沿線工程，防護作為達到標準前不准復工；同時，交通部應於2年內比照高鐵設置防護網及預警系統；此外還應該制定並落實台鐵安全管理系統。

邱顯智表示，本次太魯閣號事故，突顯的問題面向和層次既深且廣，包括人員短缺、鐵路管理、工程管理、風險調控甚至花東區域交通需求等層面。台鐵改革的責任應該提升到行政院層級進行，徹底改革，避免憾事一再發生。

國民黨：蘇貞昌、林佳龍應下台負責

國民黨立法院黨團也召開記者會，提出10大疑點，要求交通部和行政院對國人說明。國民黨並在今天早上的院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人下台，及立法院應立即成立調閱委員會；全案在立法院會處理，不過因民進黨團占人數優勢，經表決後提案不通過。

國民黨團總召費鴻泰表示，台鐵的行車事故月報表最後更新在今年1月，換句話說台鐵局長變成代理之後就沒再更新，從這小事就知道螺絲都鬆了；而「義祥工業社」是否有借牌標案的行為是否為導致事故發生的關鍵因素；林佳龍必須立即下台接受調查、究責。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台鐵內部有人爆料，事故發生第一時間，有幕僚建議把責任往監造商推，降低台鐵負評，這些責任都該追究到底。鄭麗文也批評，台鐵局長懸缺3個月，是否因為蘇跟林佳龍的宿怨，所以遲遲不核定林佳龍送來的人事案？蘇貞昌欠國人交代，國民黨團要求林佳龍必須立即下台，接受調查、究責，蘇貞昌必須下台負起政治責任。

立委陳玉珍則批評太魯閣號悲劇是「政府殺人」事件，疑點包括施工範圍為何不設護欄、施工交通維持計畫是否落實、2020年底應該完成的邊坡監測系統完成情況、東新營造投標是否因為使用「最低標」出事；立委洪孟楷表示，週三交通委會國民黨團會「要求成立調閱小組」，要求台鐵將近5年「義祥工業社」所得標的工程合約全部提出，釐清其中是否有人謀不臧、包庇，同時檢視合約內容攸關SOP部分是否確實落實；調閱小組成立後，也會特別針對「行車安全邊坡安全維護工程」所有合約一併檢視。

Photo Credit:中央社

國民黨團所提的公決案指出，這次台鐵408次太魯閣號事故肇因台鐵委包廠商的工程車在邊坡隨意停車釀禍，外界也質疑台鐵局未在事故現場邊坡設置護欄、邊坡監測系統設置未如期完成及承包廠商紀錄不良竟還能得到政府標案等，顯示台鐵局及交通部疏於管理，未落實工地安全規範的管控，台鐵局、交通部有過失。

公決案提及，蘇貞昌無視台鐵長年積弊與安全控管問題，遲未核定台鐵總體檢報告更是難辭其咎，讓不幸事件一再重演，已無法勝任行政院長職務。公決案也指出，要求蘇貞昌、林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任，立即下台；立法院應即成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任。

主持院會的立法院副院長蔡其昌詢問對於此案有無異議，有在場立委提出異議，因此進行表決。過程中，國民黨團高喊「政府殺人，蘇貞昌、林佳龍道歉下台」等口號；表決結果，贊成33人、反對60人、棄權7人，國民黨團提議不通過。

台鐵總體檢報告，立法院通過交通部應1個月內說明

在普悠瑪事件後，由張景森政委召集的專案小組早在2019年1月底就已完成了「台鐵總體檢報告」，做為政院內部檢討報告及決策參考；而這次的太魯閣號事件死傷更慘重，在野黨們也質疑，交通部針對報告內容有多少實際改善作為？為何行政院遲遲未核定該報告？

陳椒華提出，普悠瑪事件後，台鐵大體檢報告一共列出144項改善項目，要求台鐵局具體改善。而其中編號1303列管改善事項，就是「軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工，養護完成後應要求現場負責人確認，以確保行車營運安全。」，既然列管事項有提及「軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施」，為什麼現在邊坡工程合約中仍未訂定完整的軌道防護？

軌道防護對運輸安全具有高度重要性，交通部不應該再去年3月16日核可同意解除列管。除了這次釀禍的邊坡防護工程外，台鐵在鐵路行車安全改善六年計畫中其餘21個邊坡工程，不論施工中或已完工，交通部應該全面清查盤點各工程中，台鐵及承包廠商是否有對軌道安全進行任何防護的風險管控作為。

蘇貞昌昨天在臉書表示，台鐵總體檢報告在2019的1月18日完成後3天，行政院1月21日就已通函各部會執行，報告中所提各項短中長程改善建議，都有持續追蹤且大部分已辦理完成。

今天院會則無異議通過民眾黨團2提案，其中一提案要求交通部應於1個月內提出針對台鐵工程發包流程及施工監管改善計畫；另一提案也要求，行政院與交通部應於1個月內，就台鐵總體檢報告的執行成果與已解除的列管事項向立法院提出說明。

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