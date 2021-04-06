台鐵：太魯閣號事故邊坡屬工程可改善路段，原未列入裝設「監測預警系統」範圍

太魯閣號列車2日撞上滑落至軌道的工程車，造成重大傷亡。外界質疑台鐵無邊坡監測預警系統，台鐵表示預計2021年完成10處、2022年完成15處。

至於這次太魯閣號事故地點的邊坡，在台鐵先前的評估中，屬於工程可以改善的路段，未列入裝設監測預警系統的範圍。對此交通部次長王國材表示，已請台鐵研議將異物易入侵路段，也納入裝設監測預警系統考量。

然而台鐵原本預計於2019年底就要完成建置25處邊坡全自動監測預警系統。台鐵方面則表示是因為工程延宕，為提升準確率因此花較多時間測試。

事故地點邊坡屬工程可改善路段，原未列入裝設監測預警系統範圍

（中央社）台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落至軌道的工程車，造成重大傷亡。外界質疑台鐵無邊坡監測預警系統，台鐵4日回應，無法用工程改善的邊坡才會設預警系統，今年可完成10處。

台鐵表示，在鐵路行車安全改善6年計畫（2015年至2022年）內編列約新台幣10億元，辦理邊坡改善，包括訂定養護制度邊坡改善、補強設計及施工、落石預警系統及專案管理技術服務等。

台鐵說，2019年3月完成邊坡調查及分級，針對落石、土石流高風險路段以工程改善方式為主，經評估後難以工程手段改善者，納入自動化監測預警系統。

經評估，台鐵有25處邊坡將設監測預警系統，經費約2.75億元。

台鐵說，邊坡監測預警系統於2019年7月4日開工，2020年10月5日於林口支線完成攝影機辨視功能測試，2021年3月18日完成基本規劃設計，將於2021年4月底提出細部設計進行審查。預計2021年完成10處、2022年完成15處。

至於這次太魯閣號事故地點的邊坡，在台鐵先前的評估中，屬於工程可以改善的路段，未列入裝設監測預警系統的範圍。

《中央社》報導，對此交通部次長王國材昨（5）日表示，台鐵現在有25處路段在明年底前完成裝設，這些路段都是透過工程無法改善的高風險路段。然而這次太魯閣號事故後，也請台鐵研議將異物易入侵路段，納入裝設監測預警系統考量。

裝設時程已延宕2年，台鐵：為提升準確率花較多時間測試

《聯合新聞網》報導，在行政院2019年總體檢報告，台鐵原本預計於2019年底建置25處邊坡全自動監測預警系統，但至今沒有完成。台鐵方面則表示是因為工程延宕，該系統為畫面監測加人工智慧判讀，為提升準確率因此花較多時間測試。但距離當初總體檢報告時程，工程已整整延後兩年。

台灣另一個重要的交通系統台灣高鐵，亦設有類似的邊坡自動化即時監測系統。

根據交通部鐵道局的資訊，高鐵為使營運路線不受落石及邊坡坍塌等災害而影響鐵路安全，營運期間除就沿線橋梁、隧道及邊坡設施物按維護規章定期以人工方式執行巡檢及安全健診，確保路線安全外，另外也針對一些較特殊或研判為易受災路段設置自動化監測儀器，包括「邊坡滑動偵測器」、「落石偵測器」及「侵入物偵測器」。

在《聯合新聞網》同一篇報導裡，台鐵官員表示未來採用的邊坡偵測系統跟高鐵不同，高鐵是邊坡裝設感測器，落石等異物碰到感測器才會自動發報，但若有落石掉進軌道卻未觸碰到感測器，可能就無法及時發現。台鐵則是使用畫面監控加上AI判讀，直接監視軌道、邊坡，若有異物進入監控畫面，且超過一定大小並維持一定時間，AI就會認定有風險並發報告警通知。

《聯合新聞網》報導，對此成功大學交通管理科學系教授鄭永祥分析，台鐵擬設的邊坡偵測系統是一物聯網裝置，符合許多國家陸續將自動化監測設備導入大眾運輸的趨勢。但設置上需要政府投入一定經費，完工後也需聘請專業人員操控，才有辦法落實自動監測。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範