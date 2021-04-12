新冠疫苗成為現階段中國對拉美最有效的外交工具

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

新冠疫情進入疫苗接種階段，由於初期疫苗生產與供給不足，歐美西方國家疫情嚴重自顧不暇，無力援助弱勢的發展中國家。

世界衛生組織（WHO）、「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）及流行病預防創新聯盟（CEPI）主導的「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX），配送亞、非、拉丁美洲中低收入發展中國家的疫苗數量有限，予以俄羅斯及中國疫苗填補此一缺口的空間，對世界地緣政治利益的競逐產生相當程度的影響。

由於美國疫情嚴重居世界第一位，對自家「後院」的拉丁美洲未能有積極援助作為，而中國大陸高舉「命運共同體」的人道主義大旗，大舉進行「抗疫外交」。

新冠疫苗初期產量無法滿足全球的迫切需求，歐盟及美國對疫苗出口採取管制措施，而中、低收入國家所寄望的「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）配送疫苗數量有限，對六億人口的拉丁美洲計劃在6月底前分配3530萬劑疫苗。

COVAX於3月份開始運送牛津（AZ / AstraZeneca）疫苗至拉丁美洲國家，第一批11萬7000劑輝瑞疫苗於3月1日運抵哥倫比亞；3月份期間拉丁美洲國家獲得COVAX配送逾200萬劑疫苗。而輝瑞（Pfizer / BioNTech）疫苗選定的18個全球試點計畫（global pilot program）國家中，拉丁美洲地區玻利維亞、哥倫比亞、薩爾瓦多及秘魯4國包含其中，因而先獲分配37萬7900劑輝瑞疫苗予第一線醫護人員施打。（參見表1）

表1：拉丁美洲國家經由COVAX機制獲得疫苗情形（2021－0401）

資料來源：“COVAX VACCINE ROLL-OUT: COUNTRY UPDATES”, GAVI, https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out 美國地緣政治競爭對手：中俄新冠疫苗進入南美洲 在現行國際組織及西方進步國家無法及時滿足拉丁美洲國家抗疫需求下，俄羅斯及中國疫苗成為拉丁美洲國家唯一的選擇。 加以中國科興疫苗主要的優勢在於，它能夠在常規冰箱溫度攝氏2至8度環境下保存，此與牛津AZ疫苗有相同優點，而莫德納疫苗必須存放在攝氏零下20度、輝瑞疫苗必須存放在攝氏零下70度。因之中國科興與牛津AZ疫苗較適合在無法提供冷鏈先進保存疫苗設備的開發中國家使用。 加勒比海地區前英屬殖民地國家使用牛津AZ疫苗，墨西哥及中美洲地區國家較多使用輝瑞疫苗，俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國科興（Sinovac）與國藥（Sinopharm）新冠疫苗則進入南美洲國家。由拉丁美洲國家使用之疫苗種類，可以觀察到中俄兩國在地區影響力大幅提升。（參見表2）

表2：拉丁美洲國家使用中國及俄羅斯新冠疫苗一覽表（2021－0331）

資料來源：“Source information country by country,” Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ; 綜合媒體報導 中國第一批近200萬劑科興疫苗於1月28日智利，迄3月21日智利已接收1200萬劑中國科興疫苗。墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、多明尼加、秘魯、玻利維亞、委內瑞拉及烏拉圭的第一批中國科興疫苗，分別於2月份運抵。 疫苗抵達時智利、秘魯、玻利維亞及哥倫比亞總統皆親赴機場迎接，智利皮涅拉（Sebastian Pinera）總統及烏拉圭拉卡列（Luis Alberto Lacalle Herrera）總統，分別於2月12日及3月29日親自接種科興新冠疫苗。阿根廷派軍機於2月25日將中國國藥（Sinopharm）新冠疫苗直接運返阿根廷。

中國與拉丁美洲的巴西、阿根廷、智利、秘魯、厄瓜多及墨西哥等六國，進行新冠疫苗之第三階段臨床試驗研究。科興生物技術公司在2020年7月起，選定南美洲的巴西及智利等4個不同地域、各具特點國家（另兩國為印尼及土耳其）開展新冠疫苗第三期臨床試驗研究；國藥集團與南美洲的秘鲁及阿根廷合作；中國科學院微生物研究所和智飛（Zhifei）生物公司，聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗在厄瓜多；中國軍事醫學研究院合作研發的康希諾（CanSino）新冠疫苗則與墨西哥進行合作。

新冠疫苗成為現階段中國對拉美最有效的外交政策工具

中國於2020年10月即正式加入超過170國家參與的「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX），並提供1000萬劑疫苗；中國儼然以世界領導國家身分，高舉「人道主義」的大旗，立於道德高點，稱新冠疫苗為「全球公共產品」。

2021年2月23日中國外交部表示；中國正向53個有需求的國家提供新冠疫苗無償援助，同時也正向27個願意購買中國疫苗的國家（包含秘魯、智利、墨西哥、哥倫比亞等國）出口疫苗。中國並響應聯合國號召，向各國維和人員捐贈疫苗，亦表示願意向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。

在美國疫情嚴重居世界第一位，國內新冠疫苗接種問題已自顧不暇，在4月份以前尚無能力對拉丁美洲國家提供具體疫苗援助。拉丁美洲自3月份起，方陸續經由COVAX機制獲得與需求相距甚遠的少量新冠疫苗。

在世界大多數國家對新冠疫苗求購無門的情況下，中國把握此一全球發展中國家之疫苗危機，在2月份中國製造的新冠疫苗已即時運抵拉丁美洲。新冠疫苗成為現階段中國對拉丁美洲最有效的外交政策工具。

中國承諾向拉丁美洲和加勒比海國家提供10億美元貸款購買疫苗，中美洲及加勒比海地區近年來與中國建交的小國，在此次疫情期間特別受到中國的關愛。

2020年中國提供口罩等防疫醫療物資，2021年起，中國優先提供向中國採購的新冠疫苗，並將新冠疫苗及注射器等列入援贈物資。多明尼加採購的科興新冠疫苗第一批76.8萬劑、中國援贈的國藥集團新冠疫苗和注射器，以及第二批科興新冠疫苗，分別於2月23日及3月17日運抵多明尼加。中美洲薩爾瓦多自中國採購200萬劑科興疫苗，首批100萬劑於3月28日運抵；巴拿馬則正與中國及俄羅斯就訂購疫苗進行溝通中。

月前在南美洲蓋亞那擬設立「台灣辦公室」過程中，有中國援贈2萬劑新冠疫苗為功敗垂成因素之揣測；日前傳聞台灣與在南美洲唯一邦交國巴拉圭關係鬆動，原因則直接與新冠疫苗有關。巴拉圭外交部長阿瑟維多（Euclides Acevedo）於3月16日與我國外交部吳釗燮部長通電話，「肯定雙邊合作計畫成果，對台灣提供的各項防疫物資，以及居間協助巴國洽購及取得疫苗表達誠摯謝忱。」

然而，4月2日外媒報導，阿瑟維多部長在接受電視節目採訪時坦率地说：「（美國國務卿）布林肯（Antony Blinken）非常堅定地告訴我們阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統：你（巴拉圭）的盟友是台灣和我們（美國），但我們要求這些戰略盟友證明他們的愛，在握手之前，你至少必須帶我們去看電影。」

巴拉圭國會參議院在去（2020）年4月曾針對是否該與台灣斷交並轉而與中國建交一事投票表決，反對黨提案的理由之一即為「爭取中國提供醫療防疫物資」，提案雖遭否決，但巴拉圭見南美洲國家幾乎均使用中國新冠疫苗，鄰國巴西、阿根廷、智利等國，皆與中國進行新冠疫苗之第三階段臨床試驗研究，而中美洲及加勒比海前台灣邦交國在疫情期間獲得中國及時具體的援助。

雖然現階段台巴（拉圭）關係有美國力挺，但美國近年來在拉丁美洲影響力已大幅降低，在美中兩強權地緣政治利益競爭下，加以兩岸關係陷入困境而無緩解的跡象，若近期內巴拉圭或我拉丁美洲其他邦交國基於「國家利益考量」，而改變其對華政策，當不會感到意外。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航