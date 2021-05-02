【書評】《凝視約翰・伯格》：宛如行走於莫比烏斯環的旅人，正是他最具魅力的特質

他辯論，不確定不一定總是軟弱的表徵，在正確時刻，不確定可以是蛻變的工具。——《凝視約翰・伯格》

約翰伯格：矛盾如莫比烏斯環般的創作者，誰能真正看清？

該怎麼解釋這神祕男人的一生？這名1972年在BBC廣播節目中，因《觀看的方式》而廣受迴響、充滿魅力的思想家，精準掌握了時代的思潮動脈，挖掘出視覺底下更深刻的文化內涵，翻轉眼球世代對於觀看行為本身的認知和想像。他的身分流動且無法歸類，既是馬克思主義者、批評家、藝評者，又是畫家、小說家⋯⋯這意味著，任何一個精心讀者所熟知的場域規則，皆無法套用在伯格身上；也意味著，任何一種人類試圖接近偉大心靈而開闢出來的路徑，都無法抵達這名創作者的思路本質。

約翰伯格（John Berger）就是約翰伯格——這只能是所有伯格追隨者最模糊又精準的結論。面對這位不按牌理出牌、人生變化多端又難以預測的創作者，如何用另一本書的篇幅捕捉他的生命景觀？讀者又該如何從伯格人生系譜的轉折線路，為他的作品和發言尋找思想座標？約書亞・史柏林（Joshua Sperling）的《凝視約翰・伯格》就嘗試了這項艱難的任務，意不在捕捉伯格的個人生命史，而嘗試在其為伯格斷代的三個時期中，梳理出混雜脈絡流裡，屬於伯格的聲音。

「他辯論，不確定不一定總是軟弱的表徵，在正確時刻，不確定可以是蛻變的工具。」伯格的性格促使他走上了困難的選擇，一名多方質疑又包容的懷疑主義者：「不是伯格的堅定讓他如此受人仰慕、如此有趣，值得追著讀，福吉指出，而是他努力保持堅定的『掙扎』。」他必須夠聰明敏銳，以表達他複雜的立場觀點（正如他喜愛的藝術派別立體主義，不同的觀點呈現於同一個平面，伯格對觀點的寬容度之廣，正是他殊異他者之處）；他也同時必須是個底蘊夠深的說故事者，不管是繪畫、評論，或者純文學性的書寫，作品及評論本身，必須夠具說服力，才能使他性格裡的矛盾特質，真正地放出光彩。

伯格像是一名行走於莫比烏斯環的旅人，在眾多觀點的內與外遊蕩，他總是不確定，總是轉繞於一個走不出的迴路圓圈（這種單打獨鬥的處境，亦成為爾後他心裡崩潰的原因），這也促使他人生線路有了許多令人意想不到的轉向——青年時期明明能以藝評家大放異彩，卻轉身回頭拿起素描本、走進電影院，歸回一名樸素的創作者；或者度過了多產豐饒的中年創作生涯，卻在晚年時，回頭走入農村生活。他離經叛道，自我的穩定性不斷變盪，但約書亞・史柏林指出，這就是伯格最具魅力的特質：「在伯格身上我發現天文學家和看星星的人同時存在。」

窗外開花的梨樹，以及花瓣落在地板上的獨特方式

全書分八個章節，八個章節又可分為三個小段，依照伯格的青年、中年至晚年發展書寫，史伯林緊緊貼著其思想脈絡，並加入大量的解釋，將伯格從寫實主義、立體主義，以及中晚年轉向的現代主義、浪漫主義，刻畫出一條繁複且層次豐富的線譜。約書亞花了極大力氣，試圖在伯格的一生當中，找到驅使他在各階段做出各個選擇的生命核心，讀者不妨細細咀嚼全書的導言〈辯證法與梨樹〉之後，再隨機進入書中的章節。

〈辯證法與梨樹〉呈現了約書亞較具人性溫度及詩意的一章（對於讀者而言，也許更接近伯格本質），也十分有趣的，能掌握全書對伯格的中心論述：「我會試著去思索黑格爾的辯證法，結果卻發現自己專注在窗外開花的梨樹上，以及花瓣落在房間地板上的獨特方式。」

章節中的淘淘雄辯，內核是為了捍衛伯格某程度而言溫柔細膩的性格，讀者也可以在全書的最後一章〈山谷的樣貌〉中，看見約書亞筆鋒一轉，用一種全然不同的方式呈現文字質地，文字本身即暗喻伯格晚年的回歸：「隱含在地景中有一股強烈的感覺，雖然是保存在地球上一塊孤立的區域之內，但是從來沒有被圍困在裡面：各處的田野既環繞又開闊。就是在這裡伯格度過他人生最後四十年。」

伯格與約書亞，是一對有趣的組合對照，一位是自我不斷轉變又流動、創作形式多變的創作者，另一位是嘗試用學術語言，為其找出秩序及脈絡的評論者，讀者能在這場不斷散溢而又整合的追逐戰之中，看到一種新興的創作與評論模式關係逐漸興起。尤其在非虛構寫作崛起的當代，美國作者威廉・金瑟，在《非虛構寫作指南》一書中提到：「到頭來，任何一位作家出售的作品，都不是他們書寫的主題，而是他們自己。」創作者自身成為作品的一部分（或許我們也能因而回過重新定義何謂作者已死）。

更耐人尋味的是，《凝視約翰・伯格》一書中，並沒有放置多餘的力氣，爬梳伯格本身的個人史，反而回到了問題的本質：「什麼是藝術？」、「創作和自由的本質是什麼？」、「政治行動中獻身及言論的意義為何？」拉寬了閱讀的距離，邀請讀者置身書中，一起透過伯格以及觀看伯格的眼睛，指認出自身的位置與觀看。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航