時代的眼淚！16年歷史的「Yahoo奇摩知識+」即將終止服務

還記得在萬事問臉書年代以前，在Yahoo奇摩知識+20點求解的年代嗎？或許對許多人來說已經很久沒使用，偶爾在上面瀏覽歷史回答，已經有16年歷史的Yahoo奇摩知識+即將劃下句點。

根據官方在網頁資訊，Yahoo奇摩知識+即將在美東時間2021年5月4日終止服務，自2021年4月20日起，Yahoo奇摩知識+網站將會轉為唯讀模式，只能瀏覽歷史資料，也無法發問，其他Yahoo奇摩產品與服務或你的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。Yahoo奇摩知識+停止服務仍可以下載用戶個人資料的資訊，只要登入隱私權儀表板就可以提出下載備份要求。

截圖自Yahoo奇摩知識+網站

能在知識+下載的資料包含所有由用戶產生的內容，如問題清單、問題和答案清單、答案和所有圖片。無法下載其他使用者內容、問題或答案，必須在2021年6月30日前要求下載內容。可依照下載知識+資料相關指示操作，最多需要等待30天才能收到下載內容。

用戶資料會以JSON（JavaScript Object Notation）格式呈現，乍看之下可能難以判讀。官方的「檢視和管理您的帳號資料」文章可協助用戶了解自己下載的資料。

根據發給用戶的通知，官方表示將服務終止考量的是隨著用戶需求改變，決定將資源聚焦在核心產品的開發和優化上。在當時Yahoo奇摩知識+作為熱門的全球知識共享社群，讓用戶在上面發問、回答問題，發送、領取點數，對許多人來說仍充滿不少珍貴回憶的網路足跡，在6月底以前不妨上去將資料下載下來吧！

延伸閱讀

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航