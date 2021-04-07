蘇貞昌的回應，就是政府「有組織的不負責任」最好範例

文：江靜久

清明連假方始，卻驚聞舉國悲痛的太魯閣號事故，釀成死亡人數50人，受傷人數200餘人，最年輕的死者才不到五歲，如果這事故沒有發生，這孩子應該是與父母在慶祝兒童節吧？筆者作為父親，看著身邊還能玩樂大叫的孩子，一方面覺得幸運，一方面卻感沉痛。

對於這個悲劇有論者認為個案人謀不臧，將肇事責任歸於李義祥即可，突發性風險實在難以預防。其餘論者則認為此以為全面的系統性風險，應向上究責，力求全面改善。究竟應採何種見解，目前社會爭議不休。

對於風險相關的概念，在德國社會學家貝克（Ulrick Beck）已有深刻的分析。他認為工業社會時代著眼於財富分配與不平等問題相比，但當代風險社會更應著重於避免、減少或最小化我們身邊的各種風險。他進一步警醒的在《解毒劑：有組織的不負責任》（Gegengifte: organisedirresponsibility）一書中提到：

「有組織的不負責任是指，公司（即生產者）、政策制定者和專家結成聯盟，製造了當代社會的風險，然後再製造一套話語在事後推卸自己的責任。」

近日的兩則新聞，恰好對應貝克的觀點，4月4日兒童節當日，壹電視的報導指出，2018年普悠瑪事故發生後，時任行政院長賴清德召開調查小組，提出144項改善事項，在2019年1月18日完成報告，交通部於同年1月23日函報政院「台鐵總體檢報告」，但當時內閣已經換成蘇貞昌團隊，蘇貞昌遲未核定，更傳出政院幕僚要交通部自己改善。

關於這嚴厲的批評，行政院表示：

「台鐵體檢報告屬行政院內部調查報告，報告完成後呈閱供參，做政院決策參考，不應將矛頭指向蘇揆為核定報告。」

這則新聞有幾個看點：

即便出現重大公共事故（普悠瑪），該體檢報告仍屬「內部報告」。 這個「內部報告」僅供「參考」。 不應將矛頭指向我。因為這僅是個「參考」，不用「核定」。

Photo Credit: 中央社 2018年10月在宜蘭發生的普悠瑪列車脫軌事故

而在前一日，蘋果日報指出，在反萊豬議題風暴、藻礁公投延燒之際，執政黨有默契在828公投前，不觸碰敏感議題。因此立法院本會期包括勞保年改、健保改革以及菸害防制法等，都將進入冷凍狀態。這個報導尚未指出的是，擱置於行政院的法案還包含揭弊者保護法、企業併購法、最低工資法、再生醫療製劑管理條例、性侵害防治法、糾纏犯罪防治法、原住民族健康法等。

從連兩日的新聞可以得知，不管從醫藥、勞工權益、健保、勞保、婦女安全、企業經營、吹哨者、原住民族健康、菸害防制、台鐵體檢等風險領域，幾乎是全面覆蓋台灣人民的生活，但政院與執政黨極力「有組織的不負責任」，因為有行政院的政治風險，於是「閃躲自己的風險更重於解決國民的風險」。

筆者試問，台灣的下一個風險事件，會不會與亟需再生醫療的癌症患者不幸病危有關？是不是關於勇敢揭露系統內部風險的吹哨者遭到打壓？是不是勞健保即將破產，而造成的無助國民受害？會不會起於婦女遭性侵與跟蹤騷擾的風險？可不可能是關於被持續毒害的年輕吸菸者？

當執政者只想閃躲自己的政治風險而「有組織的不負責任」時，這些風險「們」若在哪一天釀成另一件大事，又豈是一個部長下台就能負責？這些悲劇，又要到哪一天才會結束？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航