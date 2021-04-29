從〈漁父〉談道德兩難：屈原不是沒有掙扎過，重要的是他已做好「選擇後的承擔」

在課堂上提及屈原，絕大多數學生對他的印象，幾乎脫離不了與端午節的連結。除此之外，似乎很少人對於屈原有進一步的認識，即便大多數學生知道屈原最後選擇跳水自盡，但是他為了什麼原因而跳水？他內心又存有什麼樣的價值信仰？這是多數學生很難明確談到的。然而在國文課堂中，學生時常會反問老師一句話：「知道這個要幹嘛？以後出社會又用不到。」

通常老師會苦笑於學生的這類談話，但也不能說學生所言並非無理，畢竟他的年代已距離現代人已有兩千多年，在生活環境與時空背景上已相去甚遠。但我相信在屈原的生命經驗裡，應該有著與現代人類似的情境。如果說屈原可能是個孤僻自大的人，你要如何和這樣的人相處？屈原可能有選擇障礙或憂鬱症，你相信嗎？屈原可能有雙重人格，你驚不驚訝？屈原的完美主義人格，你覺得較像什麼星座？屈原有許多的可能性，其實都存在著與現代人相似的狀況，兩相對照下所開展的話題，其實就距離我們現今的生活不遠了。

就世俗價值上所形塑的屈原形象，多以正面居多，因為大家會認為他不願與官場小人為伍，即便被君王疏遠或被小人進讒言，他也要堅持理念，甚至投水自盡以明志也在所不惜，如此作為而被賦與正面形象很合理，但是了解並感受他愈多之後，正面已不再如此絕對。在屈原〈漁父〉一文中所出現的「老漁夫（即漁父）」，正是要破除這樣的絕對價值觀念，所以當漁父在江邊看到屈原枯槁憔悴的模樣，就問了屈原說：

「子非三閭大夫歟？何故至於斯？」 （翻譯：你不是三閭大夫屈原嗎？為何會在這裡？）

這段問句有兩種意涵，因為漁父對屈原感到驚訝的原因，其一是屈原怎麼會來到這種人煙罕至的江邊，其二是屈原為何為淪落到如此處境。不論漁父驚訝的原因為何者，重點在於漁父這個人在對話中的出現，究竟是真有這個人？還是他只是屈原內心所投射出來的人物？如果說漁父是屈原內心所投射出的人物，我有時候會對學生開玩笑說：「屈原應該有雙重人格，他內心裡有兩個角色在對話。」

上述的開玩笑是其次，但我會請學生再深入思考，如果屈原沒有雙重人格，為何內心要有兩個人物的對話？又或者說在江邊現場真有漁父此人，為何屈原要特別紀錄和漁父的對話？學生通常很難具體說出個所以然，嘗試引導學生從真實的人性去探索，我認為愈容易出現的東西則代表愈是在乎它，這代表在屈原的內心曾經糾結過，究竟我要選擇原本的屈原立場？還是要選擇另一個異於本我屈原的立場？或許可以說這是第一重的選擇障礙。

「選擇障礙」對學生來說並不難理解，就像我們早上起床出門上班，可能要選擇早餐吃什麼？衣服要穿哪一件，小至早餐與衣著，大至人生方向，人生時刻無不面臨選擇，所以存在主義裡面有個概念，即人因存在就要面臨選擇，因選擇而感到焦慮，所以存在的本身就是焦慮。回到屈原與漁父兩者的存在關係，代表屈原可能真有因立場選擇而焦慮過，但我們可以發現，屈原似乎比較想要堅持原本自我的立場，所以他對漁父說：

「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒，是以見放。」

（翻譯：全天下的人都是汙穢的，只有我是潔淨的，所有人都是迷醉的，只有我是清醒的，於是我被放逐了。）

通常當我在課堂詮釋這段話時，學生通常會感覺屈原很自大、很固執、很清高、有潔癖，聽起來似乎頗為負面，確實這樣一段話放在現代社會來看，一定也會認為屈原這人太難相處。如此極端狂妄的字句，從真實人性心理來解讀，我不認為屈原完全無感，所以在他偏向趨於原本自我的立場選擇時，內心也可能多少動搖過吧，如何看待屈原可能動搖過？因為另一個聲音傳出來了，這聲音也提供了他另一個不同的選擇，所以漁父說：

「聖人不凝滯於物，而能與世推移。 世人皆濁，何不淈其泥而揚其波？ 眾人皆醉，何不餔其糟而歠其釃？ 何故深思高舉，自令放為？」 （翻譯：聖人不會被外在事物所侷限束縛，他會順著世局變化而行。當世人汙濁時，為何你不讓泥水溼身而一起汙濁呢？當所有人都喝醉了，為何你不跟著喝酒、吃酒糟而一起醉呢？為何要想這麼多？為何要將行為準則放這麼高？以至於讓自己被放逐呢？）

我們首先要認知到，漁父的存在角色，本身就是個標準道家代表，道家順應自然而為的觀點，明顯就是站在屈原的對立面，所以對照積極強勢的屈原，漁父的消極無為正好提供屈原不同的思考方向，好似現代人所談的「轉念」。當然道家本身不鼓勵、不捧吹儒家聖人的重要，甚至是忽略，所以漁父所說的聖人應是「有別於一般人」的那種人，正好是屈原想要成為的那種人，所以也不代表屈原人格是立足於儒家，只是他比較積極罷了。

漁父提供了屈原不同的觀點選擇，此時又面臨了第二重的選擇障礙。談到這裡時，我會嘗試詢問臺下的學生，如果你是屈原，你會選擇哪一個？究竟要選擇漁父建議順應小人而妥協，跟著一起髒？還是即便下場淒慘也要堅持自我理念，始終保持潔淨？通常學生不太會有想法，畢竟屈原的遭遇距離他們太遙遠，此時我會將類似的選擇障礙用現代例子來比喻：

「假設你是一個執法單位的新人，單位裡的長官和前輩都對你很好，平時也都很照顧你，他們也都是熱心助人的好人，但當你發現他們都有私下收受黑錢時（不論主動想收或被迫無奈），他們希望你也一起加入，此時你要收或不收？收，便是違反執法人員的理念與原則；不收，可能在當下所處的環境或單位難以生存，甚至逐漸被排擠或陷害。如果是你，你的選擇會是哪一個？」

當然這只是假設情境，這類情境在心理學稱為「道德兩難情境」，這種道德兩難在各個圈子領域都有可能存在著。我請學生試著去想像，如果你是當事人，你會為了堅持理念而不計一切犧牲代價？還是會為了生存而讓自己有妥協的彈性空間？這時臺下學生便開始議論紛紛，學生熱烈討論過後，我會淡淡的告訴他們一句話：

「這裡沒有要在對錯糾結，順應你自己的心，想選擇哪個隨你，重點在於選擇的同時，你已經做好了後續的承擔。」

當然也會有人不認同我的說法，認為怎麼可以明知故犯，但這其實要呼應到漁父與屈原本身來看。正因為凸顯了是非對錯，才會有道德兩難的情境出現，但是真正的是非對錯應該建立在當事者本身，他人無權置喙。好比有人總喜歡用自我的生活經驗，來對他人生活做強勢指導，殊不知真正面對生活難題的人還是當事者，所以你認為的「對」不見得對當事者是「對」。換個角度來說，當你已經準備好承擔一切時，別人的強勢指導已不再如此重要，因為只有你才知道哪個選擇相對較適合你，所以屈原對漁父說：

「吾聞之，新沐者必彈冠，新浴者必振衣； 安能以身之察察，受物之汶汶者乎！ 寧赴湘流，葬於江魚之腹中； 安能以皓皓之白，而蒙世俗之塵埃乎！」 （翻譯：我聽說，剛剛沐浴潔淨完的人，要戴帽穿衣之前，一定會先彈拍上面的灰塵；豈能用我一身的潔淨，去承受外物的汙穢！我寧願投水湘江自盡，軀體就讓江魚啃食入腹；豈能用我一身的清白，去蒙受世俗塵土的玷汙！）

從現代人的角度來看，你可以說屈原可能有憂鬱症，太容易往負面思考而尋短；你可以說屈原可能太鑽牛角尖，他把自己逼得太死，絲毫沒有轉圜的空間；你可以說屈原可能太要求完美人格，一點點小缺失或汙點都容不下。現代人會有的可能症狀，屈原是否真的存有，我們無法證實，但從真實人性來看，屈原不是沒有努力過，也不是沒有掙扎過，更不是沒有取捨過，最重要的是他早已做好了「選擇後的承擔」。

既然為官理想無法達成，只好選擇自我了結來捍衛價值，這就是他選擇的承擔吧。或許學生會覺得屈原很傻，因為沒有什麼事情能比活著更重要，甚至認為這不是承擔。回到前面所談的，事件的重要與否沒有一致標準，因為每個人所重視的觀點不一樣，而他選擇大多數人做不到的決定，他賭上了所擁有的一切，為何不能是承擔？

談「承擔」，我時常和學生在課堂談論這件事，承擔並非你步入成年滿十八歲後就能可以做到的，也不是你外表看起來很成熟就已具備的，重點在於內心。意即當你面對眼前的困境或障礙時，你有足夠的能量和勇氣去面對，面對過程中所展現的力量是堅毅且坦然的。舉個例子來講，我們時常看到學生之間喜歡相互嗆聲，或者動不動就大小聲，但是當他們無心犯錯時，也會發生逃避問題或推卸責任的情況，主動勇於扛責又有幾人呢？

既然做出了選擇，那就勇於承擔。對照前面收受黑錢的例子，既然選擇「收」，如果被發現了就勇於面對懲處，找理由說是迫於無奈或他人脅迫，其實意義不大；如果選擇「不收」，就要存有著面對他人排擠的生存能量，或者跳脫這個場域，生存能量不高卻又不願離開，其實意義也不大。選擇權在自身，是否做好承擔的準備也在自身，透過屈原的例子，其實也是想讓學生或現代人感受選擇與承擔的重要性，而那才是生命的厚度。

很多時候，當身旁親友提供我們看似好的人生建議，而我們沒有依照親友建議去做時，他們可能會很在意、不解或質疑。相同情境對照漁父和屈原的對話，當面對如此堅持己見的屈原，你覺得漁父會很在意嗎？從漁父最後這段話可以看出來，其實那根本不重要，甚至沒有討論的必要，如下：

「漁父莞爾而笑，鼓枻而去，乃歌曰： 『滄浪之水清兮，可以濯吾纓， 滄浪之水濁兮，可以濯吾足。』」 （翻譯：漁父笑著搖槳離去時，唱著說：「滄浪的水若乾淨，可以用來洗滌帽帶；滄浪的水若汙濁，可以用來洗腳。」）

對照漁父角色的道家色彩，本就不會強調絕對價值的樹立，自然沒有那個較好或不好的選擇，所以漁父提供給屈原的建議，只是提供另一個思考的方向，但他從來沒有勉強屈原一定要選擇何者，更不會強調自己的觀點比較好，自然不會在意屈原做了什麼選擇。回到問題的本質，選擇本來就是當事人要去面對的取捨，他人無權置喙，因為要面對承擔的也是當事人，而非旁邊的他人。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航