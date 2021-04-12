《我也曾經不勇敢》：推動「基因資料庫」可能面臨哪些倫理問題？

文：財團法人台灣癌症基金會

人類基因圖譜在2000年初步定序完成，以區域、國家、族群為單位的大型人群基因資料庫相繼出現。如冰島的Icelandic Health Sector Database、英國的UK Biobank、日本的Biobank Japan Project、中國的Chinese Human Genome Diversity Project、愛沙尼亞的theEstonian Genome Project、韓國的the Korean Biobank Project等。

目前常用的基因資料主要來自西方國家，無法對應到台灣族群特有的基因變異，但國人在地型的資料庫，才是精準醫療的重要基礎。

例如，肺癌標靶藥最常使用的艾瑞莎（Iressa），在發展之初完全就是被忽略。歐洲的肺癌治療無法呈現艾瑞莎的效益，於是這個藥物被歐洲放棄；反而在亞洲的日本族群，出現了非常顯著的效益。後來在2006年才分析發現，原來日本人EGFR基因的標靶突變高達60％至70％，而歐美人只有約10％。因此，瞭解群體的基因特徵，是發展精準醫療的重要依據。

基因研究需要經由大量數據，但因法規嚴格限制個資流通，過往各醫院也擁資料自重，故大型的跨單位資料庫尤其重要。2010年頒布《人體生物資料庫管理條例》，可合法取得病患授權使用其檢體和醫療資訊，串連國內其他資料庫（broad consent），該法對人體生物資料庫嚴格管控個資，並訂定商業利益回饋條款，不只提供高品質的醫療資訊和檢體供學術界使用，產業界也可合法提出申請及商業運用。

資料庫將面臨的個資及倫理爭議

1997年11月，聯合國通過《世界人類基因組與人權宣言》，其中明文規定：「對人類基因組進行的各種研究及應用，特別是在生物、遺傳學和醫學方面，都不應危害到人權和人的基本自由，並應尊重個人與族群尊嚴。」

在台灣，基因人體資料庫與病例資料庫由衛生福利部醫事司主管，旗下設有人體研究倫理委員會（IRB），相關倫理與法令規定涉及眾多法規，包括《人體研究法》、《個人資料保護法》、《醫療法》、《傳染病防治法》、《人體生物資料庫管理條例》、《刑法》等。

無論是直接或間接收集，參與者的「知情權」與「自主權」最重要

根據《人體生物資料庫管理條例》規定，基因資料庫收集病人的血液、腫瘤切片等檢體之前，都需要請參與者簽署同意書，該同意書也需要通過倫理委員會審查，確認研究者瞭解參與者的權益。

其中，最重要的是參與者的「知情權」與「自主權」，理解參與後需要面臨的個人與社會風險；研究者取得檢體後，僅能用在捐贈者同意的用途或研究中；同意書也必須賦予參與者無條件退出研究的權利，以及損害賠償的條件。

檢體中所含有的基因資訊涉及參與者的隱私權，維繫了參與者的身體自主權與人性尊嚴，為避免爭議，不少基因資料庫的資料，以去個人化並編碼、加密的方式保存，研究單位需透過嚴格的程序審核，才能取得資料庫的研究、處理或收集。

更嚴謹的倫理規範是大型資料庫的好處，以往常是醫院等各研究單位各自收集檢體，但保存與加密方式不一定足夠周延，大型資料庫除可減少重複收集檢體的成本，增強檢體保存與使用的責信，提升資料使用的效率與公共性，並在確保參與者的知情同意、隱私、資安，以及資料庫的利益迴避與回饋的規範，都有更一致的規定。

以TPMI為例，參與者參加TPMI後，參與民眾的資料在合作醫院便已進行去識別，編碼後的基因資訊結果及臨床電子病歷資料，再以加密方式傳送到台灣精準醫療計劃數據庫，其後再與其他數以萬計的參與者資料一起進行大數據分析，進一步保障了參與者個人的隱私，卻同時收集到足夠用來進行研究的數據。

隨著法令不斷進步，各研究單位已開始更嚴肅對待捐贈者的組織保存與倫理問題。不過，過去已收集的檢體未來可以如何運用？參與者當初答應的同意書內容，是否足夠應付未來所有情況？這些都需要各單位根據最新的倫理與法規，重新權衡醫院資源與人情世故，視需要重新考量病人權益。

有必要的話，甚至需再次聯繫病人，確保病人的知情權與自主權受到保障。

推動基因資料庫，個人將面臨的倫理問題

大型的基因資料庫研究有助公共政策與醫學科技的推動與發展，因此自願貢獻出個人基因資料，可為跨世代的族群做出長遠貢獻，這是基於公共利益，而自願做出個人奉獻的利他精神。但隨著大型資料庫的推展，可能也會對個人造成一些始料未及的風險。

對比基因資料庫與個人之間，其資源與專業性的龐大差距，參與者進入了基因資料庫之後，常處於被動且不確定其風險與效益的劣勢情況。即使資料庫取得了個人的告知與同意，但實際上資訊壟斷於資料庫手中，參與者個人難以在過程中擁有足夠資訊，以足夠知識判斷而行使自主權。

現在，不少大型資料庫的研究，都不會提供參與者費用，頂多只是提供參與者少許車馬費，避免有「利誘」參與者參與研究之嫌。另外，也不會將參與者個人的基因資訊回饋給參與者，以免引發後續爭議，多在採樣檢體之時即去識別化。但亦有長期追蹤的基因資料庫，會與疾病資料庫連結，以對照基因特徵與健康因子之間的關聯。

兩者能達到的研究成果，以及引發的爭議不同。最矛盾的一點，就是取自於個人無償奉獻於資料庫的成果，最終為研究者或商業公司收割，賺取名譽獲取利潤，但最初奉獻個人基因資料的個人，卻無法負擔高額的新治療方式。

除了上述參與者無法享受資料庫帶來的好處之外，隨著資料庫的研究成果揭露，亦可能為自身帶來直接影響，如將犯罪原因歸咎於基因的污名化標籤，卻忽略後天的社會環境養成因素。

而若基因資料庫與收支、經歷、健保資料等其他資料庫連動串接，每個串接過程是否該讓受訪者知悉，以及其中可能帶來的資料外洩風險，造成婚姻、生活與保險等基因歧視效應，以及個人人權的可能侵害，如隨之而來的社會政策擬定與優生學討論，亦是需要審慎考量的環節。

最終，最需考量的是，個人的基本尊嚴與社會整體公共利益，兩者之間的界線為何？該如何防範科技發展過程，傷害到個人基本尊嚴？

推動基因資料庫，群體將面臨的倫理問題

基因的特性是可以代代相傳，是持久的家族生物標識，因此隨著基因資料庫發展，基因資訊一一被解碼，那麼整個家族的生理狀況，甚至個性等特徵，即使無法被完全預測，亦可能被貼上不必要的標籤。如果家族中有人驗出重症基因，最嚴重的情況是，其家族成員可能在求職、生子、保險等都受到歧視。

在台灣，「族群特徵」也容易牽動敏感的政治神經，特定族群因基因特質而受到標籤化，也是基因資料庫解碼之後，需要謹慎處理的部分。

對於特定族群或群體來說，在分析研究成果時該如何「將群體分類」，會是敏感的議題。

事實上，在台灣學者之間就曾引起「誰的基因能代表台灣人？」、「四大族群分類？」等是否適當的公開或非公開討論，民間團體以及相關學者指出，如此分類可能導致「特定參與者或其群眾汙名化」。

而在公布基因成果之後，若其中有涉及族群因素，即使政府沒有強制法律規定，但社會亦可能自行做出規避特定變異基因遺傳的舉動，如此是否會讓整體基因歧異度下降，不利於整體族群適應環境變遷？

基因是長期演化的產物，此時認為是不好的基因，不代表未來都沒有用處（如非洲裔鐮刀型貧血症與防瘧疾基因），在所有變因尚未釐清之前，貿然進行基因淘汰可能導致不可預期的後果。

因此，人體資料庫的性質本身，難以純粹歸咎於科學研究範疇，而需將族群文化、社會、政治等因素納入考量，每一步都做出謹慎的判斷。

書籍介紹

本文摘錄自《我也曾經不勇敢：解密精準醫療，個人化抗癌新趨勢》，博思智庫出版

作者：財團法人台灣癌症基金會

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Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航