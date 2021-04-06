AZ疫苗第一級醫護接種率13.9%，疾管署提醒限水階段如何確保手部清潔

中央流行疫情指揮中心與衛生福利部疾病管制署今（6）日下午召開記者會，說明阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，第一類第一級醫事人員累計接種率為13.9%、第二級接種率則為5.9%。

疾管署則針對部分縣市即將到來的限水階段，提醒民眾在水源缺乏的情形下，如何確保手部的衛生，以及相關注意事項。

AZ疫苗第一類第一級醫事人員接種率13.9%，今日新增2例境外移入

指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗昨（5）新增167人次接種，總接種人次為17245人次，昨天沒新增任何不良事件。莊人祥表示，目前第一類第一級醫事人員累計接種率為13.9%、第二級接種率則為5.9%。

有關「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」，莊人祥表示目前已知人數為3位，預計於今天和明天抵達台灣。莊人祥表示，指揮中心會密切留意海外家屬抵台時間，並且會由專人負責接機，安排採檢、車程以及住宿等相關事宜。

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎確定病例（案1050、1051），為本國籍10多歲及20多歲男性，今年3月上旬一同至埃及工作，案1050於3月29日出現咳嗽症狀，案1051亦自同日起出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及頭痛情形；2人於4月4日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，在機場採檢，並於今日確診（Ct值分別為20及21）。

指揮中心表示，兩名個案同班機前後二排座位旅客共5人，其中2人列為居家隔離對象，另3人入境後已至集中檢疫所檢疫，故無需再匡列為居家隔離對象；機組員共12人，因有適當防護且已出境，無需匡列為接觸者。

限水階段即將到來，防疫醫師提醒如何確保手部清潔

疾管署防疫醫師林詠青則針對部分縣市即將到來的限水階段，提醒民眾如何確保手部衛生。林詠青表示，民眾在水源缺乏時得多留意飲水和飲食的衛生。用餐時建議以熟食為主、飲水則務必煮沸。

林詠青指出，當水源缺乏時，洗手不見得有充足的水源，腸道或是透過接觸傳播的傳染病，相關的感染風險將大幅增加，因此有以下3點建議：

水龍頭還有水時，洗手時不宜將水開到最大。 洗手搓揉時可先關水龍頭，使用肥皂或清潔劑適量即可。 沒有自來水可使用時，可利用儲水水源泡製3-5ppm的含氯漂白水作為洗手使用。

林詠青提醒民眾，手部沒有明顯髒污時，可利用含酒精的乾洗手液清潔。惟酒精對腸病毒、諾羅病毒消毒效果不佳，環境消毒還是要以含氯的漂白水做清潔、消毒。

林詠青提醒，民眾可能會使用容器儲水使用，但容器若沒加蓋可能變成病媒蚊孳生源，須特別留意。最後，林詠青表示，尚未經過消毒或檢驗的地下水，民眾還是要避免飲用，這類的地下水最好是供廁所或澆灌使用。

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新聞來源：新增2例境外移入COVID-19病例，均自埃及入境（疾管署新聞稿）

核稿編輯：楊士範