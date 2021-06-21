四個不會、兩個需要，民進黨版修憲提案可能會讓台派失望

文：Leo Chu、張正昀

民進黨政府自2020年開始，便傳出將可能針對《中華民國憲法》進行修憲可能性之探討。儘管事前關於民進黨修憲的臆測，認為民進黨不會「真修」，只會以擴大自身支持基礎，針對是否下修行使公民權的年齡限制，以及「廢考監」與否為主的「求穩」，屆時再尋求朝野合作，以過修憲提案。

然而，3月31日，民進黨憲改小組召開第一次會議，依舊擺出「來勢洶洶」的陣勢，會中決議將分為「地方政府人權與基本國策」、「國會職權」、「中央政府體制」等三小組，由前黨主席、台獨大老之一的姚嘉文、黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦分別擔任各組召集人，預計9月提出民進黨版本的修憲草案。

其中，「中央政府體制」組由姚嘉文任召集人，預期廢除考試院、監察院將是該組主要焦點。過去啟動修憲多由國民黨主導，這次民進黨由主動發起，當然受到各界矚目，特別是民進黨黨綱主張台灣獨立，姚嘉文會前便被詢問是否觸及更改國名問題，姚並未正面回覆，以「這是另外一個問題，黨合作的另外一個問題」，留下想像空間。

可能會讓台派失望的民進黨版修憲提案

從目前揭露的分組與資訊來看，目前可以大膽預測，9月份民進黨修憲版本出爐，屆時台派可能會失望，北京不滿意但可接受，藍營須謹慎面對，總結來說應該有「四個不會」。

1. 不會動「國家統一框架」

中華民國憲法增修條文開宗明義所說的「為因應國家統一前之需要，依照憲法第27條第1項第3款及第174條第1款之規定，增修本憲法條文如左」，大概率「國家統一」字眼不會被拿掉。

去年5月份曾經一度鬧過將「台灣地區和大陸地區人民關係條例」中拿掉「國家統一」定位的修法提案，最後應爭議太大而不了了之，加上美國拜登政府重新發布對台交往準則，重新表述「一個中國」政策，因此，民進黨憲改小組直接忽略這個議題的討論，不是不可能。

2. 不會動「中華民國版的一國兩制」

這點延續前一項「國家統一」議題，在這個框架不動下，我國憲法所代表的中華民國仍保有大陸地區的主權，因此，憲法增修條文第11條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」這個具有「中華民國特色」的一國兩制，更動可能性偏低。

3. 不會觸及「國號」

此點與前兩項有所關連，國旗與國號為主權象徵，更動之相當於制憲，實質走向台灣獨立，牽扯過於廣大，將根本性觸碰美中台三邊關係的核心，民進黨現在不可能也沒能力處理後續效應，因此很大可能憲改小組討論的範圍只限縮於「增修條文」，關乎「國旗與國號」的憲法本文，不在討論範圍內。

4. 不會限縮「總統權力」

目前憲法增修條文中總統有權無責的設計，是造成國政亂象的根源之一，特別是國家最高行政首長——行政院長的任命，只繫乎於總統的一念之間，總統任命無須立法院同意，但是行政院卻必須向立法院負責，造成總統權責不一。

從目前已知的訊息來看，民進黨似乎只對「總統國情咨文定期化」感到興趣，最終的版本，應該較難看到一個限縮總統權力，回歸憲法本文中偏向「內閣制」精神的權力運作與制衡制度。

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此外，民進黨修憲小組的中央政府組織組討論議題也包括「總統任期調整」，現行憲法規定總統任期至多「兩任八年」，如要調整任期，雖然有人懷疑是朝「任期增加」的方向討論調整的可能性，但根據民進黨表示，是要針對新舊任總統交接期過長等問題提案，縮短總統當選到就職的時間。

修憲要成功，尚需國民黨幫推一把

雖然民進黨啟動了修憲的討論，但是真正要順利完成修憲，其門檻是非常高的。

根據目前憲法增修條文第12條規定，憲法修改需要經過立法院立法委員四分之一提案，四分之三出席，出席委員中有四分之三表決通過，才能提出憲法修正案公告，經過半年公告後，由公民投票複決，有效同意票需要過選舉人總額的半數，才得通過。

簡單來說，民進黨想要修憲，至少要有85席立委支持，加上約966萬以上公民投票同意，才會成功，如此高的門檻，從現實層面來說，相當於不可能的任務。尤其是目前國民黨立委席次超過三分之一，民進黨想修憲，第一關就必須與國民黨合作，否則修正案連立法院都出不了，何況交付公民複決。

修憲如此困難，民進黨仍啟動修憲討論，背後必定有多層政治盤算。

修憲的意義重大，啟動修憲象徵對於國家主權有某種程度的主導或代表意義，過去修憲多是國民黨主導，國民黨與中華民國互為表裡的意象也深植人心，否則極端台獨主義者不會將國民黨與中華民國共同表述成外來政權，民進黨自2016年執政後，從雙十國慶的主視覺，到蔡英文提出「中華民國台灣」，一直試圖扭轉中華民國的内核意象。

這次民進黨啟動修憲，某種程度來看，是更進一步打破國民黨與中華民國緊密相連的符號象徵，若民進黨的憲理念獲越多民意認同，國民黨便越與中華民國有所脫鉤，加上「賣台」、「芒果乾」的政治操作，與中華民國意象脫鉤的國民黨，在台灣政治環境中更難生存。

修憲是「真修」，還是選舉考量？

誠如前面提及，民進黨如真想修憲，「真修」尚需國民黨幫推一把，假如執政黨真推出充滿「台灣價值」憲改版本，即便立法院順利通過，還需經過公民投票複決，有效同意票需要過選舉人總額的半數（966萬以上），才能宣告修憲成功完成。

然而，蔡英文在2020年總統大選、「抗中保台」氛圍如此風行的情況下，蔡總統連任成功的得票數都還遠不及修憲公投門檻。再者，台灣人民是否真準備好迎接「台灣價值」滿滿的憲法，也是一個大問號，畢竟諸多民意調查或研究調查的結果顯示：台灣人對於可能引發中國大陸武力犯台的政治決定是有疑慮的。

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易言之，一種可能的情況是，執政黨真修的話，可能會提出「妥協性版本」，較不具爭議也可以讓國民黨及台灣公民較能接受。同時，也因執政黨9月才會提出黨版憲改案，9月前透過各類「前奏議題」操作，測試台灣人及國民黨的接受底線究竟到哪兒。比如內政部長徐國勇表示4月9日前國徽更改評估報告「會如期提出」。

另一種可能的情況是，執政黨9月時照常推出「台版憲改案」，但目的不在修憲成功，而在「以獨求談」，將修憲當作選舉考量及資糧，再來是作為「兩岸談判籌碼」，相信兩岸儘管劍拔弩張，兩岸白手套依舊有所連繫，這種非官方的傳話管道能為執政黨傳達「意思」給中共知道。

除上述之外，另有一個耐人尋味的地方是，之前修憲都是國民黨主導，即便是前總統陳水扁時期，仍是「朝小野大」的局面，現在的《中華民國憲法》有著國民黨色彩，而本次修憲由民進黨主導，搭配不時穿插在各類需要宣示國號場合的「中華民國台灣」，都頗像是準備將中華民國跟民進黨掛在一起（且結合台灣，又有徹底地域化的意味），意即象徵符號的掛鉤。

國民黨還在睡？

民進黨的修憲是多方進發，各層面幾乎都考慮到了。那麼當球拋出來，國民黨要不要接？

若要應對，國民黨也能提出藍營版的修憲案，跟民進黨版做一個對比，進行類似於政治倡議的應對動作。自詡是「中華民國派」的國民黨不妨認真考慮自提內閣制、限縮總統權力的修憲案，中華民國憲政體制最早的設計本就是偏向內閣制，這是從根本加強監督制衡，避免總統「有權無責」，行政院長淪為「名義上」的最高行政首長。

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基於「由誰任命，向誰負責」的權責制衡原則，現行的中華民國憲政是很「奇特」的（行政院長由總統任命，卻要向立法院負責，接受質詢），這本就是國民黨能提出倡議跟反思的議題。否則，國民黨在修憲議題戰場上如果只敢打例如廢考監、下修公民權年齡（18歲）等安全牌，只會被民進黨牽著走，把「中華民國」拱手讓人罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航