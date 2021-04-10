《兩個女人住一起》：我們家的分子式可以寫成W2C4──兩個女人，四隻貓

文：金荷娜、黃善宇

分子家庭誕生！（金）

「一個人住很適合我。」

我認為這句話要體驗個十年，才有資格說。就我而言，起初我覺得一個人住超棒，雖然有時也會和朋友一起住，但個性和生活習慣很不合，又共用不怎麼寬敞的空間，導致雙方壓力都很大。

我也曾認為，在完全屬於我的空間裡，小至一張腳踏墊到晾衣服，甚至擺書的方式，都能按照我的想法做，才符合我的個性。直到過了十幾年這種生活後，我似乎又開始累積起別的壓力。

那是在釜山爸媽家過夜的某天早上。爸媽一大早就在準備早餐，瓦斯爐上不知道在煮什麼，發出咕嘟咕嘟的沸騰聲。我很自然地被擱放碗盤時互相碰撞的聲音吵醒，聞到了米飯和湯的香味。我在聲響與香氣之中躺臥著，覺得好溫暖、好溫暖，莫名有點想流淚。

這些之所以會讓我覺得那麼溫暖，也意味著我獨自在靜謐早晨起床時的溫度並非如此。自從那天早晨之後，我開始留意自己一個人住時必須耗費的能量，尤其到了晚上，我會不自覺地花很多力氣在胡思亂想與不安感上頭。可能就是在那個時間點，那種疲勞感超越了獨自生活的輕盈與享受。

但結婚似乎不是答案。為了逃避獨處的疲累就跳進婚姻制度、婆家生活和父權制之中，無疑是自投羅網的愚蠢行為。假如真有魅力爆棚、足以把我變成愛情傻子的男人突然出現，也許就很難說，但這也不是我想要的，於是我很自然地開始摸索其他的生活方式。

我曾經試探過朋友們要不要一起住，也曾打聽過share house，後來碰到情況和我相似的朋友，最後就一起住了。

我們都是釜山人，一個人在外頭住了很多年，終於開始思考獨居與結婚以外的生活方式，對方也和我一樣，養了兩隻貓。我們在銀行的協助下，買了一間寬敞的房子，這比兩人個別去找房子更加有利。一個人頂多只能找到一間廚房、洗手間和玄關全部擠在一起的十幾坪套房，但兩人共用一應俱全的30坪公寓，不僅更寬敞也更舒適。連四隻貓也可以在前所未有的大空間裡跳來跳去。

最關鍵的是，這間房子有浴缸。我對於適合獨居的小套房也沒有太大不滿，唯一的遺憾就是沒有浴缸。

如今我和同居人一起住了兩年多，滿意度可說是最高等級。同居人會負責做料理、洗衣服還有弄亂家裡，而我負責洗碗、打掃、整理洗好的衣物，家事分配達到了絕妙平衡。

晚上躺在床上、準備睡覺時，只要想到家裡還有另一個人在，緊張感就會緩和下來。聽到彼此的動靜，自然而然地從睡夢中醒來，每天在家中打招呼（「昨晚有睡好嗎？」「快點來。」「我出門了！」）為日常生活賦予了活力。

一個人住時，必須花很多功夫去維持「情緒溫度」，但因為兩人一起住，很自然地就能達到，我很喜歡。當然，我還可以盡情地泡在浴缸裡，維持身體上的溫度。

還有最棒的一點，就是我們依然「單身」。每逢佳節，我們會各自回父母家，問候自己的父母。兩邊的父母都對我們一起住這件事非常滿意，又或者該說是內心感到放心、踏實。同居人的母親精通料理，總會準備我喜歡的小菜寄上來。我既不用親自登門拜訪，或規劃什麼盡孝道的旅行，只要說一句：「好好吃！」就夠了，單身的輕盈感和同居的優點就這樣同時並存。

當然，我們算是各方面都很契合的幸運案例。假如當初我們認為在獨自生活與結婚之外別無選擇，就不可能會有現在的快樂同居生活，想想看，那有多可惜啊！

據說韓國的一人家庭比例超過27％。一人戶就好比原子，自己可以生活得很快樂，但如果超過某個臨界點，也可能和其他原子結合，最後形成分子。分子可以由兩個原子結合，也可以是3個、4個，甚至是12個。結合可以很緊密，也可以很寬鬆。名為女人和男人的兩個原子緊密結合，才是家庭根基的時代已逐漸遠去，往後將會有無數種形式的「分子家庭」誕生。好比說，我們家的分子式應該可以寫成W2C4──兩個女人，四隻貓。

現在的分子構造，可說是穩定得不得了。

兩種人（黃）

「世上有兩種人。」

這是在我缺乏靈感，不知該如何下筆時偶爾用來逃避的八股句子，也是和金荷娜同居後重新領悟的真相。假如有人對於外出前必須重新搭配服裝而備感壓力，那就有人會因為連續兩天穿相同衣服而鬱鬱寡歡。

對某人來說，靠同樣的穿著打扮度日是能減輕煩惱的簡便之事，另一人卻會因為無法盡情享受變化的樂趣而煎熬；某人在工作時完全不聽音樂，另一人則會一次打開文件、影片、搜尋欄、聊天室等大約五個視窗，一邊跳換視窗一邊工作；假如有人認為到旅遊地點時，要把手機放得遠遠的，連同當地空氣的味道都毫無遺漏地鏤刻在記憶裡，才算是真正的旅行，就會有人死都不肯放棄與網路世界的溝通，移動時還不停搜尋資料，忙著安排下一個行程。

以上這些描述，前者是金荷娜，後者是我。對金荷娜來說，洗碗是日常生活的冥想時間，而做菜是我認為最好玩的一種遊戲；金荷娜是一旦找到滿意的沐浴乳後，就會大力讚揚並連續使用同一款的純情派，我則是會擺五瓶以上連名稱都記不住的世界各國品牌、香氣也各不相同的沐浴乳，每天用不同產品洗澡的人。

雖然我可以再列舉20個兩人之間微不足道的差異，但這種濫竽充數，就等於和用「世上有兩種人」開頭寫文章一樣偷懶了。總而言之，我就是個手上會同時拿著好幾顆球拋接、生活焦頭爛額、忙得團團轉的人，這一點，經常能從與我截然相反的同居人身上體認到。

有些差異則存在於理想範圍之外。雖然我從金荷娜身上得知天底下竟然有人不喜歡草莓，不過基本上我會立刻忘得一乾二淨，直到一起去買菜時又被嚇到一次。還有，在我一顆一顆吃掉草莓時總會感到訝異，接著又有些哀傷。這種東西怎麼可能會不好吃呢？

不過兩人住在一起，不需要喜歡一模一樣的東西，就像理解某些人不代表彼此就會親近，而無法理解的人也能一起生活。不因為與自己不同就用奇怪的眼神看待對方或妄下評論，乃是共存的第一階段。

不過，有些差異又成了起衝突的原因。把持有物品視為包袱，僅保有最少限度的東西的人，與將購物視為一種快樂與消除壓力的行為，經常買東西買到自己應付不了的人住在一起，又會變成怎樣呢？有人會替所有東西決定位置，使用完物歸原位，另一人則是用完隨手一放，每一次物品都會有新位置。重新找到東西所花的時間長短也是天差地遠。這一次，前者同樣是金荷娜，第二個是我。

關於我倆最核心的差異，也是最頻繁爭執的導火線，我會另外寫一篇長文，但站在後者怎麼看都是肇事者的立場上，只能辯解自己正在努力做出改變。原先彼此認為涇渭分明的差異，隨著摩擦而逐漸模糊，又或者在彼此的侵犯之下，型態與性質發生了些許變化。

與他人生活，在近處觀察對方，教會了我許多事情。我知道世上存在著偏好、選擇都和我截然不同的人，也意識到過去不曾察覺的自身性格和明顯特質。還有，最大的收穫是，即便如此迥異的人，仍能尊重彼此差異、一起生活的可能性，因為我們的共同點，也和差異一樣多。其中之一就是愛書，但我們愛書的方式也不同。

我會多花2000韓元，湊到能夠累積里程數的5萬元門檻，就算沒辦法讀完，也先把感興趣的書買下來，一點一點慢慢翻，但金荷娜就會覺得書堆著不看很有壓力，每次只訂自己非讀不可的一本書。金荷娜很認真守護的空間，就這樣被我一股腦訂購的書籍入侵了。

不過，在金荷娜接下Podcast《冊it out：金荷娜的側面突破》主持棒，開始挑選新書介紹給聽眾後，我那些毫無頭緒的書堆也派上了用場。原本每當有新包裹送達，拆開後堆放在客廳一角的書，都在不知不覺中被金荷娜一本一本拿去讀了。

勤奮的讀書人、動不動就為某種事物狂熱的金荷娜，會帶著十足的誠意與狂熱對待自己喜愛的書。金荷娜可以確保自己有輕易接觸新書的供應商，而我則擁有一名優秀的專屬書評，只要先把感興趣的書籍買好，就會有人率先閱讀、幫我鑑定好壞，雖然買的書不比先前少，讀的書卻更多了。

倘若相似處會拉近彼此的距離，相異處就會填補兩人之間的空隙。假如世界上真有與我一模一樣的人，就能成為理想的同居對象嗎？恐怕我會打從心底認同他，但又感到很厭煩，最後逃之夭夭吧。

與非常不一樣的金荷娜住在一起久了，我（自認為）欲望稍微降低了，生活多少變得井然有序，整個人也比較從容。假如偶爾，金荷娜也會為和如此不同的我一起住感到慶幸的話，我應該會很開心。好比第一次認識果肉結實有彈性的陸寶、酸甜搭配恰到好處的竹香等草莓品種，或是一起吃炸雞時，喜歡吃雞腿的我和喜歡雞翅與雞脖子的金荷娜，都不需要禮讓彼此，很自然而然地分吃炸雞，這些能夠填補小小留白處的時刻。

書籍介紹

本文摘錄自《兩個女人住一起：非關愛情的同居時代》，時報文化出版

作者：金荷娜、黃善宇

譯者：簡郁璇

獨居資歷超過20年的好友金荷娜、黃善宇，漸漸厭倦一個人住的孤單與不安全感。她們偶然看上一間房子，便決定一起買下它，展開同居生活。

住在一起後，兩個好友才真正看見彼此的巨大差異──囤積症vs極簡主義；料理白痴vs烹飪小天才，她們在爭吵磨合與長短互補間，藉由與對方的差異，漸漸更懂得了自己。

一起吃飯、一起運動、一起喝酒、一起當貓奴，不用奉養對方的父母，不用成為誰家的媳婦，生病互相照顧、困難互相幫助……兩個女人住一起，找到了單身的輕盈感與有人相伴的溫暖，能夠同時並存的美妙。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航