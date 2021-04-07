【專訪】微縮藝術家鄭鴻展：注定從事「投機取巧」的創作，眼睛被欺騙之後就回不去了

約定採訪的那天，電梯來到微縮藝術家鄭鴻展住處的樓層，正猶豫著該按哪一戶的門鈴時，一方指甲大小的迷你門牌提供了線索。主人打開大門後，迎面是一尊180公分的RX-78-2鋼彈，手握著光束步槍與盾牌傲然迎客，從最小到最大，鄭鴻展曾將自家陳設的細節濃縮在《漢克家的RX-78-2》這件作品中，進門的那個瞬間，猛然感覺自己好像中了哆啦A夢的縮小燈，穿越到鄭鴻展一手打造的1/14的微縮世界中。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 《漢克家的RX-78-2》逼真呈現鄭鴻展自家門口細節

視覺詐騙的樂趣

鄭鴻展的職涯一直和設計息息相關，從平面插畫、展場布置、印刷、到室內設計，長期練功越級打怪累積出來的技術與經驗值，都成了他日後走上微縮藝術創作之路的行前準備。2020年12月，鄭鴻展聯手日本《電視冠軍》模型「情景王」山田卓司，在台北華山舉辦為期三個多月的《微縮人生特展》，各自以半生功力在毫釐間復刻出幾可亂真的大千世界。

「這次展覽的主題，是以我跟山田老師兩人的生命故事為發想，因為五年前我就注定踏上這條路。」留著不羈鬍鬚、後疏齊肩捲髮的鄭鴻展，因先天左眼弱視，眼鏡總是掛在頭上。他笑稱，自己接觸微縮模型是始於一場「騙局」。

2015年，鄭鴻展偶然在網路上看到一張昭和時代建築的照片，正陶醉欣賞於老建築的細緻與美好時，眼前撇過店門口，赫然發現排排站立著R2D2、鋼彈、瓦力等不合時宜的機器人，這才發現這是日本微型藝術家荒木智的作品「小林メカトロ商会」，自己的眼睛竟然被欺騙了！

這一衝突的美感，從此點燃起鄭鴻展的熱情，讓46歲的他開始專注地在桌前拿起鑷子，拼出縮小世界的風景。這一投入，不過六年時光，鄭鴻展在微縮領域已掘出驚人創作力，源源不決能量始於他的玩心與不安定人生。右眼看近、左眼看遠的450度視差，也預見他的閱歷天生與眾不同。

注定從事「投機取巧」的創作

鄭鴻展是家中受寵的老么，國小調皮好玩，曾故意畫了一張紫色50元鈔票放在廁所，二哥朋友來家中做客，發現後問：「誰的錢沒拿走啊？」惡作劇的成就感，讓他加碼製作百元鈔票，被老師勸阻才斷了念想。

高中還曾跟同學打賭，若他期中考英文考一百分，同學就要輪流請客。考前一天，鄭鴻展沒在熬夜讀書，卻是忙著在原子筆身上，以針微雕出精美的小抄，成功換得好幾餐飽足的五臟廟。就讀復興美工放浪玩樂三年，曾和朋友「借」騎鄰居機車，帶著水果刀偷西瓜去公園大快朵頤，沒想到行經撞球店遇到警察，就被判了刀械和贓車罪。鄭鴻展直言保護管束的三年，遇到的三教九流，增長少年時的人生經歷，更看到了許多人生奇景。

愛看漫畫的他，高職畢業後就幫雜誌畫插畫與漫畫。但死黨游說上大學，又可以玩耍四年，於是伸手跟母親要了錢，這次不是拿去打扮治裝，而是報名補習班。7個月不見天日的苦讀，卻仍以7分之差落榜。幸好先天高度視差免服兵役，正處二十歲無悔之際，於是負笈動漫之國，在日本設計專科學院攻讀插畫。曾被導師評為投機取巧，但回看微縮所需的小聰明與靈巧雙手，原來早已俱足。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 鄭鴻展從小即展現了繪畫天賦，精細描繪出最愛的機器人

Photo Credit: 鄭鴻展提供

留日啟蒙美學與職人精神

在外的異鄉遊子，依舊沒忘記認真玩樂，竟也卯起勁研讀日語與繪畫，「因為我不能丟台灣人的臉。」為了畢業製作，拚命上圖書館鑽研各種藝術與技法，作品《和平的希望》打破創校半世紀以來，第一位外國人獲得校長賞。

美學素養更因此在日本被啟蒙，回台後即和夥伴創業，滿載的工作量讓他變身成拼命三郎，加班12小時是日常風景，年節也以辦公室為家。公司發展蓬勃之際，曾超過二十多位成員。38歲又跨界室內設計一路至今。

從事室內設計工作二十多年，鄭鴻展幫客戶製作上萬件作品，手繪、印刷、材質、空間累積深厚的美學功底。人生從沒有白走的彎路，六年前微縮資訊匱乏，他憑藉2D跨界3D設計經驗，無師自通摸索出獨特風格。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 留學日本的畢製作品《和平的希望》，獲得學校最高榮譽校長賞

以驚人速度，竄起成世界級微縮藝術家

初出茅廬的鄭鴻展，以玩具社團友人芝原秀夫開設的鰻魚店為靈感，挑戰日本殿堂級的濱松微縮大賽。評選展出期間，作品吸引日本藝文界重量級職業模型師—山田卓司反覆觀察三趟，訝異一個外國人竟對日本文化有深厚的體會。作品《謝謝你的照顧》不負眾望獲得2016年「自由創作部門」、「現場人氣票選」雙料冠軍。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 《謝謝你的照顧》中鰻魚屋的細節，透過老闆友人芝原秀夫家寄來的20張照片忠實還原

Photo Credit: 鄭鴻展提供

2017年鄭鴻展得知GBWC鋼彈模型製作家全球盃比賽，決定顛覆評審心中的想像。大膽營造鋼彈如櫻花殞落，頹倒陣亡在他日本留學的高円寺商店街。他首先改造模型僵硬關節，讓鋼彈能符合心中倒下的姿態。又蒐集大量天災塵土飛揚、龜裂鏽蝕的畫面，想像出戰場唯美哀戚的場景，「希望能創造出令人想哭的氛圍。」

耗時八十多天，甚至一天投入高達12小時的嘔心瀝血之作《寂寞之都》，竟然連入圍都沾不上邊，引起全球玩家震動，社群湧入上萬點讚和留言。甚至吸引西班牙知名玩具模型雜誌《SCIFI SCALE》跨海報導，諷刺下標「不能入圍的傑作」！

Photo Credit: 鄭鴻展提供 《寂寞之都》頹喪的場景營造衝突美感

物件牽出動人的故事線索

其實鄭鴻展微縮的最大魅力，不在於錯視趣味，而是以微小物件牽引出動人故事。例如《謝謝你的照顧》就是透過臉書玩具社團而認識了作品中的鐵皮玩具達人-芝原秀夫，芝原秀夫白天以烤鰻魚為業，晚上則自行鑽研幾近失傳的手工鐵皮鑲嵌玩具技術，「我覺得我跟他很像，也都是四十幾歲開啟第二人生。」因此以《謝謝你的照顧》當創作題材，刻畫芝原先生在古屋開的鰻魚店，這件作品參加日本濱松微縮大賽期間，原本年近古稀的芝原先生也計畫前往，卻在賽前三天突發腦溢血，半年康復後在家人陪伴下造訪濱松展館，默默在作品前流下眼淚。

專為華山展覽製作的《上坂照子》，也乘載鄭鴻展留日時，被高円寺「テル」酒吧老闆娘-照子女士照顧的回憶。三十多年的老店散發濃厚的昭和氛圍，唯一菜單是淋著醬油的煎豆腐。鄭鴻展每周至少光顧四、五次，窮留學生連點一瓶麒麟瓶裝啤酒都有問題，但七十多歲的照子媽媽桑，卻會偷偷倒其他客人的寄酒給他，照顧之情撫慰了鄭鴻展的鄉愁。

畢業返台的前一晚，照子酒吧也是鄭鴻展在日本最後一站。當他離開店裡，照子女士特地穿過小門，陪著他和父親走了一段路，兩人流著淚依依不捨告別，「因為怕難過，所以不想她來車站送別。」照子女士當時也在立可拍相片親筆寫下「要成為一位出色的創作者」。三年後，照子女士人生第一次出國就獻給了台灣，那也是她最後一場旅行，兩年後離開人世。

鄭鴻展始終未忘這段在1/4世紀之前結下的情誼，為了重現《上坂照子》的小店，他向台日友人們蒐集上百張照片，憑著蛛絲馬跡考證，終於還原僅八人座位的「テル」酒吧，吧檯前一張斑駁的紅椅上，就躺著鄭鴻展當年背袋裡隨身帶著的《台日辭典》。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 《上坂照子》充滿鄭鴻展異鄉留學的溫暖回憶

微縮世界寄託第二人生

年輕時是浪子，中年時創業卻忙碌到忘記了自己，43歲那年，鄭鴻展突然覺醒，如魚意識到缸中水，感受工作對自身的制約。開始自我思辨，拋開從小的宗教信仰，還引起了家庭革命。當心靈解封後，玩心從裂開的縫隙透出亮光，吹進了孩提時在碧潭曠野追逐時，那般自由自在的風。

從心底深處被召喚後，鄭鴻展開始一件一件買回兒時的機器人模型。減少設計工作，讓他尋覓遺失多年的生命節奏，駛近前方等待他的微縮時光。「做微縮模型，時光像靜止，不知不覺一天過了。」鄭鴻展有時窩在桌前長達16小時，但卻一點都不會累，反而還充滿活力，微縮早已成為生命重心，雖然未能如願在50歲後投入宗教，卻成了微縮世界裡的一名傳道師，現在，鄭鴻展最大的願望是在妻子的陪伴下繼續創作、巡迴辦展、遊歷世界，直到弱視的眼睛再也看不見為止。

Photo Credit: 鄭鴻展提供 流光似水，鄭鴻展用作品留住了歲月

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航