《作家們都喝什麼酒》：海明威愛喝在地美酒，琴酒則是費茲傑羅的破戒首選

文：阿波羅出版社

海明威（Ernest Hemingway）

在地美酒

閱讀海明威，有時感覺像奔赴佛羅里達的西礁島潛水，有時則宛若置身歐洲大城，靠在桃花心木的吧檯上耐心等待愛人到來。幾乎在每篇故事，雞尾酒都伴隨著飽含情感的場景出現，使角色發展更具體清晰，並推動情節的進展。海明威的文字簡潔精鍊，不見任何華麗的雕飾。相反地，他運用具體的物質世界（包含酒）來傳達故事的情感力道。

「寫你所知道的」這句話，在所有作家之中，用來形容海明威最為貼切。他的足跡遍及世界各地，成為幾家酒吧的常客，甚至創造了自己的代表調酒。他經常縱酒豪飲，但由於性格開朗，又是高忠誠度顧客，「老爹」（他的暱稱）始終深受酒吧侍者和老闆的喜愛。無論是巴黎左岸的苦艾酒，馬德里的啤酒，或熱帶地區的蘭姆酒，海明威愛喝當地的酒，他造訪散布於老城或沙灘上的酒吧、酒館、咖啡館和啤酒屋，就像待在自家一樣安適，而他經常光顧的場所，也反過來標榜他的名號。

雙倍老爹黛綺莉（Papa Doble Daiquiri）（佛羅蒂妲酒吧）

傳說中，海明威偶然間踏入古巴哈瓦那的佛羅蒂妲酒吧（El Floridita），恰好看見調酒師為客人端上霜凍調酒，親自嘗試過後，他如此評價：「挺好的，但我會更喜歡不加糖……還有蘭姆酒要雙份。」海明威討厭甜味，據說他的黛綺莉只加少少六滴黑櫻桃香甜酒來映襯蘭姆酒，不過大多數的現代調酒師都會增加黑櫻桃酒的份量，以創造更討人喜歡的口感。

白蘭姆酒 60毫升

鮮榨萊姆汁 22毫升

鮮榨葡萄柚汁 15毫升

黑櫻桃香甜酒（maraschino liqueur）7.5毫升

輪形萊姆片 1片作裝飾

雪克杯裝滿冰，加入蘭姆酒、萊姆汁、葡萄柚汁和黑櫻桃香甜酒，充分搖勻至酒液冰鎮。濾掉冰塊，倒入冰鎮過的碟形香檳杯。最後以輪狀萊姆片裝飾即可。

莫希托（Mojito）（五分錢酒館？）

古巴哈瓦那的五分錢酒館（La Bodeguita del Medio）牆上，有一句海明威筆跡的題字：「我的莫希托在五分錢酒館，我的黛綺莉在佛羅蒂妲酒吧。」然而，雞尾酒歷史專家葛林（Philip Greene）認為，該題字可能是偽造的。雖然記錄明確顯示老爹在佛羅蒂妲酒吧喝了無數杯黛綺莉，但沒有確切資料證實海明威曾在五分錢喝過莫希托。儘管如此，葛林寫道，海明威確實喜愛一種類似經典莫希托的調酒，那是由他的愛船畢拉號（Pilar）的船長葛瑞加里歐（Gregario）所調製的。

白蘭姆酒 45毫升

蜂蜜糖漿（1份蜂蜜溶於1份水）30毫升

鮮榨萊姆汁 30毫升

薄荷葉 4片

蘇打水少許

萊姆角作裝飾

雪克杯裝滿冰，加入蘭姆酒、蜂蜜糖漿、萊姆汁和薄荷葉，充分搖盪均勻至酒液冰鎮。倒入可林杯，加冰塊，然後補滿蘇打水。最後以萊姆角裝飾即可。

午後之死（Death in the Afternoon）

苦艾酒 45毫升

香檳

苦艾酒倒入笛型香檳杯。補滿香檳，「呈現適當的乳白色混濁感。」

海明威建議喝三到五杯，慢慢喝。

史考特．費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald’s）

琴瑞奇

關於酩酊的箇中滋味，費茲傑羅有句為人津津樂道的名言：「你先是乾了一杯，一杯再乾一杯，最後杯中物乾了你。」這名備受愛戴的作家，無論現實生活或筆下作品，都浸泡在酒精裡。《大亨小傳》（The Great Gatsby）中富麗堂皇、紙醉金迷的世界深具代表性，不僅香檳酒香四溢，最後更留下一抹琴酒馬丁尼般辛辣莊嚴的尾韻。

每當費茲傑羅破戒開始喝酒，琴酒是他的首選（他認為琴酒的酒氣較不易被人察覺）；戒酒時則只喝啤酒，他把啤酒當水一樣喝。

琴酒 60毫升

鮮榨萊姆汁 22毫升

蘇打水

輪狀萊姆片 1片作裝飾

可林杯裝滿冰塊，倒入琴酒和萊姆汁，再補滿蘇打水。最後以輪狀萊姆片裝飾。牽著您摯愛的南方佳人，在噴泉裡裸身縱舞狂歡吧。

書籍介紹

本文摘錄自《作家們都喝什麼酒：100位文學名家的靈感特調＆酒譜》，聯合文學出版

作者：阿波羅出版社

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哎！若我們的腦子沒了，還有什麼比酒更高貴的替代品？——拜倫（George Gordon Byron）

你先是乾了一杯，一杯再乾一杯，最後杯中物乾了你。——費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）

他（約翰．齊佛）和我除了喝酒以外，什麼也沒做。我想我們倆連打字機的蓋子都沒掀開過。——瑞蒙．卡佛（Raymond Carver）

真正宿醉的唯一解決辦法就是死亡。——羅伯特．本奇利（Robert Benchley）

《作家們都喝什麼酒》精選100位著名作家、詩人、劇作家，搭配各自代表性的偏愛飲品，將橫跨維多利亞時代到當代的風味，調冶成一冊品味微醺／文學時光的完美指南。無論是瘋狂調酒師、讀書會酒保，或雞尾酒愛好者，都將愛不釋手。

你是否曾經渴望，喝著威士忌，襯著爵士樂，與村上春樹交流後現代主義？或者幻想，與席薇亞．普拉絲和安．謝歌斯登，在詩歌課堂後一同啜飲馬丁尼？只要一杯貨真價實的莫希托（就像哈瓦那「五分錢小酒館」調的那種），就能召喚出海明威令人迷醉的文字。遭遇寫作瓶頸？不妨一讀楚門．卡波提的精妙思索，搭配一杯他暱稱為「我的柳橙飲料」的螺絲起子，或跟J．K．羅琳一樣，隨著完美調和的琴通寧，墜入魔法的世界。

本書收錄100則酒精調飲酒譜，其間穿插多篇特別單元，包括知名文人聚集場所的介紹，例如紐約客的阿岡昆圓桌文人會、凱魯亞克的維蘇威咖啡屋，以及舉辦文學沙龍的經驗守則、作家親身認證的解宿醉祕方等主題。全書佐以原創插畫，細膩描繪調酒材料、雞尾酒成品、經典飲品，以及最受歡迎的餐飲搭配的樣貌。無論你在尋找靈感繆思，或是嘗試緩解宿醉，《作家們都喝什麼酒》肯定能啟發靈感，呼喚文學大神的情思，並教人醺然沉醉。確實，成為作家必須專心致志，具備才華，有時還得靠點關係。不過，肯定也少不了伏特加、琴酒、龍舌蘭，還有威士忌。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航