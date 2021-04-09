陰道發炎好難受！細菌、黴菌、陰道滴蟲感染症狀各不同

陰道發炎是多數女性一生至少遇過一次的狀況，但很多人對於陰道發炎原因並不清楚。其實陰道炎因感染的菌種不同可分為許多類型，包含細菌性陰道炎、白色念珠菌陰道炎、陰道滴蟲，症狀也不相同。

發生陰道發炎怎麼辦？陰道炎會自己好嗎？念珠菌自己好有可能嗎？分泌物綠色會自己好嗎？以下簡單說明讓你不錯過就醫時機。

什麼是陰道發炎？

陰道位於女性外陰部和子宮之間，是兩者間的通道，正常為了維持陰道的濕潤狀態，女性本身就會有分泌物產生。但若出現異常分泌物、陰道不適感等狀況，就可能是陰道發炎，也就是俗稱的下體發炎。而從感染的類型又分為細菌性陰道炎、白色念珠菌陰道炎、滴蟲感染陰道炎。

正常分泌物為乳白色、沒有特別氣味

陰道本身就存在著正常菌叢，它的酸鹼值會維持在4－4.5之間，以防止感染發生。正常的陰道分泌物為乳白色、沒有特別氣味。如果正值排卵期，分泌物會呈現較為透明且水狀，這也是備孕族群常使用的抓排卵期方法──子宮頸黏液辨識法。（延伸閱讀：如何排卵期計算？用這排卵日計算方法，排卵期懷孕率大增）

陰道炎症狀

每個女性都有陰道發炎的可能，不管是經前、經後，甚至懷孕陰道發炎機率更是高。陰道炎症狀其實並不難分辨，當你的分泌物與平常不同，特別多、氣味特別重，或出現陰道不適感，這些都是具體的陰道發炎症狀。

陰道發炎分泌物：

分泌物增多、結塊

分泌物顏色改變（綠色、咖啡色、乳酪狀）

分泌物氣味改變（魚腥味、惡臭味）

陰道不適症狀：

陰道搔癢

陰道疼痛

陰道、外陰灼熱

陰道紅腫

性行為疼痛

其他不適：

頻尿

排尿疼痛

下腹疼痛

陰道出血

陰道發炎原因

造成陰道發炎原因有很多，且依據感染源的不同，會形成不同的陰道發炎類型。小至飲食習慣、生活習慣、睡眠品質，大至天氣影響、慢性病等等，都可能是陰道發炎原因。

另外提兩點：

陰道發炎與性行為也有很大的關係，性行為容易將外部的感染源帶進陰道，因此有過性行為或頻繁性行為者較容易發生，且陰道反覆發炎的機率也較高。 懷孕期間荷爾蒙改變，可能導致陰道環境更潮濕悶熱，進而成為細菌或黴菌的溫床，因此懷孕陰道炎也十分常見。

以下列出各種陰道發炎原因提供參考：

飲食習慣（過多的甜食）

生活習慣（抽菸、酗酒、熬夜）

睡眠品質差

衛生習慣不佳

糖尿病

性行為頻繁

懷孕

最常見的類型：細菌性陰道炎

細菌陰道炎是最常見的陰道發炎類型，占了所有陰道炎的40％－50％。

細菌性陰道炎原因通常來自於「陰道菌叢、酸鹼度改變」，陰道內好的菌叢遭到破壞，進而造成陰道細菌感染。

症狀包括分泌物（白帶）增加、灰綠色分泌物、分泌物有魚腥味，以及陰道不適，外陰輕微搔癢、疼痛。

以下狀況可能容易發生細菌性陰道炎：

使用陰道清潔劑、灌洗陰道：許多人認為要使用陰道洗劑或灌洗陰道才能達到清潔效果，其實不然。陰道內本有特定維護環境的菌叢，使用清潔劑或直接沖洗可能會破壞菌叢，帶入更多外界細菌，造成細菌性陰道炎，建議使用清水清洗外陰部即可。

月經來潮間：月經來潮間因內膜剝落出血，適為細菌孳生的溫床，此時若沒有勤換衛生棉，感染機會便會大增。

性行為過後、新的性伴侶：性行為時會將外界感染源帶進陰道，陰道環境改變後如清潔不當，可能引發陰道細菌感染；更換新伴侶同樣會改變陰道原有的生態環境，增加感染機會。

白色念珠菌陰道炎（黴菌感染）

白色念珠菌感染又稱為念珠菌陰道炎、黴菌性陰道炎，患者會出現明顯外陰搔癢的症狀。分泌物呈白色乳酪狀，濃稠但無特別氣味。陰道不適，出現嚴重搔癢、腫脹疼痛，可能出現少量出血、小便灼熱痛。

什麼狀況會發生白色念珠菌陰道炎？由於溫暖潮濕是黴菌最喜愛的生存環境，因此當外部環境影響，加上下半身時常穿著貼身、緊身的褲裝，發生白色念珠菌感染的機會便增高。

除此之外如免疫力較差、慢性病長期服藥也都是白色念珠菌發炎的好發族群。各位也別再問「念珠菌感染會自己好嗎？」這類問題了，當發生感染請盡速就醫，「念珠菌感染會自己好嗎？」這個想法很可能讓你越拖越嚴重。

陰道滴蟲（性傳染疾病陰道炎）

陰道滴蟲通常經由性行為傳播感染，因此滴蟲感染治療需要與伴侶一同進行，否則會交互感染，不斷復發。陰道滴蟲為寄生蟲的一種，大多透過性行為傳染，為性傳染病之一。

當你的感染源為陰道滴蟲，可能會出現以下症狀：

分泌物顏色為黃綠色，性質為泡沫狀，氣味可能呈現惡臭

陰道可能出現搔癢、灼熱，外陰出現紅、腫、痛等症狀

排尿灼熱、性行為疼痛

感染陰道滴蟲一般會請患者與伴侶使同時使用口服藥約一週，且治療期間暫停性生活避免持續交互感染，而女性為加強治療，可使用塞劑以利陰道吸收藥物。

陰道發炎怎麼辦？

陰道炎怎麼辦？會自己好嗎？多久會好？要吃什麼？益生菌有效嗎？......關於陰道發炎總是有數不完的相關問題，別擔心，接下來一次為大家說明。

如果你問我陰道發炎怎麼辦，我一定二話不說告訴你「到門診幫你治療」。沒錯，當你出現前面所說的陰道搔癢、疼痛、分泌物多、性狀改變，最好的方法絕對是就醫治療。唯有透過醫師的評估，才能診斷你的陰道發炎屬於哪種類型，才能對症下藥。

不建議自行至藥局購藥使用，就算只是陰道發炎藥膏也分成很多種，錯誤的用藥不但不能改善，反而會加重病情。

一般陰道發炎的治療方法就是用藥，常用的包含：

陰道炎藥膏

陰道發炎塞劑

口服陰道發炎藥

陰道發炎多久會好呢？一般藥物治療約使用5－7天，通常依照醫囑把藥用完即可痊癒，如用藥後未改善則建議再次回診，請醫師評估是否需要更改藥物。

由於陰道發炎的復發率並不低，因此除了使用藥物治療外，建議從日常生活能掌控的地方開始做起，以預防陰道反覆發炎。

Photo Credit: 威廉氏後人－李毅評醫師

最後，市面上販售著多樣的陰道發炎益生菌，請大家記住，陰道發炎益生菌並無法達到治療作用，僅作為日常保養、預防陰道發炎使用，建議依自身狀況確實評估後再購買。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航