《由救贖到靈性》︰日本「新新宗教」救贖思想，反映出哪些社會趨勢與大眾心態？

文：島薗進（Susumu Shimazono）

第十四章：新宗教和此世[1]

新宗教與新新宗教

19世紀初期開始，日本社會見證了各類強調個人救贖的宗教運動的誕生，並且得到以一般大眾為主的支持和追隨者。它們以組織化的教團植根於社會，於是，許多新宗教出現了，結果是形形色色的信仰並存，宗教領導者也大眾化[2]。這些新宗教有自己的教義、做法，以及和傳統有些差異的組織型態。儘管其中許多自認是信仰創新，但有一些反倒自認是回歸既有宗教的本源。即使如此，這些運動和組織的主要構成，也含括了現代性的元素。好幾百個這樣的宗教運動和／或組織，被認為是屬於當代日本的新宗教。

這些新宗教在發展過程中，反映出時代的變遷。第一階段（大約是1800-1890），由黑住教、天理教、金光教、本門佛立宗等所代表。第二階段（大約是1890-1920），由大本教所代表；第三個階段（大約是1920-1970），是新興宗教發展到高峰的時期，正是在此時期創價學會（現代日本最大的新宗教）、靈友會、立正佼成會、佛所護念會、妙智會教團和一些演變自靈友會的團體，PL教團、生長之家、世界救世教、丹應教、善隣教等，都有極大的躍進。在第一階段建立，並在第二階段有所成長的天理教、金光教等，也在第三階段地位更形鞏固。於是，第三階段可以視為是所有的新宗教都站穩根基的時期。

不過，大部分在第三階段建立的新教團，在1970年後進入一段生長停滯期。部分的信眾人數大幅減少，其中許多發展到高峰後，步入一個退守時期。另一方面，又有一些新宗教運動和在1970年代發展到頂點的新興宗教，擁有共通的特質。因此，它們可以被歸類為屬於新宗教現象的另一個階段，或是新宗教的第四個階段。

媒體稱在這第四個階段興起的宗教為「新新宗教」，以之標示在議題上不同於先前已經發展至頂的團體[3]。並非因為有一個不同的詞，我們就能認為「新新宗教」反映出一種和之前「新宗教」截然不同的全新的宗教類型。在許多層面上，其實第四階段的新宗教，與之前階段的那些宗教團體間還是有著類似的特質，不過，在1990年代以後，一些顯著的差異確實開始變得明顯了起來。

本章將以1970年代前後快速成長的「神光會」（GLA︰God Light Association），和在1990年代左右茁壯的「幸福科學」（IRH：Institute for Research in Human Happiness）為例，討論新新宗教（第四階段的新宗教）的特質，尤其是關於救贖信仰的部分。有一段時間，IRH的創建者曾經受到GLA創建者的著作所影響，因此，不難想像他們在教義上有共通性的元素。不過兩者也有對比的成分，能分別兩教教義的差異，這可被視為1970和1990年代社會趨勢和大眾心態的投射。透過比較這兩個宗教，對於宗教運動的新趨勢，以及1970和1990年代之間社會境況和大眾思維的變異等，或許我們能略窺一二。

我並不是說，這兩個團體就是代表性的新新宗教，也不是說，它們就足以讓我們掌握新新宗教的主要特質。本文的目的是，藉由聚焦在其中的一小部分，而能為整體新新宗教特質的未來研究找到一些線索。

（中略）

建設烏托邦的願景

GLA主張建立烏托邦，「幸福科學」則提出了建立的具體指導原則，鼓勵信徒用積極的態度改造社會。它們倡議以「烏托邦價值革命」，全面改造當前的社會秩序，包括政治、經濟和教育，並且鼓吹一個強調宗教價值的秩序。

例如在政治上，道德美善的元素，必須併入民主機制中。在經濟上，神的價值應當用在價格、利率和稅制上，取代簡單等值交換。在教育上，生命的目的、愛的重要性與永恆生命的價值，應該要當作第一優先。在生物倫理領域，它們反對腦死認定（作為器官移植的前提），批判現代醫學企圖移植體內器官，因為這會導致心臟停止跳動靈魂離開肉體之際受到驚嚇。

幸福科學特別關注思想、宗教與媒體界的爭議性議題，它們也在這方面展現其社會動員力。在它們對講談社的抗議，以及在法庭上的論戰中，有最激進表現的，是對於當代媒體的批判。他們認為，媒體全力拉下重要的人物，投合大眾的妒性，鼓動大眾獵巫。而媒體對宗教的批判和鄙視的態度，也該加以譴責。幸福科學認為，雖然要有言論自由，但主張物質主義的自由也應稍加限制。根據它們的觀點，它們與講談社的衝突，並不是因為創教者受到批評而採取防衛與報復，而是出於追求「世直」目標的行動[4]。

GLA和IRH對於救贖的思想特質

GLA和IRH與由第一到第三階段間的各種新宗教共有的特質是：（1）在它們的信仰系統中，都包含佛教觀念，以及相信其他世界之神與靈的成分；（2）它們都視整體宇宙是神（或是根源者）的展現，並指望宇宙所包含的神力、光與生命；（3）它們認為人與神有共同的屬性，要求人們能有這樣的自知，從而努力提升自己；（4）它們認為心態決定命運，強調以正心作為改善命運的方法；（5）它們認為死者的靈魂、動物的靈魂等等，會影響此世人們的命運，因此要適切考慮控制這些靈魂。以上這些特質，雖然不是全部，但是可以在許多日本新宗教中看到。

「新新宗教」某些特殊點，與之前的新宗教不同。最顯著的差異，是強調超越此世之外的不同世生命，而不是僅僅強調此世的救贖。

較早的新宗教，對靈界的關心只限於相信會影響到此世人命運的存有。如果真的對靈界關心，就會相信生命的目的，是在此世獲得幸福的共同生活。此世諸如治病等的利益受到重視，不會被貶低認為只是物質的、生理的和暫時性利益的實現，而會被當作終極救贖的展現來慶幸。此世痛苦此世克服，才能獲得最高幸福。這種此世救贖概念，是早先新宗教普遍的此世救贖概念的主要特質。

相較之下，GLA和IRH認為靈魂在「實在界」有永恆的生命。它們和早期佛教觀一致，提出無常的概念，也就是，此世不過是一個暫時的居所。

靈魂在時間的長流中，為自我改進而歷經不斷的輪迴流轉，GLA和IRH以這樣的想像，強調此世生命的可轉化性。「幸福」是用來表達生命的目標，但這不被認為可能在人此世的生命長度中達成，而為了永恆生命的靈魂提升之故，此世所受種種的困苦淬煉，應被視為有意義的。

強調此世生命的可轉化性的這種觀點，和某些新新宗教高度重視永恆生命的獨立靈魂信仰有關，它們認為這和現世的家庭、親戚、地方社區、同事，以及其他種種的共同生活一樣的重要，有時甚至更重要。對流轉的靈魂來說，與此世人們的互動僅是暫時的。此世共同生活目標的烏托邦的建立，要在超越當前生命有限的人類關係之外才得實現。先前新宗教相信的此世救贖的希望，是在與他人活躍、平和及溫暖的共同生活中，得到終極救贖的這種看法，己經不是那麼的絕對性了。

GLA和IRH的信徒，大部分來自表現內斂，並且對相互依賴或依靠社區生活有困擾的世代。他們重視獨立與個人責任，安靜的省思個人過往，並且喜愛在個人孤獨的靈魂中尋找安慰。雖然同樣都講「正心」的必要，但較早的新宗教，對於人際關係上的愉悅，有樂觀的期望，而GLA和IRH則對此世的人際關係冷眼看待，它們對追求內在的平靜更有興趣，渴望靈魂永恆的歸宿（另外一個世界）。

這種觀點流布的原因之一，或許是日本社會達到了某個程度的物質富裕以後，個人隱私受到了高度尊重。支持這種說法的一個可能因素，是從孩提早期就開始具有了一種禁慾式的自我規訓態度，並反映日本競爭性和能力導向趨勢的人越來越多。這或許投射的也是對此世無限進步與繁榮的越來越懷疑的態度，對於國家現代化過程在物質上獲得的進步和繁榮，他們開始不那麼確定。在這種背景下，可以看出一種心理走勢，從現代的、此世導向的態度，轉移到對死後世界的崇拜，或是一種重視可在歷史性宗教發現的（此處指原始佛教）、此世以外世界的態度。

最後，GLA和IRH之間的差異，必須加以說明，因為關係到對此世社會秩序的評價。GLA對奠基在財富、階級和權力上的社會秩序提出質疑。因財富分配不均與種族和族群不同而歧視他人，是它們批判的目標。尊嚴和在神（靈太陽）之前大家一律平等，是它們特別強調的。不過，對IRH而言，過度的民主，以及來自於嚴格的平均主義造成的道德秩序崩解，再加上為滿足慾望與物質的自由泛濫致使對宗教不敬，都受到它們的批判。IRH和最近一些反自由心態有共通之處，它們希望以恢復道德與信仰，來對抗無政府主義式的自由，為先進工業社會重建尊嚴與回復神聖秩序。

這兩個宗教在社會觀點上的差異，首先應該被視為反映高橋信次和大川隆法這兩位領導者在個人風格和偏好上的不同。共同擁有一些關於救贖概念的這兩個宗教運動，在1970和1990年代各別都有相當的支持者，或許也恰好反映日本社會與民眾心態在這段時期的一些變化。換句話說，這是從希望有一個水平式團結的烏托邦，變成希望有一個宗教道德社會系統的烏托邦。這代表一個社會在達到了某個程度的富裕，其間大眾已具有各種既得利益之後的一種保守傾向。同時這也是一種日本式的、反某些現代價值的表現，而這種表現在1980和1990年代期間的世界各地，都越來越明顯。

註解

本章為林千根所翻譯。 關於日本新宗教的一般性特質，參考島薗進（1992a），關於新宗教中的救贖信仰，參考對馬路人等著（1979）。 室生忠（1984）的著作使「新新宗教」這個名詞在日本被接受並產生極大影響力。關於新新宗教的概念，參考島薗進（1992a，1992b，1992e和2001）。 「世直」即吹噓改革世界之意（yonaoshi；可參考本書第七章）。

相關書摘 ▶《由救贖到靈性》導論︰追求「現世救贖」的日本新宗教有哪些思想特色？

書籍介紹

本文摘錄自《由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動》，聯經出版

作者：島薗進（Susumu Shimazono）

譯者：丁仁傑, 姚玉霜, 陳淑娟

為什麼宗教的「救贖」概念教人沉迷？「新靈性」的出現是否轉化了人的覺知？全球化的時代，人們的精神依託會何去何從？

當代日本宗教是個複雜的主題，需要從不同視角考量。《由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動》聚焦於「新宗教」這個現象，島薗進不僅想要對新宗教提供解釋，也嘗試從理論的視角來看新宗教，藉以釐清日本宗教史與當代日本宗教的一些特徵。

「救贖」是許多宗教的核心元素，這些宗教鼓勵個人決心導向新生活，以普世救贖為目標，拓展歸屬感，打破地理、文化與公共框架。佛教、基督教、伊斯蘭教都是典型的「救贖」宗教，而在日本以及世界各地出現的新宗教，也可以說是救贖宗教。雖然救贖宗教在當代社會裡遭受到相對化，不信救贖宗教的精英分子之社會地位被不斷提升，然而世界上仍有許多地方的靈性文化基礎持續支持著救贖宗教。

本書不只專研新宗教，更進一步關注「後新宗教」（post-new religion）的發展。當代世界有不少人對現代科學與理性主義抱持懷疑態度，並且尋求一種既非「科學的」也非「宗教的」世界觀。從1970年代開始，這樣的趨勢在日本已經很明顯，而且此趨勢的焦點文字「靈性」，取代了「救贖」。隨著救贖宗教與現代化文明發展之後，「靈性」成為追求的目標。島薗進在最後的章節，將思考「後救贖」（post-salvation）時期裡的這些趨勢。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航