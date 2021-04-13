古早年代的插畫、繪本與漫畫數位典藏，只要滑動指尖就能隨意瀏覽！

文：CCC編輯部

百萬典藏說從頭

想像有這麼一天，國家圖書館成千上萬本的圖書、故宮博物院成千上萬幅名畫都將贈送給你，首先面臨的問題，卻是你家空間有限放不下……

資訊時代啟始於四十年前，這股勢不可當的數位浪潮一舉改變了人類文明，隨著個人電腦從1980年代開始推廣普及，以及全球資訊網從1990年代開始串連世界，數位科技、網際網路與現今社會已密不可分。當我們擁有了能夠跨越實體、時間、空間限制的資訊傳輸科技，圖書館、博物館就能透過網路搬到你家，隨時隨地只要上網即可瀏覽。

二十多年來，許多國內外的圖書館、博物館等典藏機構致力於數位化，將館藏的精品圖書文物以繕打、掃描、拍照、3D環物攝影等方式建置成資料庫。而網路傳輸頻寬逐步提升，讓典藏機構能開放高畫質的藏品數位圖像，提供使用者瀏覽與下載。

同時也有來自四面八方的網路志工們發揮集體協作力量，將各式各樣的實體資料數位化，轉換成數位文字、圖像、聲音等等，上傳到網路世界分享給公眾，例如頗具代表性的古騰堡計劃，是將圖書轉換為文字電子書，後繼還有維基文庫、維基共享資源等等。經由典藏機構與網路志工日積月累的投入，已經公開了相當豐富的數位典藏成果。

而自世紀之交即為資訊時代不斷帶來變革的Google則於2004年推出了雄心萬丈的Google Books，計劃運用先進的掃描辨識技術，將圖書館裡大量圖書典籍以最短時間數位化，達成圖書內文可以任意查詢的劃時代夢想。其後又於2011年與博物館合作推出Google Art Project，運用特別的圖磚技術，讓人們能線上欣賞極高品質的藝術珍品。

由於資訊科技日益便利，使得圖書館、博物館能將各種典藏加以數位化、開放給大眾，有些典藏機構還採用公眾領域授權來釋出數位藏品，提供學術、商業進一步的加值利用。但與此同時，著作權保護年限也不斷拉長，造成很大的限制。

圍著火堆講故事

古早古早以前，先民們在漫漫時光中講述著無數神話故事，故事中有著心驚動魄的冒險傳奇，與悲歡喜樂的聚散離合。這些精彩萬分的故事又透過無名畫家巧手妙筆，繪製成希臘羅馬時代的壁畫、漢代畫像石、古代抄本的圖畫，輾轉流傳上千年。

當造紙術與印刷術漸漸發展成熟，文化傳播從手抄本跨進印刷出版時代，故事一傳十、十傳百，散布得更快更遠。書籍的數量快速增加，書中圖畫也越來越豐富，例如早期歷史演義小說的連環圖、西方聖經故事的插圖，以及後來流行的新聞畫報、廉價小說雜誌等等，都是用一目瞭然的插圖搭配文字來說故事。插圖故事書又衍生出針對兒童讀者的童書繪本，其中一部於一百五十年前問世以來，即長期受到熱烈喜愛的作品就是《愛麗絲夢遊仙境》。

這部充滿創意、圖文並茂的奇幻冒險故事，由作者路易斯．卡羅親自依據故事情節繪出概念插圖，再邀請插畫家約翰．坦尼爾發揮詮釋，讓小女孩愛麗絲與奇幻世界的眾多角色形象躍然紙上，出版後馬上大受歡迎。

而《愛麗絲夢遊仙境》小說版權於1906年到期後進入公眾領域，任何人都可以使用與改作，因此多家出版社立即分別聘請插畫家，重新繪製插圖各自出版，短短兩年內就出版了17個版本，讓愛麗絲更加多彩多姿；之後也曾多次改編為影視作品搬上銀幕，例如迪士尼的卡通與3D電影。可見好故事的創意能不分時代激發出瑰麗的想像力。

目前有許多歐美圖書館網站提供琳瑯滿目的早期童書繪本，最著名的是國際兒童數位圖書館與Children's Library - Internet Archive。此外，日本國會圖書館也能找到早期的日文童書繪本，像是桃太郎、一休和尚等等，我們的爺爺奶奶、爸爸媽媽小時候可能也看過！

漫畫動心兩百年

說起老漫畫數位化，近年較知名的是日本十分具有實驗精神、篳路藍縷的漫畫圖書館Ｚ，這個線上漫畫平台收藏數千本早期漫畫，當中不乏名家之作，是2015年由暢銷漫畫家赤松健開創的，目的是將不再出版實體紙本的絕版漫畫經由網路公開，重新吸引讀者的注意，同時兼顧保存與推廣日本漫畫文化的理念。

近代漫畫的歷史大約為兩百多年左右，起初是以幽默戲謔的插畫來描繪各地的新聞事件與文化風俗，讓讀者能得知周遭之外的奇聞逸事，繼而形成批判社會現象的諷刺漫畫，表達大眾對於政治、名人、生活、時事變化的喜怒哀樂，於19世紀的報紙雜誌迅速地流行起來，例如於1841年在英國創刊的幽默諷刺雜誌《Punch》就刊載了許多漫畫。

五花八門的報刊接著推出了長條狀、多格的漫畫專欄，藉由固定角色透過氣泡對話框互相交談，演出詼諧諷刺的短篇故事，或是具有連續劇情的長篇單元。漫畫中的主角不但有形形色色的人類，還有非常逗趣的擬人化動物。這些富有娛樂性的漫畫專欄帶動報紙銷量成長，於是漫畫版面跟著增加到十多頁以上，甚至是彩色印刷，發展至此，連環漫畫刊物自然也應運而生。

1938年，來自外星、具有神力、刀槍不入、披著紅色披風的超人登上美國的連環漫畫刊物一炮而紅，開啟了超級英雄與美國漫畫的黃金時代。作者們創造無數英雄人物，從不擇手段打擊罪犯的蝙蝠俠，到能力強大獨立自主的神力女超人，各具性格魅力。並且在故事中即刻反映當時第二次世界大戰的全球戰爭衝突與愛國主義精神，讓英雄們上天下海對抗反派間諜和危險敵軍，畫面充滿精彩動作與天馬行空的想像力。

除此之外，還有源自廉價小說雜誌的多樣化漫畫故事題材，包含浪漫愛情、警匪偵探、懸疑恐怖、幽默搞笑、西部槍戰、科幻太空等等，使得連環漫畫成為美國最暢銷的刊物。現今有不少美國漫畫黃金時代的作品已進入公眾領域，由網路志工們合力數位化提供線上閱讀，創作者亦可以從中汲取靈感，召喚昔日英靈展開新的冒險故事。

Photo Credit: Comic Book Plus典藏 美國漫畫黃金時代主題多元的連環漫畫刊物。

尋找創意金銀島

漫畫大師艾倫．摩爾（Alan Moore）曾於1999年在他創作的《天降奇兵》中運用大量文學典故，並找來一群英雄組成超強戰隊，主角們出自19世紀眾多經典小說，包含《吸血鬼》米娜夫人、《所羅門王的寶藏》非洲探險獵人艾倫、《海底兩萬哩》尼莫船長、《化身博士》雙面人格海德醫生、《隱形人》科學家葛里芬，聯手對抗《福爾摩斯》大反派莫里亞提教授的驚天陰謀，建構出一部文化氣息濃厚、既復古又新穎的經典跨界漫畫。

《CCC創作集》也經常在圖書館、博物館的數位典藏成果中尋尋覓覓，因為裡頭埋藏著無數的文化寶藏，囊括各世代的傳奇，既有影響歷史發展的重大事件，亦有關乎個人體驗的生命旅程，經過現代分析、轉譯、編織之後足以變成一篇篇精彩故事。

此外，數位典藏裡頭還收藏著數以萬計的視覺圖像，包含各地區的繪畫、雕塑、器物、照片、影片等等，能夠藉此打造過往時空片廠，讓漫畫角色們漫步在荷蘭時代的台灣、清代的府城與大稻埕、日本時代的台北街頭……

而且圖書館、博物館的收藏中有許多是國寶級藝術精品，代表著當時最頂尖的技藝與美學；也有許多是常民日用品與圖片，顯現當時生活的流行風格。這些關於食衣住行的素材很適合激發靈感，在漫畫、動畫、遊戲中呈現，設計成為建築、服裝、武器、物品等等，創出具有歷史文化刻痕的美術視覺，讓作品擁有幾許獨特風情。

林林總總的插畫、繪本與漫畫現在都能透過網路隨意瀏覽，我們整理了一些豐富有趣的數位資源，只要滑動指尖，就能一起來挖掘！

Photo Credit: CCC創作集 一起挖掘更多數位資源

參考資料

註：原文標題為〈來尋寶吧！古早年代的插畫、繪本與漫畫數位典藏〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航