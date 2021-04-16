【小說】《歡迎光臨忘憂早餐店》：簡單一杯大冰奶，就是早餐店的「含笑半步顛」

文：古家榕

第一章：本日菜單 大冰奶

根據科學研究，任何一段話，只要加上「根據科學研究」，就能讓90%的人相信它——而在王家，王柯淑莉女士的生活智慧，就是科學。

尤其是她提倡的「大冰奶療法」。王家阿嬤堅稱，早餐店冰奶茶的研發，起初實是基於醫療用途。冰奶茶跟表飛鳴、正露丸三者，乃坊間「家庭常用胃腸藥」排行榜top 3，且有一套完整治療流程：脹氣表飛鳴、通便大冰奶、止瀉正露丸。

每當察覺家人神色鬱鬱，擺明「心頭結歸球（sim-thâu kat-kui-khiû）」、腹內一大坨，阿嬤總會豪邁拿出塑膠杯，咕咚咕咚倒滿冰奶茶，再拿出孫二娘的氣魄，碰地一杯砸上桌面，要對方趕緊一口乾。王家人大至王新洋、小至王曉陽，盡皆領教過這「冰奶通腸方」，至於效果呢，自然是波瀾壯闊杜比環繞重低音音響。

從小在阿嬤的薰陶下長大，王曉樂深知大冰奶應用範疇極廣，諸如解便祕、治心傷、消愁煩，混點咖啡能提神、加點豆漿變米漿，甚至能招桃花——根據可靠都市傳說指出，只要凌晨十二點坐在鏡子前喝光整杯大冰奶，就有機會因急性腹瀉而跟未來伴侶在急診室相遇——大冰奶，就是早餐店的含笑半步顛，是居家旅行撮合姻緣必備良藥。不過，身為早餐界良心業者，王曉樂聽見有人點大冰奶時，通常還是會委婉提示一下：

「待會行程沒太滿吼？」

幸虧會來早餐店喝奶茶的，多半有自知之明，當中亦不乏淬練多年，已能以毒攻毒的高人——儘管，仍有一類奮不顧身的勇者，寧願在餐桌至廁所的直線距離間奔忙，也要這般痛並且快樂的暢飲著——針對這類人種，王家阿嬤通稱為：「愛著較慘死（ài-tio̍h khah-tshám sí）」。

王曉樂也曾思考過，為何許多人來買早餐，就跟感染病毒的喪屍一樣，前仆後繼非得要加點一杯大冰奶。徐莉給她的答案是：

「就像麥當勞薯條、肯德基蛋塔、拿坡里炸雞和摩斯冰紅茶——大冰奶，是早餐店的靈魂所在。」

它也許不起眼，甚至不是菜單的重點，卻是整間店的精髓。

聽完徐莉的解釋，王曉樂赫然發覺，早餐店大冰奶，原來挺適合當成人生目標的：簡簡單單一杯，低調卻有滋味，外加療癒不可或缺。

「好！那麼接下來的十年，就努力成為一杯大冰奶吧！」

王曉樂握緊拳頭，宛若熱血高校生般，喊出毫無營養的口號，迎接她正式升任店長的第一天。

擔任實習店長第四年，二十七歲的王曉樂，從王家阿爸手中接下繡有「忘憂早餐店」的圍裙一條——大鳴大放的紅布搭上青綠色針線，明顯是阿嬤慎重的手製痕跡，穿上後立刻化身一棵快樂的聖誕樹。

「女兒啊！妳阿爸是二十六歲接了妳阿嬤的攤，所以現在，也差不多該輪到妳了吼。」

王家阿爸的交班，交得隨性、交得乾脆，就在掏著耳朵閒聊唉呀今天天氣真好的氛圍中，完成了鄭重的交接儀式。嘉勉似的拍了拍女兒的肩（記得嗎，王家阿爸上次拍肩，是甩鍋給兒子的時候），王新洋轉過身，再無牽掛撲向煎檯區的懷抱，正式升格為「兩耳不聞櫃檯事，一心只管肉熟沒」的忘憂太上皇。現在的他，堅持自己是「煎炒滷拌烤，通通難不倒」的阿洋師，天天手裡拿著煎鏟、口中哼著小曲兒，不知情的人，還以為他在自家後院辦烤肉派對。

但也多虧阿爸對她的疼惜，新官上任的王曉樂，毋須終日灰頭土臉的跟油煙奮戰，依舊是負責點單、製作輕食飲料，頂多抽出心思管理庫存和帳目，生活跟過去並無太大不同——唯一的差別，應該是「真正當家了」的心態——過去，無論是招呼常客、或是面對新客，王曉樂多少有「那是阿爸的客人」的想法，可如今，這些人都要交給她照顧啦！現在的她，是正港的忘憂小闆娘，「忘憂早餐店」是她的家、也是客人的家，如何承接阿爸的歡喜風格，又打造出屬於她的溫暖，是接下來的日子，她必須努力的事。

只是話說回來，她目前最需要努力的，是處理好桌上的這個包裹。

「曉樂啊，姨婆拜託妳幫我跑趟郵局好嗎？這件事，我不想通過家人處理，思來想去也只能麻煩妳了。」

上面這段意切懇託，來自長青女子組合的祿姨婆。祿姨婆年約七十，由於保養得宜，看來不過五十些許。平日但見她微笑端坐店內一隅，無論身旁福壽二虎鬥得多兇，她仍不改其優雅的啜口豆漿，所以王曉樂對她的印象，只停在明顯年輕的外貌、和有別其餘兩人的沉靜而已。然而，這樣一位不多話的祿姨婆，這位向來會將餐盤主動收拾好、唯恐麻煩店家的祿姨婆，今日卻特地尋個藉口留下，甚至神色詭秘從提袋內翻出包裹，托人替她跑趟郵局，實在是太奇怪了。

儘管內心深感好奇，王曉樂瞧見姨婆眉間略帶愁緒，終究乖乖壓下打探的念頭，張口應道：

「不麻煩、不麻煩，郵局離這兒也不遠，我就當散散步。姨婆您是要我幫您寄這個包裹對嗎？」

「是啊！說來不怕妳笑話。我有個外甥女，她的獨子半年前不知為何，和父親大吵一架後，跑到外頭租屋另住了。可我這外甥女向來冷情，對這等親子齟齬，始終沒個調停之意，我家大姊拿她沒辦法、而我這阿姨又不好介入家務事，眼瞧快過年了，心想至少寄點東西給我的小表外孫，讓他知道家中還有人惦記著他。」

毫無準備的被塞了整段親情倫理劇，王曉樂雖盡力維持自然神色，心底卻崩潰扯頭髮：

「哇，祿姨婆平時那麼低調的人，沒想到，一開口就是殺手鐧啊！這種親子爭吵、負氣離家的橋段也太八點檔了吧。」

說歸說，眼見老人家如此惆悵，王曉樂心裡也難受。只能豪氣一拍胸脯、揣起包裹跟祿姨婆保證：

「姨婆別擔心！我一定會幫妳把包裹寄到的！」

正當王曉樂抄起包裹、轉身邁步，雄赳氣昂朝郵局前進時，突聽祿姨婆在背後著急叫喚：

「欸、欸、曉樂啊！我還沒告訴妳收件人跟地址啊！」

王曉樂當場一個綜藝摔，回過神來，趕忙拿出紙筆，跟祿姨婆問明詳細資訊。

「妳就寫：一○五台北市松山區民生東路六段一二三號，雲端出版社，裴恩 收」

王曉樂手中筆尖一頓，驚訝確認：

「是那個裴恩嗎？裴恩的裴、裴恩的恩？」

祿姨婆一聽這問法，頓有些不知所措：

「呃……對，應該是那個裴恩，怎麼了嗎？」

王曉樂激動的說：「裴恩啊！他是位知名愛情作家！我超愛他的文字！不過他很神祕，儘管用本名寫作、卻從未以真面目示人，事實上，我連他的性別都不確定……沒想到，她竟是您的外甥女啊！」

祿姨婆暗自嘀咕，我明明說得很清楚，裴恩是我外甥女的孩子、我的表外孫，怎麼聽了一圈下來，倒成我外甥女了？

正準備開口糾錯，再一想：

「唉，算了，裴恩這孩子防衛心重，連租屋住址都不願告知，想寄點東西給他都得往出版社送——我看啊，自己還是將錯就錯，替他保留點神祕感吧。外甥女就外甥女囉。」

於是，祿姨婆點了點頭，避重就輕道：

「是啊！沒想到曉樂妳讀過他的作品啊？」

「嗯，我覺得她的文字，很準確捕捉人心的微酸處，像是杯蜂蜜檸檬，抿一口時會忍不住皺眉，喝下去卻有種被撫慰的清爽。更別提她寫起甜蜜劇情真是溫馨又逗趣，常看得我嘴角失守呢。」

「沒想到我這……外甥女，竟有個忠實書迷呀！我想他應該很開心！」

「我真的很喜歡她啊！裴恩的行文有痞子蔡的幽默、又有藤井樹的優柔，人物有席絹的逗趣、情節糾結度近似張小嫻，偶爾還冒出些深雪的奇詭，重點是精彩之餘不失療癒，是我心目中的模範愛情醫生。」

祿姨婆聽得迷迷糊糊，想著這都什麼亂七八糟的，又是痞子又下雪……不過，聽來裴恩這孩子在曉樂口中評價挺高啊！得趕緊回去跟大姊說說，咱家這小外孫夠爭氣！

念及於此，祿姨婆瞅個空檔，插了句：

「那……曉樂啊，我這包裹就麻煩妳了。姨婆還有點事，得先走一步。感謝妳幫忙啊！」

「好喔！姨婆再見！您放心吧，我們忘憂宅急便，使命必達！」

王曉樂不知自己對牛彈琴大半晌，笑嘻嘻行了個童軍禮，開心送別祿姨婆。心想今天真是意外收穫，原來祿姨婆是裴恩的阿姨，說不定以後能透過她，弄到幾本裴恩的親筆簽名書呢！

腦袋裡的小算盤打得正精明，下一秒，她卻突然想到：

「不對啊！姨婆說裴恩她現在負氣離家，一個女孩子獨居在外，還跟家人吵架，又快要過年了……雖然，祿姨婆的外甥女，說不定都快四十了，但……」

王曉樂越想，心頭越是軟得一塌糊塗——光是想像她喜愛的作家，是怎樣在屋內慘淡的燭光下，一個人吃飯、看書、寫稿，那孤單寂寞覺得冷的畫面，就令她的母愛氾濫如滔滔江水綿綿不絕。

「不如，寫張紙條給她吧！表達我對她的支持，還有關心！」

決心一定，行動派小闆娘王曉樂，也不顧店門未關，立刻挾著包裹衝上樓翻箱倒櫃，找出多年未用的少女風便條紙，風風火火拿起筆，大筆一揮而就寫了段：

裴恩您好！ 我受您阿姨之託，寄了這個包裹給您。

裡面的東西是什麼，我不知道，但確定是份真心，希望能溫暖您的冬季！

您的文字很棒，相信您的人也是，繼續加油喔！ 預祝您 新年快樂！ 喜歡您的讀者 王曉樂 敬上

寫完後，王曉樂難得細心的吹了吹，確定墨水乾了，便將整張紙貼上去，再全然不顧包裹反對，挖出她珍藏多年的「美少女戰士月小兔」包裝紙，額外再多包一層，並用碎紙弄出小蝴蝶結，把原先樸素的卡其色，大肆妝點成「代替月亮懲罰你」風格。

一陣混亂後，咱們的大藝術家達美樂，叉著腰站在房中，欣賞眼前淚流滿面的包裹，滿意的點了點頭。

接著，她便挾起包裹下樓，關起店門，哼著歌往郵局方向蹦去了。

書籍介紹

本文摘錄自《歡迎光臨忘憂早餐店》，聯合文學出版

作者：古家榕

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只要走進來，這裡永遠都有屬於你的餐點

27歲的王曉樂是「忘憂早餐店」的第三代小闆娘，熱情又聒噪的她，矢志成為一杯「大冰奶」，也許不起眼，甚至不是菜單的重點，卻是整間店的靈魂。

寂寞的美食運轉手、神燈精靈鐘點女友、堅持叫外送的阿宅機師、隱瞞真實身分的神祕作家，每個走進店裡的客人，都有自己的故事，只要你願意說，她就願意聽。王曉樂的生活，就是吃飯、開店、當樹洞。至於她自己的故事呢？那就是另一個樹洞了。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航