【串流推片單】艾美獎熱門劇《使女的故事》第四季登場，同志、黑人議題也在串流發燒

文化內容策進院（簡稱文策院，Taiwan Creative Content Agency）利用網路問卷收集了共2000份有效樣本，針對2020年台灣文化內容消費趨勢進行調查，日前正式公佈報告結果，其中，民眾觀看影視節目比率高達96.9%，主要透過社群網路平台（如YouTube免費版、FB、IG上的影片內容）收看的民眾已達68.0%，與一般電視69.6%不相上下，而網路影音串流平台OTT的收視群則以31.2%位居第三，規模不容小覷。

文策院根據上述三大管道的使用進行重疊分析，發現僅同時使用OTT與一般電視的比率只佔了3%；若以年齡世代觀察，39歲以下族群資訊化涉入程度較高，因而較會嘗試OTT等新方式，40歲以上族群仍較偏好一般電視。更深一層觀測，有使用OTT平台的民眾中，付費使用Netflix的比率接近五成，佔全體民眾比率為14.9%，且以相當懸殊的差距領先其他平台，再次證明，在台灣，Netflix的訂閱成績依然穩居鰲頭。

眾所周知，Netflix的原創、獨播內容生生不息，但各家影音平台其實也動能滿載，一樣有值得關注的新品上市！四月份的【串流推片單】專欄，延續拋磚引玉的導讀精神，推薦台灣觀眾本月能在正版串流平台觀看的獨家片單。文章受限篇幅，當然只能「包括但不限於」，若有遺珠，還請另外用力點閱影片給予支持。

《愛的超級晶片》（Made for Love），CATCHPLAY+、HBO GO播映，4月1日首播

飾演《追愛總動員》「老媽」一角的克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti），同時也是一位歌手、百老匯明星和葛萊美得主，影視歌三棲多元發展的她，近年參演許多科幻題材作品，電影《棕櫚泉不思議》曾打破日舞影展的版權成交紀錄，是結合時空輪迴的奇幻浪漫喜劇；影集《黑鏡》第四季第一集《聯邦星艦卡里斯特》，既腦洞大開又驚悚扭曲。

這回HBO Max原創影集《愛的超級晶片》，改編自艾莉莎努丁（Alissa Nutting）的同名小說，找來克莉絲汀米利歐提獨挑大梁，與前述兩部作品相似的是，角色在非自願的狀況下浸溺於難以逃脫的系統邏輯，偶有奇幻、偶有懸疑，而克莉絲汀螢幕上獨有的脫線氣質，與此類影劇的黑色幽默調性仍舊絕搭。

《愛的超級晶片》主角海瑟是位30多歲的婦女，歷經整整10年的窒息式婚姻生活，決定逃離控制欲極強的科技大亨丈夫，沒想到，驚人劫難就此開始，海瑟腦中已被丈夫植入名為「Made for Love」的監控晶片，時刻被緊緊追蹤，包括她的「情感數據」……。

影集下刀得俐落，無太多鋪陳，僅以數場戲帶出主角身心受控的困境，便將故事線領往逃脫旅程，並於首集後段下了一帖悚入脊椎的猛藥，成功誘發觀眾的好奇心：「海瑟在這項超級外掛的科技設定之下，該如何奔向自由？」此趟公路之旅帶入恐怖情人、科技道德等議題，毫無疑問，女性自主權也是主軸之一。至於當欲望與愛被刻意混為一談，此題怎解？也許能繼續追焦《愛的超級晶片》。

《他們》（Them），Prime Video播映，4月9日上線

尺度鬆綁、不受限於時段，一直都是隨選隨看模式比傳統電視台更具彈性的優勢之一，對於尤其容易被定為限制級的恐怖片來說，OTT是更加寬闊的戰場，美國甚至有主打恐怖類型內容的線上串流平台Shudder，直接鎖定這個小眾卻忠誠度極高的潛力市場。

除此之外，以製作恐怖片為品牌特色的美國製片公司Blumhouse Productions，曾推出膾炙人口的《陰兒房》、《國定殺戮日》系列、《分裂》系列等，其製作的《逃出絕命鎮》更成功搶攻北美獎季的一級戰區。該公司亦曾將一大批驚悚影劇打包賣給Amazon的Prime Video，成為「Welcome to the Blumhouse」系列，自2020年起陸續播映，整體來說，雖然影評口碑普通，但創下良好的收視成績，是恐怖片在串流獲得高度關注的再一例證。

今年四月，Prime Video將獨家上架瞄準種族議題的驚悚美劇《他們》，將時空背景設定於1950年代的大遷徙時期，以單季每集皆為獨立篇章的「詩選劇」形式，聚焦舉家從北卡羅來納州搬到洛杉磯純白人住宅區的黑人家庭，如何在心目中的理想家園，對抗來自鄰居與異世界的惡勢力。

本劇從議題設定到視覺風格，無不令人與《逃出絕命鎮》、《我們》及《逃出絕命村》等作品產生聯想，巧的是，在電影《我們》當中飾演女兒的沙哈迪賴特約瑟夫（Shahadi Wright Joseph），這回在影集《他們》裡，一樣扮演主要家庭的核心成員之一。

從懷抱美國夢，到踏入現實後的憧憬瓦解，對影迷來說或許是一段不算陌生的故事曲線。然而值得細看的是，《他們》藉由「鬧鬼」情節，訴說過去種族主義之下「幽魂」的存在，今、昔與未來，在劇中構成彼此牽動的線，無法快刀斬斷。

有已看過全劇的外媒影評人透露，《他們》雖是徹頭徹尾的恐怖劇集，也包含許多令人不安的暴力情節，但並非以剝削姿態成立，鏡頭也不會刻意「陶醉般」地凝視這些畫面。事實上，暴力程度最高的集數不僅帶有特定的觸發警告，且平均長度也較其他集來得短，主創團隊在立意與效果之間取得適當的平衡。

《愛與怪物》（Love and Monsters），Netflix播映，4月14日上線

由Netflix極具代表性的原創影集《怪奇物語》製作班底打造，電影《愛與怪物》以高水準的怪物設計和特效場面，挺進本屆奧斯卡最佳視覺效果獎，與《TENET天能》、《花木蘭》等對手競爭，另一位候選者是同樣在Netflix獨家播映的《永夜漂流》，將上演同台廝殺的戲碼。

《愛與怪物》故事架空於怪物入侵導致世界末日的七年後，全人類被迫躲在地下庇護所生活，喬爾透過無線電再度聯絡上高中時期的女友艾咪，且又一次地為她傾心。喬爾對地底下的生活已無眷戀，無論一路遭遇多少阻礙，他決心冒險闖蕩，只為尋得真愛。

本片主角是典型的毫無戰力「弱雞」設定，在末世降臨的嚴峻環境之中，不得不「轉大人」，展開個人的英雄長成之旅。主人翁喬爾由以《移動迷宮》征服全歐美青少年的狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）飾演，狄倫曾於2016年拍攝《移動迷宮：死亡解藥》時嚴重受傷，包括臉部、身體多處骨折以及撕裂傷，造成他對拍攝動作戲的心理恐懼，然而爾後的《美國刺客》及即將上線的《愛與怪物》也都含有動作場面，令人心生佩服，也許狄倫克服難關的抗壓精神，與片中的喬爾格外相通。

除了奧斯卡之外，《愛與怪物》也受到評論家選擇協會（舊稱：廣播影評人協會）的肯定，入圍2021年「Critics Choice Super Awards」，此競賽係為類型作品而設，特別表彰動作、動畫、恐怖及超級英雄等類型電影及影集，而在最佳科幻／奇幻的項目，《愛與怪物》最終敗給氣勢如虹、並橫掃該類型所有電影獎項的《棕櫚泉不思議》。

回到尚未開獎的奧斯卡戰線，開發多年的《愛與怪物》在2019年殺青後，原定於2021年初由派拉蒙影業發行，但受疫情衝擊之下，在美國市場必須採取僅於限定院線上映、並由串流平台同步播映的模式，海外地區則由Netflix線上包辦。不難理解，小螢幕放映並不利於視覺效果這類技術獎項的評斷，或許對影藝學院的會員們來說，如何衡量不同媒介的呈現影響，會是新的考驗；而對《愛與怪物》來說，在《天能》等強敵環伺的競爭之下，能否突破重圍，也是一大挑戰。

Photo Credit: Netflix

《酷蓋爸爸》（PAPA & DADDY），GagaOOLala播映，4月23日上線

還記得去年同志大遊行的新聞熱點之一嗎？深耕戲劇界的謝佳見與新生代男星林輝瑝穿著情侶裝，在遊行隊伍中大方擁吻，吸引了大批民眾搶拍，這是迷你劇《酷蓋爸爸》拍攝的計畫之一，也是許多粉絲對於該劇的最初印象。取景與宣傳同時兼達，設想周到。

台灣聚焦同志題材的GagaOOLala，是亞洲首個以LGBTQ+為主打的正版影音串流平台，受文化部補助，於去年五月開通全球服務，成為台灣第一個全球化的OTT平台，以向全世界放送台灣原創內容為願景，同時希冀從中獲取收益。

《酷蓋爸爸》是GagaOOLala原創作品「同志音樂愛情故事」（Queer Up The Volume）系列之一，以同志家庭育兒為主軸，也觸及教養觀念磨合、孩子對於「母親」概念的提問，以及眾多層面的家庭習題。該系列另一部鎖定今年春季播映的迷你劇《戀愛無名氏》，則以揭開泰國BL影劇圈黑暗內幕為號召，率先於4月9號上架。

《酷蓋爸爸》編導陳怡妤曾憑《幸福選擇題五部曲》之《三人行不行》榮獲「ContentAsia Awards」最佳亞洲同志節目，此次網羅二哥、兔女狼、泰辣等高人氣同志網紅跨刀演出，從製作端就為宣傳面設想。以形式設定來看，全劇共六集，篇幅精簡，將以每集不到半小時的片長，展開同志築巢的酸甜之味。

綜觀「同志音樂愛情故事」系列佈局，試圖以10部影像、10首歌曲、10支MV，串聯起屬於LGBTQ+社群的10種愛的樣貌，期望透過音樂與影像之不同媒介的加乘，將故事的傳遞更立體化，儼然是運用串流平台悉心策展的縝密案例，至於成效如何，可待未來關注。

Photo Credit: Portico Media 杰德影音提供

《使女的故事》第四季（The Handmaid's Tale），CATCHPLAY+、HBO GO播映，4月28日首播

九座艾美獎、兩座金球獎加持，由MGM和Hulu製作的反烏托邦美劇《使女的故事》，全新一季將於本月底重磅回歸，此劇是疫情重挫下的廣大受害者之一，原訂於2020年推出的第四季，硬生生被推遲了一年。

而除了即將與主角茱恩奧斯朋（June Osborne）見面之外，劇迷另一大福音即是此系列目前尚未終結，收購Hulu的迪士尼已在投資者大會宣佈續訂，使得第五季的誕生勢在必行。

《使女的故事》改編自加拿大知名作家瑪格麗特愛特伍（Margaret Atwood）1985年的同名小說，影集聚焦在不久的將來，全球生育率驟降，極權主義「基列共和國」在一場內戰後統治了前美國地區，掌權者均為男性，並建立了一套新的社會規則，使得女性僅能從事極少種類的工作，且不得擁有財產，也被禁止閱讀。主角茱恩是被分配到大主教家中的使女，被迫與男主人行房，唯一生存目的是受孕和生產。除了《使女的故事》，Netflix、CBC 聯合出品的有限影集《雙面葛蕾斯》，亦是改編自瑪格麗特愛特伍之作，書籍與影集皆令人拍案叫絕。

這位備受推崇的加拿大作家，遠見與想像力驚人。30年後的地球，環境污染、少子化、軍權奪政、極權統治，以及思想改造和性別窠臼，無一不是現實，看著緬甸人民被軍方鎮壓、新疆再教育營被揭發的每一則報導，都令人有如初識《使女的故事》一般啞然無語，暗自心碎。30載，好像很久了，但又似沒什麼不同。

《使女的故事》運用光影與顏色的明暗調度，巧妙地讓畫面就能定調氛圍；巨大的白色翼帽，阻隔了外界與使女的眼神溝通，這個裡外不同片天的服裝道具，雖增加演員對戲的難度，但同時也是寓情於物的絕妙寫照。音樂選擇方面，為數不少的當代流行歌曲存在感強烈，在極壓抑的煉獄之中，投以活潑大膽的背景配樂，既叛逆又衝擊，精準呈現寡言使女們內心深處的呼嚎。

與許多美劇相形之下，本劇是節奏極緩的影集，三季以來，反抗情緒緩速堆疊，幾乎有如塵埃成土般，是好似徒勞的復返。到了第四季釋出的預告之中，可以看見戰爭與反抗軍的情節大增，遙望首季，一切似在轉瞬之間，卻從來不是一蹴而就。

至於全劇靈魂人物伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）在第四季將首度執導筒，擔任第三集的導演，戲裡戲外有掌控話語權的趣妙呼應。這位演技非凡的演員，將透過身份的轉換，帶給觀眾怎樣不同的光景，值得期待。

Photo Credit: AP / TPG Images

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航