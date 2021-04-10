信長之父「織田信秀」傳奇（中）：奪取那古野城，踏出大展拳腳的第一步

武篇之家

記載織田信長一生的《信長公記》中提及信長出身的彈正忠家為「武篇之家」，「武篇」意指武勇、善戰之意。換言之，彈正忠家是以「武」起家的。上回提及同家為了抓住津島的經濟力量，強行控制了津島一事或可讓我們窺見彈正忠家「武篇」的一面，這個「武篇」的基因也將遺傳到信長身上。

然而，從控制津島一事中，我們也同時可以發現彈正忠家是以武力為手段，實際上是以經濟角度著眼，使自家富強起來的。因此，《信長公記》所指的「武篇」並非窮兵黷武之意，後來我們將會學到信長的行動也絕非窮兵黷武。

我們回到信秀的時代。究竟信秀是什麼時候繼承當主之位現在並沒有明確的史料記載，上回提到連歌師宗長於1526年（大永6）來到尾張國時，信秀仍然是彈正忠家的世子，當時信秀18歲。1533年（天文2），公卿山科言繼及飛鳥井雅綱等人來到津島時，信秀已經成為彈正忠家的當主，因此信秀應在1526～1533年之間繼承當主之位。

信秀繼承當主之位的這段期間能夠確認的第一件大事就是1532年與主君的織田大和守達勝對立，到了翌年的1533年，亦即山科言繼及飛鳥井雅綱來到尾張的時候，信秀借助迎接公卿的機會，與達勝會面並達成真正和解。

這次的對立事件的原因及過程已不可解，但從信秀沒有在對立後立即拜見主君來看，信秀對主家的態度明顯出現了變化。不過，是次對立卻並未代表信秀已走上以下犯上的戰國大名之道，而這次對立後直至達勝從歷史上消聲匿跡為止，兩者都基本保持和平的關係。

1533年與主君織田達勝和解後，信秀除了繼續統治領下的勝幡及津島外，開始踏出大展拳腳的第一步。

在1537年（天文7）前後，織田信秀奪取了愛知郡的那古野城。這件事件讓織田信秀正式走入歷史舞台。那古野城位於尾張中南部的愛知郡，即今天的名古屋市。該城是當時那古野今川氏的主城。那古野今川氏的史料極少，據說是室町幕府奉公眾之一，駿河今川氏的分家，後因京都大亂而沒有上洛侍奉將軍，留在尾張國落地生根。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 那古野城位於尾張中南部的愛知郡，即後來的名古屋

當時的那古野城城主是那古野（今川）氏豐，據傳氏豐是駿河今川氏出身，「海道一弓取」（意思乃「東海道第一武士」）今川義元之么弟。傳說那古野城是由義元之父今川氏親於大永二年所建，氏親將么子氏豐過繼到那古野今川氏，於是氏豐便順理成章成為城主。那古野城被信秀奪取後，一說指氏豐逃到京都，但也有說指逃回駿河，也有說他後來下落不明。

至於為什麼信秀會突然奪取了那古野城也是有眾多問題，當然信秀也沒有交代為什麼這樣做。不過目前我們可以用兩個角度去理解。

首先是「家恨」問題

應仁文明之亂後，室町將軍在各地方的影響力急速減退，自然慢慢難以制止大名間的爭戰。其中，1517年（永正14）駿河今川氏便與當時仍然是遠江守護的斯波氏發生戰爭，最終斯波氏大敗，遠江的控制權也因而拱手讓予今川氏。於是今川氏的勢力便開始席捲東海道，通過三河直指尾張國。

上述有關氏親築起那古野城的傳說雖然沒有史料佐證，但亦沒有矛盾之處，在其他的史料中的確看到氏豐在天文初年實為那古野城主。因此，如果上述說法沒有誤傳，那麼那古野城可說是今川氏西進的橋頭堡。所以，織田信秀作為守護代織田大和守家的一族及家臣，奪取那古野城的背景與大主君斯波氏的遺恨也不能說沒有關係。

第二是松平清康之死的問題

不過，我們要留意的是，在史料上可以看到信秀奪取那古野城前，大和守家與信秀的彈正忠家都似乎跟氏豐關係良好，並且一起出席山科言繼及飛鳥井雅綱在勝幡城舉行的連歌會。那麼，既然如此，奪取那古野城的理由又是什麼？

的確，兩方的關係在當時的確是不錯的，但令這個情況改變的主因是天文4年的「守山崩變」，即三河的松平清康被暗殺事件。松平清康乃後來德川家康的祖父，這位年輕的武士出身在三河松平鄉，松平氏自始祖親氏以來，一直盤據在三河西部，後來經過數代的經營在同國不斷擴大勢力，後來在天文4年更兵指尾張東部，攻打守山城。但清康就是在這時被殺。

事實上，當時尾張國東部與三河國西部的勢力混雜，大和守雖為下四郡守護代，但從史料上看該家在尾張東南的影響力明顯薄弱。清康被殺後，三河松平氏便失去了領導西進的指揮，各支族便繼續各自為政。這樣一來，雖然原本尾張東南受到松平清康的威脅得到解除，但同時也令局勢出現真空狀態，所以松平清康之死令東海地區的局勢變得不明朗。

所以，接踵而來的就是第三個問題：駿河今川氏的威脅

松平清康死後，松平清康之子廣忠只有十多歲，本屬同族的松平一族並沒有十分齊心，各自選擇了有利自己的方向。於是，年少無依的松平廣忠便倒向駿河今川氏，並在後來交出嫡子竹千代（即家康）作為人質，以此換取今川氏的支持，這等同讓今川氏得到了進出三河，窺伺尾張的絕好機會。

對於織田大和守家而言，雖然少了松平清康的威脅，但卻又要面對今川氏的進迫。在這個背景下，那古野今川氏的存在就不再一樣了。從地理而言，織田大和守家的主城是清洲（亦作「清須」）， 斯波氏從遠江大敗而歸後便與大和守家同居在清洲，可說是接受大和守家的庇護。

清洲與那古野之間只有數里之遙，一旦出現對立，清洲也將成為前線。如果說那古野城是駿河今川氏為了西進而建造的，而目前的情況又是今川氏向尾張進出的話，那麼這對於尾張下四郡的守護代織田大和守家及守護斯波氏而言明顯構成威脅。

這樣一來信秀突然反目成仇，奪取那古野城的理由也就不難理解了。再者，現存史料上也可以看到信秀的主君大和守達勝在天文7年指示改修那古野城來看，信秀奪取該城並非單純因為個人的野心所起，而是得到了大和守家的支持的。

後來，攻下那古野城的信秀便接連在2年後向西三河進軍，並攻下了安祥城。如果我們將這個舉動都加以考慮的話，信秀奪取那古野城的目的就是要將今川氏的勢力排除出尾張國，同時也是先發制人，以牽制將會入侵尾張的駿河今川氏。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

先奪取那古野城，2年後再攻下三河安祥城，信秀東進的行動既有偶然因素（清康之死），同時也有必然的原因。然而這裡要留意的是，信秀的行動並非完全是擅作主張的行為，就上述的背景分析，信秀的行動仍然是以大和守家及斯波氏的利益為前提的。

隨著彈正忠家靠津島的財力使自家實力大增，信秀再利用彈正忠家的地位之便，增加了自身的影響力。雖然礙於史料不足，對於其他兩奉行的動向為何並不清楚，但就現時所見，信秀在1540年代初為止都並未遇到國內勢力的重大反抗，足見信秀的行動並未被他人理解為以公濟私。

不過，說完全沒有私益是不可能的，對於信秀來說，將外來勢力排除出尾張國外（嚴格來說是將威脅推到較遠的地域），增加了自己的聲名是事實，但更重要的實利是信秀奪下那古野城後，控制了附近的熱田。這是再令彈正忠家的實力越發增強的一個重要獲利。

但一如上述，東進的勝利亦代表織田信秀將要親自面對即將西進的今川義元，同時間在北方美濃國發生的事件也令信秀遇到一個人生的分歧點，這個事件也將為其子信長前半生的路線定下大綱。

信長之父「織田信秀」傳奇（下）：周旋在兩大強敵今川義元與齋藤道三之間

本文由日本史專欄授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航