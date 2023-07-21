2023/07/21,
商業

元太董事長：進軍閱讀器市場被iPad打敗，轉型收權利金和電子標籤再創新藍海

元太董事長：進軍閱讀器市場被iPad打敗，轉型收權利金和電子標籤再創新藍海
Photo Credit: 中央社

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雖然元太在電子紙市占率高達9成，但在整體零售標籤市占不到1成，尤其是全球高通膨下，零售業不斷調整產品價格、人手難找，電子標籤還有很大成長空間。

（中央社）元太科技董事長李政昊20日表示，元太利用電子紙優勢，攜手索尼（Sony）打造閱讀器，正當亞馬遜要用閱讀器反轉書市產業，卻遇蘋果iPad搶市；元太最後靠收權利金、電子標籤再創新藍海。

李政昊在2023天下經濟論壇演講時指出，與索尼合作打造閱讀器，除了提供硬體，還與Adobe建置Epub，才有電子書的標準格式。在紙張數位化同時，也保有紙張的省電與柔性，但電子書閱讀器市場正蓬勃發展之際，卻遇到瓶頸。

他說，當年亞馬遜創辦人貝佐斯拿起閱讀器，揚言要反轉書市產業，元太還買下韓國面板廠Hydis提升產能，併購美國上游的電子紙材料公司E Ink。

不過，正當元太看好電子紙可受惠亞馬遜的電子書閱讀器之際，蘋果創辦人賈伯斯推出第一台iPad，卻讓Kindle的銷售量大幅下滑，元太股價一度跌到剩10幾元。

元太透過轉型讓業績大振，從收取權利金，到投入電子標籤市場，成功再從谷底出發。李政昊說，元太在平板電腦衝擊電子書閱讀器市場之際，把原本併購的面板廠Hydis產線出售，但保留Hydis手上握有的高階廣視角面板技術FFS（Fringe Field Switching）技術，「靠專利技術向各大面板廠收權利金」。

李政昊解釋，正如美國安謀（ARM）在通用顯示器（UDC）的授權商業模式可以套用在顯示器產業，安謀會向三星等有意跨入有機發光二極體（OLED）市場的業者收取權利金、提供材料；元太收取高階廣視角面板技術FFS權利金也是這麼做。元太3年內營收翻倍，獲利也成長200%，一年收超過新台幣300億元的授權金，大概是亞洲最會收權利金的公司之一。

此外，元太進一步把友達旗下的電子紙廠SiPix買下來，用權利金賺來的錢再投入電子紙。

他強調，他不斷思考電子紙除了可以取代課本、雜誌、書本，還可以取代誰。答案是讓更多人認識元太的電子標籤，如今在知名大賣場沃爾瑪、IKEA的貨架上都能見到元太電子紙標籤。

他表示，雖然元太在電子紙市占率高達9成，但在整體零售標籤市占不到1成，尤其是全球高通膨下，零售業不斷調整產品價格、人手難找，電子標籤還有很大成長空間。

除此之外，戶外廣告看板也是元太看好的市場，元太從重資產、重工廠與成本管理的公司，走向輕資產、重研發、經營生態鏈。研發要有想像力、創意，不僅一輛如變色龍般的BMW採用元太電子紙，現在連Kohler的馬桶都用元太電子紙變色。

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核稿編輯：翁世航


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