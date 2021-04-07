原住民暖心國片《聽見歌 再唱》，馬志翔：希望藉由電影中的「拍手力量」，給予更多人正面力量

長期深耕於紀錄片領域的大齡導演楊智麟，歷經十餘年籌備，在今年交出首部劇情長片《聽見歌 再唱》，此片受到原聲童聲合唱團指揮馬彼得的真人實事啟發，以布農族八部合音精神，故事講述因少子化面臨癈校危機的山區小學，透過歌唱與音樂，讓老師、孩子重拾自信的故事。

此片找來馬志翔、陳嘉樺Ella（以下稱Ella）、徐詣帆、撒基努、杜滿生、張惠春Saya等人主演，搭配一群初試啼聲的童星演員，台灣時間2021年4月6日舉行聯訪記者會，記者會現場導演楊智麟、男女主角馬志翔、Ella皆出席，共同聊聊《聽見歌 再唱》的創作核心與片場趣事。

Photo Credit: 華納兄弟提供 《聽見歌 再唱》首映會，劇組團隊。

導演楊智麟首部劇情片的艱苦環境

「我們在桃源、寶來、六龜那邊拍攝，離我們住的地方最近的7-11都要40分鐘的距離。路也不好走，只要一早要出門，會突然起大霧，那其實就是雲，能見度很低，會讓我們覺得車也不能開太快，會比較小心翼翼地活著。」Ella這樣描述《聽見歌 再唱》的拍片環境。

Photo Credit: 華納兄弟提供 《聽見歌 再唱》首映會，Ella獨照

面對記者提問：「在這樣的拍攝環境，是否有想過要刪減一些困難的戲？」導演楊智麟果斷說：「沒有。」Ella補充：「我們事先都有想好了，例如伙食，不可能從山下叫便當，我們就請煮飯媽媽上山煮，就是一種山上的集體生活，會有一種在夏令營的錯覺。」

至於有編劇、導演身份的馬志翔碰上初試啼聲執導劇情片的楊智麟，現場是否有給予什麼建議？馬志翔說：「其實我也只能夠經驗分享，因為現場有很多問題發生，每天都要解決，在我能夠幫助的情況下，如何把事情走順我就能給點建議。但在創作面上就是導演的功課，我不會去干涉。像是我最後一場的指揮戲，在台上拉弓、打排球等等，都是導演的想法。」

Ella的演技令劇組驚豔，馬志翔與Ella的火花

首次嘗試拍劇情長片的楊智麟，第一次在劇情片中執導的演員就是馬志翔、Ella，對於Ella的演技，楊智麟稱令人驚豔，「其實我一跟Ella見面就被她圈粉，而且她是真的很喜歡這份劇本。而Ella在現場的感染力是很強的，我們在拍生日烤肉那場戲，第一Cut她就表現很好，有些我想加強的，她也能馬上知道改怎麼修正，現場工作人員也因為她的表演落淚。」

楊智麟補充：「在跟Ella談劇本的時候，劇本中設定Ella演的音樂老師要彈鋼琴，Ella說她不太會，監製後來就跟我說放心，Ella一定會讓你驚訝。因為我不喜歡靠手指特寫瞞過去，我覺得這是電影說服力的一部分，所以馬志翔、Ella都有被我逼一定要真的彈30秒的貝多芬。」

而馬志翔、Ella這兩位在2000年初差不多時間出道的藝人，對彼此有什麼看法？馬志翔說：「她這場生日烤肉戲我在旁邊看真的令人動容，她的能量確實是演員該必備的東西，困難的是如何拿捏『能量』的收與放。而Ella在現場的能量是很足的，我們在畫面上看又恰如其分。」

馬志翔繼續說：「在這個行業，無論唱歌或演戲，唱歌好的人基本上演戲都會好，因為付出的情感都一樣。我以前也看過Ella演戲，原本會擔心她演這個角色會很『Ella』，但這次的表現讓我很驚訝，也證明我想太多。演戲最難的就是放輕鬆，這份放輕鬆不是隨便演，而是在這樣的狀態中，很自然地流露出自己曾有的經驗。而現場有太多狗屁倒灶的事情，可能會讓演員沒辦法在這樣的放鬆狀態，但Ella在的時候我特別特別輕鬆，戲裡、戲外我們就在那個狀態裡，真的覺得她是個老師。在表演中抓平衡感真的很難，但我跟她都非常自在。」

對於馬志翔，Ella則說：「我覺得我很幸運遇到一個很棒的演員，跟他相處很自然，不會有很尷尬的時候，他也很隨和，有什麼事情他也都會很真誠地告訴我。例如我喝醉那場戲，我的腳打太開了，馬志翔就跟我說腳不要那麼開。我才想到，對欸，我腳不能太開，因為太開就是Ella了，不像我演的角色黃韻芬，所以我很謝謝馬志翔真誠地提醒我。那馬志翔某些時刻如果困惑，我也會跟他說我對於他演的角色的感覺跟定位。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 《聽見歌 再唱》首映會，馬志翔獨照

劇組如何與一票小朋友演員相處、溝通？

《聽見歌 再唱》採用大量的孩童素人演員，對於如何跟小孩相處，Ella表示就是要把他們當專業的大人看待，不能寵小孩，「我在現場真的就像是個老師，就是要教育跟教訓他們，小朋友如果拍累了，會不想拍，但這場戲還是要進行，我就好好跟他們說，這是你們決定的事情，要為自己的決定負責。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 Ella在劇中的老師扮樣

對於跟小孩相處，Ella則以「健康教育」為例，強調不能對他們說謊。「像勁寶問我他是怎麼來的，我就坦白告訴他是由精子與卵子結合而來的，不能欺騙你的小孩，因為一但說謊之後就要圓更多謊，而小孩們最終都會知道事實，那為什麼不一開始就用很健康、正面的態度告訴他們真相，就算小孩聽不懂也好。」

楊智麟補充：「小孩子尊敬你是因為你把他的話當一回事，很誠實的跟他溝通，他們覺得被尊重，會很直接地回饋你。而他們會有樣學樣，在拍片的過程他們也會發現很多事情是要大家一起努力才能完成的。」楊智麟繼續說：「我也很幸運有馬志翔跟Ella在現場，他們帶小朋友帶得很好，不管上戲下戲就是方雅各老師跟黃韻芬老師，而我在台詞設計上也不會讓小孩子負擔太重，一場戲大概就是一到兩句，盡量讓他們沒有背詞的壓力。」

剛升為爸爸的馬志翔則說：「拍這部片的時候發現照顧小孩很辛苦，而且片中是一群孩子。但現在自己有了小孩之後，反而是發現全職媽媽特別特別需要尊重，很辛苦。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 《聽見歌 再唱》劇照

馬彼得的反饋

當被問到現實的馬彼得校長看過電影後有什麼反饋？楊智麟說：「他非常喜歡，雖然電影並沒有完全照著他的故事拍，因為他做合唱已經三、四十年了，很難濃縮在兩小時的電影中，但他覺得他想傳遞的電影都有拍出來。當然片中也有取自他的真實經驗，包含挖土機、淋尿都是真的，至於電影中的尿液，則是用綠茶跟熱水混合而成。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 馬彼得校長

原住民的視角

聯訪最後，身為原住民的馬志翔被問到關於原住民的問題。因為電影中台詞提到「原住民很會唱歌、很會運動」，對於此種「刻板印象」，馬志翔說：「對，但原住民不只是這樣。可以理解這種刻板印象，人們對於不了解的事物總是會抗拒、害怕，反射出來的言語、行為可能會不自覺地歧視，所以我們一直有跟大家講，我們能做的不只是這些，雖然說台灣的確很多運動選手、警察、護士是原住民，但難道我們只有這些職業能做嗎？其實不是，我們跟大家沒有不同，只要肯努力，一樣可以在各行各業得到掌聲，這也是《聽見歌 再唱》想傳達出來的核心思想。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 《聽見歌 再唱》劇照

至於剛發生在花蓮不久的太魯閣號出軌事件，在罹難者中也有馬志翔朋友的家人，也讓馬志翔因悲傷而心生抗拒宣傳，但後來轉念一想，希望藉由電影中的「拍手力量」，給予更多人正面力量。對於這場重大災難，馬志翔說：「我認為城鄉差距是滿嚴重的問題，包含我們這部電影所描述——資源不夠所以廢校。而對於這些事，可以理解但不太能諒解，好像政府應該多多幫忙，多想想辦法，避免遺憾，給更多資源給偏鄉地方。」

馬志翔更說：「對花蓮人來說，想回家只有三種方式，搭飛機、開車或搭火車，但這條唯一鐵路接連發生重大事故，一定要亡羊才補牢嗎？我是生氣比難過還多。」最後馬志翔強調，台灣人還是很可愛，也能看到各界伸出援手，現在是需要互相打氣的時候，希望大家能從《聽見歌 再唱》得到力量。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航