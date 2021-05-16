【MLB亞洲球星傳】日籍強投黑田博樹：被低估的高效投球機器

文：JK47

無論原因為何，在許多MLB球迷的心目中，黑田博樹似乎只能被認定成不上不下的中庸選手。或許不會有人嫌他差──畢竟他仍是一位生涯防禦率不到3.5、旅美七年賺進8800萬美金的球員。但異常低調的黑田（特別是以他待過洋基、道奇兩支豪門球隊的標準而言），依然因為各種原因，難以獲得與場上表現等比例的關注。他職涯勝敗投是剛好打平的79勝79敗（季後賽也是2勝2負）。他來美國的第一年已經33歲，直球均速大約92英哩左右，沒入選過明星賽，生涯每九局「只能」三振6.7人，他在大聯盟只待了七季，單季防禦率從未低於3。

簡言之，鮮少爆炸性表現、很晚才來美國、待MLB的時間不長、傳統數據不討喜，加上個人特色也不太足夠⋯⋯都是使其容易被低估的原因。論及大聯盟史上最優異的亞洲投手，多數人或許會想到三振魔人達比修、伸卡球大師王建民、亞洲勝投王朴贊浩、簽下破紀錄肥約的田中將大、入札金震撼球界的松坂大輔、甚至早一點的「龍捲風」野茂英雄、拿過防禦率王的柳賢振等等。但恐怕有不少球迷根本不會想到、或甚至已經遺忘了黑田博樹這號人物。然而，即便只在美國待七年，他依然是美職史上成就最高的亞洲投手之一。

事實上，球史僅有三位旅美投手的生涯WAR值（貢獻勝場數）超過20──除了前述的達比修和野茂，再來就是黑田了。若只用這些亞洲投手的生涯前七年做比較，更能彰顯其實力：上原浩治10.7WAR、王建民10.7WAR、陳偉殷11.9WAR、岩隈久志12WAR（只累積六季）、朴贊浩12WAR、柳賢振15.1WAR、田中將大18.1WAR（累計六年）、達比修19.6WAR、野茂21.7WAR⋯⋯相較之下，黑田累積的22.4WAR絲毫不遜色於任何人。但就如上述所提，談及「史上最強的亞洲旅美投手」時，他就算沒被遺忘，大概也會被放在很後面的順位。

我們無法責怪球迷忽略他，他有別於達比修、岩隈、朴贊浩、田中、野茂、上原、柳賢振，這群人都入選過明星賽，黑田博樹生涯連一次都沒進過。若你想進一步了解他的生涯成績是什麼概念，我選了一位過去七年績效與他差不多的投手，進行一對一比較：

球員 局數 K/9 BB/9 HR/9 FIP- xFIP- WAR 黑田 2008～2014 1319 6.7 2.0 0.9 89 90 22.4 某球員 2013～2019 1312 9.3 2.1 1.0 88 89 22.6

或許，直接拿Madison Bumgarner和黑田博樹對比，並非沒有盲點──前者擁有更好的三振能力、而且防禦率更出色（3.06比3.45），在某些能「影響觀感」的數據上，Bumgarner顯然佔據不少優勢（更別提那些季後賽成績）。然而相較於被視為王牌、入選過四次明星賽的瘋邦，投球效率實際上根本不相上下的黑田博樹，幾乎不被視為同個級數。受惠於身處的主場是全聯盟最有利於投手的Oracle Park、主戰捕手是防守大師級的Buster Posey、83勝62敗的勝率、季後賽神話加身，過去七年的Bumgarner在大部分人眼中，自然不是和黑田同等級的投手。

但就如進階數據所顯示，考量聯盟強度、球場差異（黑田有三年待在美東的洋基球場）、年代校正之後，黑田博樹的七年生涯，投球質量幾乎與近七季的Bumgarner差不多──後者在這個冬天才剛拿到一張五年8500萬大合約。也許MadBum被高估了、也或許他真的有一些特殊能力，使其投出更好的防禦率（但仍要考慮Posey和球場、聯盟差異），不過無法否認的是，黑田確實有兩把刷子。更何況，他加入大聯盟時已經「高齡」33歲、還在日職累積了11年的里程數，理論上早已過了棒球員的巔峰年紀；而即使如此，仍無法阻止其穩如機器的高效表現。

上述提到，黑田不太有爆炸性演出，但他的真正強項是可怕的穩定度。扣除被強襲球打傷頭、導致缺賽的2009年，他其餘六季每年都至少先發31場，算進季後賽後也只有那年沒投滿196局。此外，這七年他每一季的防禦率都介於3～3.8、FIP介於3.2～3.9、xFIP介於3.4～3.9，沒有一項數據在任何一年遜於聯盟平均。也就是說，球隊每年季前都能期望黑田提供190～200局、防禦率3.5左右、保底3WAR的績效，而這樣的預測最終也都不會偏離實際結果太多。若你還需要其他證據說明黑田的穩定性，也可以看他最後六年的三振率減保送率：13%、13.7%、13.4%、13%、13%、13.5%。

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若將年齡納入考量，他如此穩定的貢獻更是不容易。21世紀後，只有Derek Lowe、Mike Mussina和黑田博樹，能在33～39歲這期間先發200場以上（並且投超過1300局）；而此段期間WAR值高於黑田的投手，也只有Curt Schilling、Mussina、Andy Pettitte、Justin Verlander這幾位名將。雖然他單季最高的WAR「只有」4.2勝，但也從來沒有一年（除了頭被打傷的2009年）低於2.9WAR。值得一提的是，他連在季後賽都保持相似的投球水平──先發五場、場均六局、防禦率3.94、FIP值3.55、三振保送比5.5。

與很多旅美亞洲投手相似，黑田的球速不頂尖（雖然均速仍超過92英哩），也不以三振見長──每年K/9都低於聯盟平均、三振率不曾高於20%──但擁有良好的下沉系球路、配有一顆不賴的變化球，以及精準的控球。生涯用量超過四成的伸卡球，是黑田博樹在MLB的主力球種，也讓他能交出48.6%、高於均值10%的滾地球率。滑球和指叉，則掩蓋了速球鮮少製造揮空的問題，職涯剛好一成的揮空率，坐落於聯盟平均附近。符合日本投手既定印象的一流控球，則使其生涯保送率低到只有5.4%，而且每年都低於平均值25%以上。

根據進階數據網站FanGraphs的計算，他的伸卡球、滑球、指叉球在那七年，總計比平均多替他守下29.1、33.3、16.4分，平均每投100顆分別有+0.36、+0.66、+0.49分的價值，掩蓋了四縫線速球效率不彰（總計-6.5分、每投100顆多丟0.22分）的問題。這三部短影片，依序是黑田博樹的沉球（伸卡球）、滑球和指叉球。

由於缺乏高品質的四縫線速球，黑田必須靠著伸卡球和變化球混搭、遊走好球帶下緣與打者周旋。他生涯約有49.7%的投球坐落於好球帶下緣三分之一，在同期間投滿一萬球的129位投手中，排名第30高。縱使受限於球威，無法刷出亮眼的三振數，但也因為擁有三顆上乘水準的球種、夠準的控球，以及交叉使用球路攻擊好球帶下緣，製造視覺混淆的策略，讓黑田仍能交出漂亮的保送率、並製造大量滾地球。而且，本文甚至還沒提及他在日職的成就──另外的2021局、3.55防禦率和124勝⋯⋯但看著黑田在日職的亮眼成績，又能讓我們想像更多的「如果」。

首先，如果他能更早加入MLB、而非等到33歲才來，是否能累積更可觀的成就？赴美前三年，他在日職逐季的防禦率只有3.17、1.85、3.56。更耐人尋味的是，假設黑田願意在大聯盟待更久、而不是在狀態仍佳的情況下（他在美職的最後一季還有199局、3.1WAR的戰力），為了兌現在廣島隊終老的承諾，提前返回日本，他能否寫下更多長青投手的紀錄？返回日職的那兩年，即使已高齡40歲以上，他仍交出了防禦率2.55、3.09的超優表現，彷彿就算不退休，也能一直保持永不老化的身手。

不過，在大聯盟建立難以跨越的障礙，看起來也並非黑田的目標──除了剛開始與道奇簽下的三年3530萬合約，後面四季都是一年一簽（1200萬、1000萬、1500萬、1600萬）；即便以他的身手，簽到更大的養老約應該不是問題，但為了保留隨時能回廣島的機會，黑田寧願承擔一年一簽的風險，以及犧牲薪資最大化的機會。甚至就連離開美國前，都傳出洋基、教士有意再用一年1800萬簽回他，但黑田仍毅然決然回歸最終效力了13年的廣島鯉魚。即使是在日職，他也不願與任何其他隊伍簽約，可見此君的確是將某些堅持，擺在名聲和利益之前。

也由於不具備百哩火球、沒拿過冠軍、沒進過明星賽、沒贏過什麼特殊獎項、旅美生涯又有一種來去匆匆的感覺（縱使實際上待了七年）、生涯戰績在某些人眼中也看似「不上不下」、累計數據則因為「晚來早退」而未能登峰造極⋯⋯種種因素使得黑田博樹在旅美期間，似乎總是難以讓人印象深刻。穩定到近乎無趣的投球表現、低調內斂的性格，可能也是原因之一。雖然，黑田也並非完全沒有屬於他的「爭議時刻」：

關於這場發生在2008年國聯冠軍賽第二戰、費城人作客道奇隊時的衝突，本站作家「正義鷹大俠」在他的文章中敘述了事件的過程：

道奇首戰一分落敗，第二戰推出小將畢林斯利（Chad Billingsley）對決老江湖邁爾斯（Brett Myers）。比賽中邁爾斯分別對曼尼（Manny Ramirez）與馬丁（Russell Martin）祭出頭部近身球，在戰況緊繃的賽局中，此舉引發道奇全隊不滿，甚至回頭指責自家投手畢林斯利沒膽討回公道，導致氣勢被對方「壓落底」而輸球。 隔場比賽輪到黑田對上長青組的莫伊爾（Jamie Moyer）。孰知莫伊爾老歸老卻並未慈眉善目，在首局被安打掉分後，馬上對前場苦主之一的馬丁招呼觸身球。隔一局接替投球的康德瑞（Clay Condrey）面對再度上場的馬丁又是記差點擊中頭部的速球，氣得馬丁出局後把頭盔朝地上猛砸。攻守交換兩出局後，黑田面對維克特里諾（Shane Victorino）首球就是發94英哩的頭部近身球，氣得維克特里諾大聲抗議，直到滾地球出局後仍對補位的黑田唸個不停。 此時沉著如黑田也忍不住用破英文回了幾句，未料立刻引發雙方板凳清空，積怨多時的曼尼更是打先鋒想直闖敵營理論。倒是當事人黑田仍一派冷面，轉過身後若無其事回到投手丘，衝突才未爆發。而黑田的義氣之舉也讓自己從此真正成為道奇隊的一員。

另一個同樣與黑田博樹有關的場外故事──雖然跟MLB生涯無關──則是他在母親重病過世前，曾答應要讓媽媽親眼見證當時才剛進職棒的自己，對日職強權巨人隊拿下勝投。而他最後也成功完成約定，讓母親含笑離世。此外則是對廣島隊的不離不棄──即便戰績連年慘澹、打線支援軟弱無力，黑田仍堅持不加入日職其他隊伍。就算日後挑戰大聯盟，最終也仍然為了回廣島，而選擇從MLB急流勇退。或許，在「低調又無趣」的場上成績背後，黑田博樹的棒球生涯歷程，遠比帳面數據來得更有意思、更值得大書特書。

不過，這無法改變他在球場上可能被嚴重低估，或至少應該擁有更高歷史地位的事實。雖然像達比修、田中將大這些後起之秀，也都有讓人激賞的職涯成就；或是野茂英雄、朴贊浩這些「前輩」，在球史上也似乎更為人所知；柳賢振等亞洲好手接連站穩大聯盟，亦讓低調的黑田漸漸被遺忘。然而仔細剖析數據，他的大聯盟生涯真的不遜於任何一位旅美亞洲投手。黑田博樹就是一部實而不華、被低估但其實很高效的投球機器──不張揚、不高調、爆炸式表現不多，但無論何時何地，只要他站上投球丘，你都能期待他那晚能替球隊投出一場優質先發。

而這樣的穩定感，無論在他25歲、35歲甚至40歲的時候，我們都能感受得到。

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