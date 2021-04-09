世界進入晶片世紀，台灣將成為美國「新冷戰」戰略的重中之重

文：黃澎孝

美國之音的 《海峽論壇》節目主持人樊冬寧小姐，4月3日就：「美帕勞大使訪台背後的戰略意涵」為題，邀請國民黨國際事務部主任李大中教授與我本人進行節目對談。VOA的《海峽論談》已經在4月5日晚間播出，茲特將我部分發言重點，分享大家批評指教。

美台《海巡合作備忘錄》主權意涵觸怒北京

美國的海岸巡防隊最早成立於1790年，是美國海軍的前身。而且，從1812年美英戰爭（War of 1812，又稱第二次獨立戰爭）起，迄前幾年的反恐戰爭，幾乎無役不與。堪稱「第二海軍」也決不為過。

這樣一個準軍事組織，與台灣的海巡署，在美國首都華盛頓，由美國AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與我駐美代表蕭美琴共同公開簽署《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》，當然意謂著對台灣主權地位的肯定。當然踩踏到北京所謂的「一中紅線」。當然會引起北京的憤怒反應。

於是，北京在3月26日派出了一大隊由20架各型戰機組成的機隊，以模擬的攻台隊形，飛入我防空識別區，再進入我西南空域深處後，依相似航線返航。

但是又何奈？這場中共精心設計的武嚇秀，完全沒有起到「震攝台灣」的效果，最明顯的是台灣的證券市場，當天的股票交易，不但沒有受到中共武力威脅的影響，反而還大漲了245.74點。究其原因，實乃在於台美關係日益緊密，美國護台的決心日益明朗化所致。

Photo Credit: 中央社 台美簽署海巡合作備忘錄，同一天有20架共機擾台創新高。行政院長蘇貞昌（前右）27日表示，窮兵黷武浪費的是國力、擔憂的是人民；簽備忘錄是為了地區和平，不斷擾台沒有必要。前中為新北市長侯友宜。 中央社記者黃旭昇新北攝 110年3月27日

美台斷交並未停止軍事合作

回顧1979年元月一日，美國與中華人民共和國建交，同時斷絕了與台灣的外交關係。那是台美關係盪至谷底的一天。正好在那一天，我在陸軍333師晉升了上尉。九個月後，我考上代號「心廬」的國防部心戰研究班。兩年畢業後即奉派國防部心戰處，成為最低階的「心戰參謀」。

在國防部這等「高司單位」，參謀無大小，主要是看你主管什麼樣的業務；當時我負責的是「反統戰」與「謀略戰」的「專案」。不誇張的說，我的「專案」業務都是由當時的總政戰部主任王昇上將直接交辦。

我處理的第一個「專案」就是中共釋放U2飛行員葉常棣與張立義案。由於該案涉及美台過去的情報合作，因此，在處理這個案子的過程中，我赫然發現美國的國防、情報部門與美國國務院的態度並不一致。

簡單的說，美中建交後，美國國防與情報部門仍然視中共為敵，而視我為「友軍」。只不過彼此的關係轉趨低調、靜默。

換言之，美台斷交後，除了軍售從未間斷外，其他在軍事訓練、情報交換、演習規劃、高層軍官互訪也都持續低調地進行著。就以最近曝光的「美台軍事會談」，我個人就曾參加過7次。

美台《海巡合作備忘錄》是應對「新冷戰」的戰略部署

美國軍方和情報部門，之所以40幾年來，始終「不離不棄」，最根本的原因，就在於他們對台灣戰略地位重要性的認知。

二次世界大戰期間，台灣曾是日本發動所謂「大東亞戰爭」的「南進基地」。日本偷襲珍珠港的七個小時後，美軍在菲律賓的海空基地，就遭到來自台灣南部機場的日軍偷襲。對麥克阿瑟領導的駐菲美軍，造成嚴重損失。

因此，二戰結束後，美國軍方對於國務院主張按照《開羅宣言》與《波茨坦宣言》將台灣交給蔣介石頗有微詞。軍方主張應由美國佔領後再由國際託管。因此，當國民黨在內戰中節節敗退時，美國軍方就曾提出「台灣地位未定論」，預留了美國介入台海的國際法理上的空間。

1950年韓戰爆發，至為厭惡蔣介石的美國杜魯門總統，隨即在6月27日下令，美海軍第7艦隊協防台灣。這意謂著，對美國而言，台灣戰略地位的重要性，足以壓倒總統個人的好惡。

韓戰結束，冷戰開始，台灣被劃為美國西太平洋防線第一島鏈，1954年12月美台更簽署《中美共同防禦條約》。這也預示著：當美中關係最惡劣時，必然是美台關係最緊密的時刻。

砸如今，美中關係再度跌落谷底，東西兩陣營的新冷戰再度成形。這個時候，美台公開簽署《海巡合作備忘錄》，幾與上次冷戰之初，美台簽署《共同防禦條約》一樣，頗有異曲同工之妙。都是為了應對「新冷戰」時代共同敵人的戰略部署。

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美中交惡美台關係日益公開高調

美中台關係，經歷了「四十年河東 ，四十年河西」的轉變。隨著美中關係的日益惡化，美台關係必然相應升溫。這番「彼消我長，反之亦然」的宿命，已經成為美中台關係的發展定律。

事實上，川普總統時代，於2018年3月16日簽署生效的《台灣旅行法》，就是一部經由美國國會兩院、兩黨高度共識下，通過的旨在促進台美官方對等交流的美國國內法。已經為美台關係的公開化，大開了綠燈。

這次，美國駐帛琉大使倪約翰隨同帛琉總統惠恕仁公開來台訪問，一方面，完成了川普時代美國駐聯合國大使克拉夫特未完成的訪問外，也預示著，諸如倪約翰大使這般具有明確官方身份的政治人物，必然「有一便有二」的公開來台訪問。

其實，自從拜登當選美國總統後，從蕭美琴獲邀出席就職典禮起，拜登政府就展現了所謂「川規拜隨」的對台政策。

3月初，美國駐日代理大使楊舟，就曾在他的推特上，公開披露了邀請台灣駐日代表謝長廷與日方官員至其官邸餐敘的消息。3月22日，由300多名日本國會議員組成的國會「日台懇談會」舉行年度總會時，美國駐日首席公使尼古拉斯．希爾（Nicholas M. Hill）與我駐日代表謝長廷同時應邀出席集會。

在該集會中，日本友台議員不但通過多項對台灣友好的2021年度基本方針，會長古屋圭司更表示，務必要舉辦首屆「台日美戰略對話」。

顯示出，與美台關係升溫的同時，美日台三方的戰略夥伴關係，也越來越公開化。

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晶片世紀台灣的戰略價值更重要

今年開春以來，國際汽車製造業者，紛紛傳出車用晶片短缺的問題。包括美國、德國、日本等汽車製造業大國，都向台灣政府及半導體製造業者提出緊急求助要求。

頓時，讓全世界驚覺：台灣在全世界半導體供應鏈上的關鍵地位。

如果說：20世紀是「石油世紀」，21世紀就顯然進入了「晶片世紀」。全世界的汽車製造業龍頭，基本上已達成共識，為了地球減碳，2030年之後，將不再製造以汽油為能源的家用車輛引擎。取而代之的將是「電動車」或AI人工智能「自動車」。

這意謂著，全球晶片的需求，將日益擴大。相形之下，台灣作為全世界晶圓代工龍頭的地位，將使台灣的戰略價值更形珍貴。

回顧20世紀，世界石油主要產區的中東，可謂最受美國等西方列強的關注。也是美國軍事介入最深的地區。

如今，世界進入晶片世紀後，台灣、南韓和日本可謂是全世界最大的晶片產地。美國為了維護其獨霸全球的地位，在面對中國崛起的挑戰中，維護東北亞晶片產區的安全，必然是其全球戰略部署的重中之重。

至於台灣，在美國印太戰略中的地位，既與日本、南韓唇齒相依，更是美國在西太平洋第一島鏈的定海神針，不沈的航空母艦。又是半導體供應鏈上，不可或缺的一環。這就奠定了台美關係必然「堅如磐石」的根本關鍵之所在。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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