中國用人民幣取代美元的大夢，最後問題恐怕還是卡在自己

「中國人不吃這一套」。

3月18日，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，外長王毅在美中阿拉斯加會談刻意公開的一小時「舌戰」，總算餵飽全球媒體所需，也對民族主義情緒有所交代。中方的「戰狼發言」，每次都讓民主陣營恨得牙癢，無形中也在鼓舞自身盟友；外交系統發言人趙立堅、華春螢、汪文斌各有角色分工，但中方的外交策略鋪排，有其絕對理性的一面，絕非只是表面的「狼群」而已。

COVID-19疫情爆發前的2019年，中國全年貿易總額已達4.56兆美元，貿易順差發生在台灣、澳洲、韓國、巴西、沙烏地阿拉伯，總額逼近4300億人民幣。

近來，「本幣結算」已成為中國最高外交單位出訪時的新表述，設法讓當地貨幣與人民幣建立直接聯繫機制，成為中國證明國家能力（state capacity）的必要「項目」。3月22日王毅會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫、26日見伊朗外交部、28日訪阿聯酋，都拋出同一個議題：人民幣邁向國際化。

這就是衝著美元而來，但也不只是針對美元，更直接了當的詔告世界，在全球能源、貨品交易上，「有另一個選項」。

俄羅斯、伊朗、阿聯酋的共通點：都有產油

中國享有俄羅斯第一大貿易夥伴國的特殊地位，2017年開始，俄羅斯對中出口節節上升，2019年已達565億美元，首位即是石油出口，占出中國貿易額58%。

2019年中伊貿易總額則是230.2億美元，中國主要從伊朗進口石油、化工產品，以及礦產，該年伊朗只是中國第7大石油進口國，總額為71.55億美元，只占中國原油進口量的6.3%。相類似的情形，也發生在中方極力拉攏的阿聯酋，中國一直是阿連酋最大貿易夥伴國，2019年，阿聯酋對中出口達334.1億美元，主要進口化石油氣、原油、成品油。

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俄羅斯、伊朗、阿聯酋三國對中貿易結構都相近，中方使勁拉攏貿易夥伴們改用人民幣或數位人民幣，在中東、非洲等地一步步透過能源佈局、投資或參股基礎建設、融資多管齊下。「石油人民幣」更像是海上石油通道策略布局的一環，中方在印太各航道之外，另闢中東、中俄的陸上石油通道，再透過人民幣加速交易、節省兌換成本。

當然，人民幣一時之間無法與美元平起平坐，畢竟全球油價指標布蘭特中級原油、西德原油皆以美元計價及交易，無論中國的貿易夥伴多麼捧場，人民幣都無法立即跨越國際金融的門檻，順利晉身國際交易貨幣。

不過人民幣已是IMF一籃子貨幣成員，金融政策上，北京近年也加速開放金融市場，放寬金融商品限制，向境外資金招手，方方面面拉抬人民幣升值。外交策略方面，一帶一路合作國家導入人民幣的比重也緩步上升，但人民幣本身的流動性問題，仍是絆倒自身的最大障礙。

換言之，中國的「好哥兒們」就算賺人民幣賺得盆滿缽滿，也無法將人民放在撲滿裡，終究得投入國際金融體系。

當全球貨幣必須「開放」，人民幣做得到嗎？

中國金融沒有廣泛地和世界其他經濟體建立雙邊與本幣清算協定，增加人民幣「能用」、「好用」的功能，同時，北京也需要捫心自問，準備把人民幣「自由化」搞到什麼程度——人民銀行不可能完全控管境外人民幣，這是連美國聯準會都做不到的事。

毫無疑問，中國有獨立的貨幣政策、穩定的貨幣機制，但在人民幣的流動性問題獲得解決之前，無法讓外資的子彈連滾帶爬自由進出，在此情況下，人民幣要衝撞美元體系，恐怕身子骨還不夠硬，經不起什麼風浪。

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2020年中國對抗疫情，向世界展現了可觀的國力和經濟底蘊，超越許多先進國家的治理模式；2021年人大通過《十四五規劃2035遠景目標》後，今年更要重回熟悉的GDP保六戰場。

以此來看，人民幣的升值應該銳不可擋，不過手握銀彈的全球外資，並沒有把經濟增長或產業前景當回事，活生生的資本市場，無論經濟好壞，都可靠做多做空布局套利，但鈔票得找到地方入港，有地方轉戰，來得及逃難，這個空間跟環境，才是人民幣國際化的「全面攻堅」。

王毅跑到中東、非洲、俄國幫人民幣圈粉，設法打造人民幣國際化的井岡山，想建立終結美元霸權的「革命搖籃」，不過北京不會忘了，「有調研、才有發言」。因為最適合人民幣全球「長征」開幹的地方不在他處，那個地方就叫做香港。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航