江啓臣提出「九二共識普拉斯」，共產黨卻堅持「中華民國麥納斯」

文：黃澎孝

何謂「共識」？根據台灣《教育百科》的解釋，「共識」就是「共同認可的觀念或想法」。根據中國《百度百科》的解釋，「共識」的意思是「共同的認識」。但是說到「九二共識」，國共兩黨卻沒有「共同的認識」⋯⋯。

國民黨說：九二共識乃是「一中各表」。

共產黨說：九二共識就是「一個中國」。

國民黨當年硬要凹說：我們的「一個中國」是「中華民國」。問題是，面對國際社會掌握「話語權」的是共產黨，中共只要搬出〈聯合國2758號決議〉所謂「一個中國」就是「中華人民共和國」。換言之：「中華民國」就被消滅了。

而「現在的」國民黨主席江啓臣在他的新書《破浪啟程》中，又再提出一個「九二共識plus」的新說詞。宣稱：目前兩岸路線要「站在九二共識改造九二共識」。2021年的國民黨，怎麼可能時光倒流回到1992年去「改造九二共識」呢？

更何況，如果當初九二年，國共兩黨真有「達成共識」，那麼，按道理說：國共任何一方，非經雙方同意，都不能單方片面去改造當年的共識才是啊。

結果呢？習近平率先改造九二共識，把九二共識說成：「一國兩制，台灣方案」如今，國民黨也想效尤共產黨，想要與時俱進地給九二共識「plus」一些新論述。結果，國民黨的plus都還沒說清楚呢，國台辦立馬打臉說：九二共識的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

國台辦還不假辭色，嚴辭訓誡説：「九二共識體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關系的最大公約數」「無論何時，都不能模糊和改變。」

哇勒，這根本就是「各說各話」越抹越黑⋯⋯哪來的「共識」啊？

更何況，中共強詞奪理地一口咬定「一個中國」是兩岸「最大公約數」。但是，就台灣人民的立場而言，中華民國 才是台灣「最大公約數」啊。

換言之，在中共「一個中國」的緊箍咒下，不論所謂的「九二共識」再怎麼plus，結果都會導致「中華民國」minus。總而言之，這就是台灣人民越來越清醒，越來越不能接受那個沒有「共識」的所謂「九二共識」的根本原因之所在。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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