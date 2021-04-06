鴉片戰爭誰的錯？香港中學新課綱刪清朝閉關背景

（中央社）香港中學二級9月開始採用新課綱，新版用書將鴉片戰爭源於清廷視己為「天朝」、閉關自守的背景刪除，以英商輸入鴉片作為起因，並在書中「提醒」教師，貿易問題與鴉片戰爭的爆發沒有關係。

《明報》報導，去年香港發生小學教師教授鴉片戰爭內容爭議，中國官媒當時促港府「徹底整肅當前香港歷史教育的種種亂象」。香港教育局去年9月逐級推行初中中國歷史科新課程大綱，今年9月中二級開始採用新課程，涵蓋五代十國至清朝。

《明報》比對3本已送審教育局、尚未推出市面的新版中二中國歷史科教師用書，其中兩間出版社關於鴉片戰爭的內容都有大幅改動。

現代教育研究社新版教師用書將清廷貿易限制及中英交涉等內容遷至其他章節，並有「教學備忘」提醒教師，「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係」。

此外，舊版教科書提到清廷「以『天朝上國』自居，視對外通商為『嘉惠遠人』的手段」負面描述也遭刪除。鴉片戰爭背景剩4項，直接由「英商輸入鴉片」說起。

香港教育圖書公司新出版的二下教師用書，同樣將清廷貿易限制內容搬離關於鴉片戰爭背景的章節，並刪除舊版清廷「閉關自守」的描述，戰爭背景首項則為「鴉片危害國計民生」。

導師出版社去年出版的二下教師用書，則未提及清廷貿易限制，稱鴉片戰爭的背景是英商當年須向中國購入大量茶葉、絲綢等，大量白銀流入中國，英方為平衡貿易利益，向中國輸入鴉片。其他背景還有林則徐禁煙及「林維喜案」。

此外，現代教育研究社舊版書籍曾要求學生評價林則徐禁煙，新版轉以圖表描述清朝輸入中國的鴉片數量，教學生研習統計資料；教育圖書出版社舊版課本也曾要求學生思考中國當時的貿易政策，新版則改為要求學生分析不平等條約對當時中國經濟的影響。

報導引述資深中國歷史科教師陳仁啟說，目前課程及教科書要配合政治形勢，不容許多角度論述。他形容，四周都是「紅線」，「輪不到前線教師有其他聲音」，教師為了盡量感到安心，上課一定照書教，未來評鑑、表達個人意見等題型可能會逐漸減少。

但另名中史科教師黃家樑認為，香港以往受英國殖民統治，教科書太著重正反辯駁，放入過多英方不合理觀點，目前轉而強調中國觀點。教科書其他課題都可以評價等題目訓練學生能力，出版社未必是刻意迴避敏感議題。

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