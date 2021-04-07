最多專業人士聚集的LinkedIn，大方表明正在測試「類Clubhouse」功能

焦點一：馬不停蹄！Google正式開始測試FLoC隱私沙盒，取代Cookie功能

三月初，Google正式聲明 不會推出第三方Cookie的替代方案；本週三（31）更進一步宣佈開始於美國、澳洲、巴西、印度、印尼、日本和菲律賓等國，展開FLoC（Federated Learning of Cohorts）廣告追蹤技術，受試地區的用戶可以自由選擇是否要退出此一試用版。

FLoC廣告追蹤技術是Google隱私沙盒計畫中重要的一環，官方聲明此一技術已經可以達到原本第三方Cookie方法的95％效果。相較於第三方Cookie精準的個人化識別與追蹤，FLoC技術轉而分析用戶在網路上活動的「摘要」，並將用戶和其他擁有類似瀏覽興趣的群眾歸類為同一個群組；未來，廣告主投放廣告不再是鎖定個人，而是針對群體。

聽起來很複雜嗎？簡單來說，Cookie時代，就像是所有顏色的金魚都在同一個池子中，你可以一隻一隻地撈起來看、選擇要帶哪一隻回家；而FLoC技術，則是將顏色相近的金魚放在同樣的池子裡，你只能選擇打包特定顏色的池子，無法細緻選擇要哪一隻金魚——但整體而言，大方向是類似的，廣告主可以選擇最重要的群體來投放廣告。

不過FLoC技術受到外界不少的質疑，例如數據科學家、代碼工程師都曾公開發聲，擔憂群體分眾向恐怕會加重歧視，引發有心人士對特定群組進行網路攻擊；電子前線基金會EFF也認為，雖然FLoC技術避免針對年齡、性別和收入來直接定位用戶，但是透過輔助工具來分析分組，仍然有辦法區分不同的使用者。

這類質疑也正是FLoC目前無法在歐洲地區進行測試的原因，未經用戶同意便使用個人數據生成同類群組，極可能違反歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）的規範。

顯然，Google無論怎麼做，都沒辦法討好所有的人，後續會如何發展，只能等待Google的下一步行動。

Photo Credit: Ｇoogle

焦點二：後疫情時代，臉書廣告成本回升，千次曝光成本回到2019年的水平

Covid-19在2020上半年大爆發，使得數位廣告收益在Q2跌幅慘重，繼Google迅速恢復、在Q3開始收益反彈，Facebook也有同樣的趨勢。根據調研機構Aisle Rocket數據指出，目前Facebook 廣告需求已大幅回彈，整體廣告成本較去年同期上漲了30%。

Facebook廣告在2020年Q2表現慘淡，不過，在2020年5月後，Facebook廣告價格持續呈現上升趨勢。其中，Facebook的CPM（每千次展示）費用飆升了38％，Aisle Rocket副總裁Jen Strojin預計，此一成本將在今年保持增長，並恢復到2019年的增長標準——不僅是恢復，更可能超越過往的水平。

為何Facebook廣告成本將持續上漲？這是由於疫情大幅且永久地改變了消費者的購物習慣，以及商販的經營策略，許多線下零售商在疫情衝擊下，啟動了數位轉型的腳步，踏上了電商旅程，使得池中的競爭者增加，成本自然上漲。這也提示了，今年Q4的購物檔期將是一個「昂貴的假期」，廣告主勢必得預期數位廣告成本的增加，並善加擬定高效的行銷策略。

焦點三：LinkedIn也上車？大方表明正在測試「類Clubhouse」功能

自Clubhouse爆紅以來，各大社群龍頭紛紛跟進：不只Twitter推出Twitter Space，開放純聲音社群；致敬大師Facebook，也據傳正在研擬屬於自己的「類Clubhouse」功能；現在，連全球最大專業人士網絡LinkedIn也跟上，大方表明正在測試聲音社交的功能，並且自信表示將比競爭者擁有更多的優勢。

Clubhouse吸引人的一大原因在於，專業人士可在平台上即時分享自己的獨家洞察；而LinkedIn正是專業人士的最大聚集地，比起臉書和推特，LinkedIn可謂贏在起跑點，能讓人們自然地透過專業身份連結在一起，在這個前提下，純聲音交流的社群將更具關聯性，社群中的談話也將更令成員感到安心、舒服。

Photo Credit: LinkedIn

LinkedIn表示，開發團隊一直以來都在尋求平台上更多的交流方式，例如之前陸續推出的「限時動態（Stories）」、「直播（Lives）」、「新聞通訊（Newsletters）」等功能，並且已在現有功能（例如直播）中開發了一套審核工具，以有效阻擋聲音社群中不適當或有害的討論——這正是Clubhouse目前面臨的一大問題。

焦點四：進軍社群、遊戲服務！傳微軟有意以100億美元收購Discord

近年來，微軟插旗遊戲、社群兩大領域的野心昭然欲揭：遊戲方面，微軟去年大動作以75億美元收購ZeniMax Media與旗下遊戲開發暨發行商Bethesda Softworks；社群方面，微軟則有意收購短影音社群平台TikTok，並積極與圖像導向的社群平台Pinterest展開談判——可惜，這些努力始終未果。

鍥而不捨的微軟近日傳出再拋高價，有意以100億美金收購社群通訊平台Discord。

Photo Credit: Discord Discord 的使用介面

Discord是一個起源於遊戲即時通訊服務的平台，在對話權限、使用介面上設計得十分簡潔易懂，不只平台免費、更無廣告干擾，深受用戶的喜愛。

在疫情激活下，原本主攻遊戲玩家的Discord，早已拓展至更廣大、普遍的客群，現已擁有超過3億個註冊帳戶，以及1.4億的月活躍用戶，被視為與Slack和微軟Teams的競爭者。Discord同時掌握遊戲與社群兩大優勢，成為了微軟併購的新目標，至於最終結果如何，值得後續觀察。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航