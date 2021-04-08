《男人・英雄・智者》：當男人有著會帶出罪惡感和羞恥感的母親

文：莫瑞・史丹（Murray Stein）

【隨母子關係而生的幾個典型問題】

當男人有著矛盾的母親

一位三十三歲的男人前來接受治療，因為他覺得自己生活的每個層面都完全困住了。雖然他先天就十分富於創造力和藝術性，相當聰慧，卻無法和這個世界有效互動。他依然是困在繭中，無法展現自己或出售自己的畫作。父親並沒有邀請他加入自己的事業，因為這男子對母親依然很黏，並不適合競爭激烈的商業環境裡動盪而崎嶇的生活。在青少年階段，男孩輟學、離家，開始完全依想要的生活方式靠自己過活。

他在心理治療中表現出近似神遊的狀態，以及在進入對話時顯得相當不自在和不信任。從他對別人的反應，包括對我，十分清楚地顯示他從童年就受到很深的自戀傷害和自戀創傷。他與女性的關係經常處在嚴峻的壓力下：他要求女人必須是完好處女，一位聖母瑪利亞。然而一旦發生了關係，他就不斷地貶抑她，並且試圖證明她其實是個妓女，因此配不上他。這當然逼使她離開，讓他再度一人獨自生活。

他的夢境顯示他「被困在母親之中」。在其中一個夢裡，他被困在黑手黨（母親的阿尼姆斯的象徵）所擁有的雜貨店（母親的意象）中。最後，他父親前來救援，建議他付錢給黑手黨才好逃脫。因此，夢中的父親提供了擺脫母親陷阱的出路。夢中的父親比實際的父親還更加積極。對我而言，這暗示了他對我可能的移情，也許可以提供一個擺脫困境的出路。問題是，如何對母親身上那帶有控制性的阿尼姆斯付清款項才能獲得釋放？到了最後，十分遺憾的是，他並沒有成功。我感到非常的糟糕、遺憾，因為我對他尋求解脫的努力沒有幫上忙。

在這個案例中，我們看到了這樣的一位母親，她讓自己的男嬰對她依戀，同時又對所有男人懷有深深的敵意，這通常是因為她自己曾遭受過男人和父權社會的傷害。最重要的是，她與男孩父親的關係有著深深的麻煩和矛盾，這導致她透過與兒子結盟來對抗父親，將兒子拉進了折磨人的婚姻戲碼中。但是，由於孩子是男性，母親會覺得他既是盟友又是敵人。這樣的矛盾讓兒子感到恐懼，因為有時母親太貼近了，猶如充滿威脅的亂倫狀態；有時，母親卻又太遙遠而兇殘。母親的不可預測讓兒子也不穩定，同時也造成他的人際關係，特別是與女性的關係，產生相當的動盪。而父親（被認為是敵人）卻是幫不上忙，兒子因此被令人驚恐的不穩定母親困在家裡。父親也許是嫉妒孩子的，因為當自己在被關在門外時，兒子似乎獲得了母親的親密關係，因此父親與兒子之間形成了負面和敵對的關係。父親排斥他，母親威脅他，他因此困在他們兩人之間。

當男人有著鏡映缺陷的母親

一位具備專業能力的五十歲男性，職業生涯十分成功，並且結婚成家，擁有三個孩子。他長期以來一直有個問題，就是感覺不到自己像個男人。當他從鏡子看著自己的裸體時，他無法「看到」自己的陰莖，感覺不到陰莖存在。他所成長的家庭，是由意志堅強的母親所掌管的，而父親相對虛弱無力且被動。在成年以後，他對自己欽佩的其他男人相當關注，試圖從這些人的身上找到吸引他的特質，想要藉此解決自己無法感受到男性氣質的問題。他試圖在這些投射鏡映中找到自己。他透過朝向自己以外的世界來尋找自己的男子氣概。這或多或少是個令人絕望的追尋，因為錯失的特質不可避免「留在外面」的他者身上，而且無法在自己的內部定位。這因此帶來陣陣的絕望痛苦。

一般而言，母親是會鏡映自己的孩子，也就是用充滿愛的眼神看著孩子，因他的存有感到快樂；這不是因為他的能力或成就（這將是父親的角色），而只是單純地為了他這個小孩，他的內在，他自身。讓母親樂在其中的孩子本性之一，就是他的男性氣質；而母親對這一點的積極鏡映，將幫助他的男性氣質強而有力地發展。但如果鏡映有缺陷，雖然母親可能也是喜歡這嬰兒的，覺得他可愛，喜歡親近，但隨著他的長大，母親卻不能正向地去鏡映和欣賞他的男性部分。她可能對童年開始出現的性別和男性特質加以忽略，或是壓抑不承認。她於是排拒了他的男性氣質，這很可能是母親自已與男人的關係中遇到了性方面的困難所致。她可能會把男孩打扮成女孩的模樣，然後讓他扮演她比較喜歡的女兒角色。而且，父親又一樣是被動的、遙遠的或失蹤的。這樣的情況下，男孩對自己男性氣質的部分將會是很難認同的，即使對自己的其他部分（例如智力）的認同一點困難都沒有。

當男人有著會帶出罪惡感和羞恥感的母親

這一類型的母親並不是對兒子的男性氣質加以中性化、歪曲或拒認，而是在兒子表現出典型的男性氣質特徵時，創造出讓他有罪惡感和羞恥感的氛圍來。當典型的男孩行為，例如攻擊性、獨立和探索等等出現的時候，她會做出負面的反應來羞辱這男孩。作為男人，如果他主要依戀的是母親而不是父親（也就是「母親的男孩」），那麼在某些女性看來，他似乎是溫柔善良的典範──但因為太好而不真實了，女人喜歡他，但不會和他墜入愛河，因為缺乏基本的男性氣質。

他仍然是「在母親之中」，而且一旦偏離了母親的禁令，他會感到相當可怕的內疚。這樣的男人傾向於和女性主導的家庭保持親近，在行為和職業上常常以服務為取向。他不能成為充滿男性氣質的自己，因為他害怕母親不贊成而懲罰他，也害怕她那令人覺得羞辱的表情。這樣的約束是相當微妙的，以母親的超我而彌漫在日常的行為中。

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當男人有著完美的母親

這樣的母親允許兒子對她有所依戀，並給予兒子足夠的滋養和鏡映，但這同時也是為了防止兒子發現她自己負向的部分。她通常會經由鼓勵兒子將負面的女性特質向外投射到其他人身上來實現這一目標，但這會導致兒子在好女人（她自己）和壞女人（所有其他女人）之間產生了分裂。這個兒子成為典型被母親綁住的兒子。他將母親看成完全正向的──處女、純潔、善良；而其他女性則與母親差太多了──都是有問題的、性的、像巫婆一般的等等。他將母親理想化，同時貶低了其他女性，因此常會是終身單身，且照顧著自己守寡的母親，或者珍惜著有關母親的美好回憶。

而父親通常是無足輕重的、虛弱或缺席的，或被完美的母親徹底貶低。兒子只看到「她的甜美」並且身困其中，覺得自己必須和她在一起並且保護她，如果有了與另一個女人產生任何關係的可能，就會感到內疚。通常，母親會鼓勵這樣的責任感。如果他要結婚，她鼓勵去娶孱弱而沒有挑戰性的女人。歌劇《卡門》就描繪了一位完美母親的經典典範。劇中男主角唐．荷塞（Don Jose）的母親是完全地寬容、溫柔且無性的，與卡門截然不同；卡門自己就是完整的人，是極具吸引力的對立面。

夠好就好的母親

相對於所有這些有問題的母親的，是所謂的「夠好就好」的母親。她不是完美的母親，因為她以兒子能夠應付的速度，逐步向兒子呈現她的真實自己。她一開始時全然專心地養育，但隨著時間逐漸減少他的依賴，並允許他看到了她的憤怒、她的不完美以及她消極的一面。總之，越來越能夠看到她真實的狀態。

其次，她以適當的方式保持了早期情感連結的力量，這將讓他得以在日後所有的發展歷程中保持穩定。在此過程中，她增強了他獲得親密和信任的能力，尤其是與女性的關係。男人開放和親密的能力，在很大程度上取決於他對女人信任能力的發展，而這點首先是在他與夠好就好的母親的關係中得以確立的。

第三，她賦予兒子足夠的自信心，這是他離開母親時可以隨身帶著的自信心。母親是兒子面對這世界以及覺得這世界可靠與否的第一次體驗。如果一個男人日後能夠依靠他內在夠好就好的母親，他的自我將會有充分的基礎，他的自我價值感將使他在一生前行中帶著韌性、自信以及與世界成功相處的能力。

終究，夠好就好的母親會對兒子展現負向的一面，這有助於他從身邊分離。如果母親一直保持單方面的正向，可能就會出現無法抗拒的誘惑，讓兒子想和她繼續待在家裡。夠好就好的母親在斷奶或將兒子「拋棄」給父親或保姆的過程中可以表現出負向的一面，他最後終究會瞭解到，他原本就該自己單獨走向生活。

夠好就好的母親所給予的禮物是，這個男人不管在內在和在外在世界都能充分感受和理解自己的衝動和本能。除此之外，夠好就好的母親可以讓他對於滿足自己的需求，以及成功之渴望感到自信。因此，他知道當自己飢餓時可以吃點東西，也知道當想要或需要親密關係的時候，可以找到合適的伴侶；當他感覺到自己憤怒或悲傷，可以在必要時採取行動；當情境有需要時，他可以變得積極主動，甚至具有攻擊性；他可以為了創造而進行破壞。當面對生命中負面的特質時，他可以透過機智以及對世界的瞭解來保護自己。這類的母親使男人能夠離開父母的家庭，因為他有自給自足的能力。

在理想的發展中，男人的自我意識從「母親圈」中得到了適切的整合，他因此能夠搬離父母的家，走進更廣闊的世界。現在，他可以進入「父親圈」，這裡關乎職涯領域、技能發展以及社會挑戰。在這裡，他可以展現企圖心。在下一個階段，他將需要學習如何與眼前文化的期望和要求進行連結，而這一切也因此讓父親這角色有了舉足輕重的地位。

相關書摘 ▶《男人・英雄・智者》：概述男性個體化歷程與榮格原型理論

書籍介紹

本文摘錄自《男人・英雄・智者：男性自性追尋的五個階段》，心靈工坊出版

作者：莫瑞・史丹（Murray Stein）

譯者：王浩威

本書作者莫瑞・史丹為知名榮格分析師，他將男人一生的心理發展歷程分為五分個階段：

母親的男孩 父親的兒子 拯救阿妮瑪的英雄 實踐自性的傳道人 探詢終極存有的智者

這是一段從發展自我到連結自性的歷程，每個階段都有相應的成長課題，也都滿是危機陷阱。整個人生歷程中，我們必然一次次涉入當中的種種挑戰，但「⋯⋯每次的通過都可以讓我們在意識上、自由上或整合上稍有斬穫⋯⋯每一次過關都會讓我們多意識到一點真正的自我⋯⋯」

本書共分為兩部。第一部陸續完成於八○、九○年代，除描繪了男性心理發展的五個階段，並延伸討論了男人間的友誼、父職的姿態等議題。第二部，則獨家收錄2020年史丹以「打造中的男人」為題，於台灣榮格心理學會的線上演講實錄。這兩部同樣主題、先後橫跨三十年的文本，不僅讓史丹觀點的跨時代價值不證自明，也令人看見他隨著歲月而愈加深邃的人生智慧。

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航