《男人・英雄・智者》：概述男性個體化歷程與榮格原型理論

文:莫瑞・史丹(Murray Stein)

男性個體化歷程概覽

本書第一部是根據一九八○年代我在芝加哥榮格學院(Chicago Jung Institute)所做的一系列演講寫成的。在那一個時代,有關男人的許多面向都遭到質疑,包括男人的價值、男人的身分認同、男人在社會中的地位等,這些都因為發生在美國文化與整個世界中的婦女運動以及各種進步的運動而改變了。男人們不得不對自己和自己前進的方向重新思考。因此這是一個嘗試,依循古典榮格的思想,概念化男人的個體化歷程,也就是將男人生命的一生發展樣貌概念化。

我想先談談個體化,這個主題我花了很多時間從許多不同方面進行思考。個體化來自於榮格理解到人類有個心理發展歷程在持續進行,包括了男人和女人,無論他們自己知不知道,都有個程序在背景脈絡中作用著,在無意識深處終其一生進行著。它從子宮開始,在嬰兒期持續著,經歷青春期、成年初期,中年危機,然後進入榮格所說的「下半生」。

在這些階段中,每個階段都有不同的任務,隨著人類的發展而面臨不同的心理挑戰。在這本書中,我關注的主要是男性的發展,即男性的個體化過程。男人也好,女人也好,在心理上和精神上,終其一生都持續發展著。在人類文化中,心理發展是相對比較新的觀念,可以說是在十九世紀有了心理學以後,人們才開始思考人格是如何發展的。然而,人類顯然在此之前就是持續發展的,在生命的過程裡,他們的生理不斷發展和變化,從小小尺寸開始,變大,接著走下坡,然後變老。

這關聯到那個由獅身人面的史芬克斯(Sphinx)提出,而伊底帕斯回答的有名問題:「是什麼動物在年輕時是四隻腳走路,成熟時兩隻腳,年老時三隻腳,在這生命的三個階段?」答案是:「人類。」人們先是以四肢爬行,然後直直站立,開始用兩條腿走路,變老時,不得不握住棍子或拐杖,於是走路三隻腳。人們對生理上的發展有相當古老的認識,但關於心理的發展卻相對較新。

將心靈視之為不同於或是在生理發展之外的過程,則是相對較新的興趣。這個興趣由十九世紀的心理學家開始,包括佛洛伊德,他研究兒童的發展,提出性心理發展的階段理論,包括肛門、口腔、陽具/伊底帕斯期。對佛洛伊德來說,到孩子五歲或六歲的時候,性格的發展或多或少已經完成了,之後的一生則或多或少地重複了早期童年所鋪好的道路。而榮格則不同意這一點,其他許多心理學家亦然。

榮格認為這一點是不對的,心理的發展應該是貫穿人的一生。我們有前半生,也有後半生。隨著身體的成長和年齡的增長,在三十或四十歲時達到頂峰,然後像太陽一樣扺達頂點,接著開始下降。而這時個人開始看向生命的終點。在此之前,一切都是向前進、向上爬,並且不斷增加的。接著,對生命有限性的認識開始不斷提高,人們知道生命不是永恆的,將在某個時刻結束。因此,為死亡做準備成為一個人意識中相當重要的部分。哲學上的確就是如此;蘇格拉底也給予同樣的教導。榮格曾說過,分析是為死亡做準備。因此從這個意義上說,人生的第二個部分與前半部是相當不同的。

如何運用個體化的觀點?

我想談談個體化這個觀念,尤其是臨床上的運用。這個發展的觀念究竟是如何影響我們的臨床實務工作?這是個實際的問題。理論上來說,對於生命各個階段的發展,人們已經做過許多研究。然而,身為榮格分析師,當我們面對患者時,又該如何運用個體化的觀點?關於這一點,我想在這次演講中帶大家想一想。因為個體化這個觀念,是一個非常實用的觀念。這是一個理論、你可以說這是一個假設、一個想法,但它同時也有著非常實際的應用性。

當我在臨床工作中第一次見到某個男人時(現在我要談論男人了),我立即會開始想,這個人的個體化歷程已經到了哪裡?從個體化的觀點,他有了怎樣的成就?現在的位置在哪裡?停滯了嗎?被卡住了嗎?有遺漏什麼?他是領先還是落後?因此,首先想要知道的是,究竟他的年齡多大?關於我想知道的這個問題,或多或少可以從他的身體和表現中察知,但我還是想確切知道他的年齡。

如果他是二十四歲,而不是四十八歲或六十二歲,那對我來說將會是大大不同的。為什麼呢?因為從心理發展的角度而言,我們對四十八歲男人的期待,相較於二十四歲的人會有很大的不同。因此,榮格分析師會透過受訓所得到的能力來加以評估:這位患者個體化的歷程已經到了哪裡?如今,透過研究和臨床經驗,我們明白了個體化是沿著幾條路線發展的。

至少有兩條路徑:有意識的,和無意識的個體化歷程。我想知道的是,兩者是否符合,是否彼此對齊?如果它們不符合,則意識和無意識之間會發生衝突。如果它們符合,那麼我們可以在臨床工作中進一步促動個體化的發生。例如,如果意識層面的個體化只到青春期,但無意識的個體化是高要求的,近乎五十歲,衝突就會存在。為什麼意識只有二十四歲,而無意識卻已經發展到五十歲?我只是提出這一點作為概括的說明,但是生活的每個階段都有著與其他階段不同的任務;如果這些任務在人生的適當階段沒有完成,以後遲早還是必須完成的。

個體化的過程是不能作弊的。你不可能靠假裝一下就躲開這些任務。您不是做,就是不做。如果不這樣去做,就要付出代價,而代價就是嚴重的精神官能衝突。榮格甚至說,如果你不遵循自己的個體化道路,它可能會殺死你。它會讓你生病。它可能導致無意識啟動的自殺行徑。所以,留意個體化歷程究竟是要前往怎樣的方向,以及目前所到達的位置,是十分重要的。這一點不能輕忽。這不僅僅是一個有意思的想法,在臨床工作,這個部分其實是要非常注意的。我將舉例說明個體化可能出現的問題,特別是個體化不同階段的問題。於此,我打算描繪個體化的路徑:我們究竟能否擁有如此的視野,足以涵蓋整個範圍,完善且全面地勾劃出從出生到死亡的個體化歷程?這其中有哪些階段,而各階段又該有怎樣的任務?

關於這樣的思考模式,我們當然並不是全然陌生的。著名的美國精神分析師艾瑞克.艾瑞克森(Erik Erikson),在我們那個時代的學生,都閱讀了他的著作,尤其是有關青春期和身分認同的著作。艾瑞克森提出了人生的八個階段,從早年到晚年,他可以說是研究整個人生的心理學理論家。他還提出每個發展階段應該的任務。他比較強調社會心理面向的發展,即個體與社會、周遭世界的關係如何經歷不同的階段,相當的程度是取決於與母親的關係,與同伴的關係,與文化的關係,以及其他種種關係。

而榮格個體化的想法則比較是在心靈內的個體化。而且榮格本人並沒有以精確的方式來定義個體化,經常只是將個體化分為人生的前半和後半。一言以蔽之,在生命的前半部分,主要任務是發展自我(ego):在後半部分,主要任務則是發展自我與自性之間的關係。然而這兩半,其實是可以更進一步分成不同階段,其中埃里希.諾伊曼(Erich Neumann)在人生的前半部分就進一步說明整個分化的過程,介於他所謂的母愛階段(matriarchal period)和父愛階段(patriarchal period)之間。在青春期以前的人生第一部分,大致是由母親原型所決定的。而在這以後的階段,包括青年到中年階段,主要則是由父親原型所決定。然後生命的後半部分就是他所謂的「向心整合」(centroversion),是由與自性的關係所決定的。

他透過榮格的概念來討論個體化的過程,我自己非常推崇諾伊曼的作品。他許多的書都是經典:《大母神》(The Great Mother)、《意識的起源和歷史》(the Origins and History of Consciousnes),也包括《邱比特與賽姬》(Amor and Psyche),這本書是他對女人的發展、對女性個體化歷程的貢獻之一,書中運用了古典希臘神話阿莫爾(Amor,邱比特)和賽姬(Psyche)的神話。因此,我是以榮格和諾伊曼為基礎來思考,試圖繪製出一幅男性心理發展的樣態圖,從在子宮內受孕到離開這個星球的此生,進入下一階段的靈魂生命和來世,那些階段的個體化我不會納入討論,但在未來某個時刻去做會是件有趣的事。在來世,我們是否還繼續個體化?

因此,「男人正在打造中」。正如王浩威醫師的引言所指出的,針對現代和後現代時代的男性已有許多討論。討論之所以如此激烈、熱烈和迫切,是因為父權文化正在崩潰,開始發生許多變化。如今我們正走向世界文化的新階段──我相信,榮格相信,很多人也都已經想到的:未來父權體制將不再是主導。在父權體制下,男人應該是怎樣的人,他們的角色是什麼,他們的發展應該是什麼樣,都是很清楚的。

基本上,年輕男人接替在文化中、在家庭中父親扮演的角色:要結婚,擁有一個家庭,主導這個家庭,而且是政治、經濟還有研究界和學術界的主導人物。然而這一切都在改變中。這個變化是很快的,並且產生了極大動盪。男人因此備感威脅,也開始感到茫然:我的角色究竟是什麼?我無法生育孩子,我要靠女人來傳遞我的基因。我在社會中的角色究竟是什麼?針對人生的進展和發展,我又該思考些什麼?因此,隨著父權體制的改變,問題也就變成:在人類心靈的深處,是否存在一種對心靈而言是天生自然的發展次序或圖式,能夠以有組織的方式引領男人從第一、二、三、四的階段,帶進第五階段?男人是否有著個體化發展的原型?我們可以發現這種原型模式嗎?

原型理論

榮格創建原型理論時,他試圖往深處走,走入比個人無意識更深,也比文化無意識更深的境界,而稱之為集體無意識。這個心靈層次是所有人類共有的,是與生俱來的。這些都是我們誕生在世上就存在的結構、歷程和潛力,在我們的生命發展中扮演著一定的角色,就像我們電腦內建的固定程式一樣。它們一直持續運行著,而我們是否能發現究竟是什麼樣的程式,深植於我們由基因和精神所建構的電腦裡?

因此,原型理論試圖要找出所有人類的共同點──能夠隨著文化和個人體驗而成為許多不同的形式,猶如同一主題有種種變奏,其基本模式是什麼。但是基本的主題,也就是中心主題(motifs),是每個人共有的。我們是個物種,一個屬於哺乳動物的物種;我們屬於動物界,在基因和體質上有很多共同點。另一方面,我們也都是個體。我們是獨一無二的,我們每一個人都不同於其他的人。這個星球有幾十億人,然而沒有兩個人是完全一樣的。因此,這是個悖論:我們究竟在哪些方面具有獨特性,可以擁有實現任何想望的自由;我們又是在哪些方面,並不具有獨特性,而且是受到編程和控制的?如果我們已經有一定程度是編程的,那麼最好瞭解這程式,順勢行動,而不要與它對著幹。

當你朝著程式逆向行動,將會與自己,也與自性想前往的方向陷入嚴重的衝突;你的生活會變得空洞而無意義,感覺不太有目標。如果可以與程式保持和諧,會感覺自己活出了自己的天命。你會開始覺得這才是自己應該做的,是應該成為的人。如果人們感覺自己與本質天性合一,人們對自己的感覺將會有很大的不同。

因此,是「打造中的男人」,我們生來具有潛力,但也必須努力去實現這些潛力。它們不會自動安裝到位。我們必須與它們一起合作、一起工作,我們必須負責屬於我們的部分。自我有責任發現我們的本性是什麼,我們的本能要的是什麼,我們的直覺告訴我們什麼,而我們正在展開的自性模式又是什麼,又該如何努力去追隨。因此,橫在自我和自性之間的這個過程,也就是個體化歷程。

