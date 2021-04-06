「打疫苗沒？」變問候語，看見中國後疫情防控壓力

（中央社駐北京特派員繆宗翰）「疫苗打了沒？」這句話近期在北京幾乎成為人們見面時的問候語，就連境外記者也頻頻「被關切」。從官媒到街邊標語，這種由上而下的疫苗宣傳，隱含著官方對接種率不高的憂慮。

Photo Credit: 中央社 截至3月底，中國大陸接種疫苗數量達到1.14億劑次。 其中，北京接種率近4成居冠。圖為3月底北京一處疫苗接種點，民眾排隊等待接種疫苗。

歷經過去一年的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，許多駐京台媒都將駐點任期拉長，連帶也讓人員輪替速度放緩，因此每名記者在解除隔離後的幾週，除了處理各種行政事務，更重要的是趕緊聯繫、拜訪因為疫情而久未接觸的採訪對象。

而在這段過程中，記者們最常被問到的一句話就是「疫苗打了沒？」

這句問候語不僅出現在居委會、街道辦的工作人員口中，在各式新聞場合，官方人員也會有意無意問起，甚或熱情地表示能為你「安排」接種疫苗。對熟悉中國政治氛圍的人來說，這無疑是各種「明示暗示」。

就在北京宣布將為在京外籍人士施打疫苗前夕，中國外交部發言人華春瑩證實，已於3月23日安排共27個國家的71家外媒、近150名外國記者和記者家屬當中的適齡人群，接種中國製COVID-19疫苗。

一名當時接種了疫苗的外媒記者便對《中央社》記者說道：「其實不用官方說，你自然就明白，不打疫苗，之後很多採訪活動可能就沒辦法參加了。」

而對生活在北京的市井小民來說，「打疫苗」也幾乎快成為生活中的必要「元素」。

除了官媒每天播放的疫苗宣導，如今走在北京街頭，都能看見商家在門上貼出「本企業目前接種率達到XX%」的「疫苗接種承諾公告」；公寓、辦公大樓更隨處可見「共築免疫長城」的海報。此外，每個社區人潮往來處更設有流動式「疫苗接種宣傳站」，宣導接種訊息。

Photo Credit: 中央社 走在北京街頭，都能看見商家在門上貼出「本企業目前接種率達到XX%」的「疫苗接種承諾公告」。圖為3月底北京東城區一處街邊店面公告。

Photo Credit: 中央社 為了宣傳疫苗接種，北京市區公寓、辦公大樓隨處可見寫著「共築免疫長城」字樣的宣傳海報。

截至3月底，中國大陸接種疫苗數量達到1.14億劑次。其中，北京接種率近4成居冠。

不過，若說靠宣傳就能促進接種率，確實不太實際。在公部門工作的陳大姐就透露，她所在的單位近期已下令，除非有醫師診斷不適合接種的證明，否則均須接種疫苗。

然而，即便首善之都能靠著強烈的動員力擴大接種率，截至3月底，中國大陸總接種率也僅7.1%，距離群體免疫的效果仍有大段距離。

中國國家衛生健康委員會副主任李斌3月中旬便坦言，民眾非常關注安全性、有效性等方面的數據，考慮對疫苗有更多了解之後再接種。

中國防疫專家鍾南山近日接受陸媒專訪時也提到，中國對境外移入有非常嚴格的控制，但不能永遠這樣。「要是完全開放，是非常危險的，因為中國現在絕大多數人處於沒有免疫狀態」，若是所有國家接種的很好了，中國反而是無免疫的，「那是很危險的，說不定又在中國爆發起來了」。

對北京當局而言，在著力構建以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的「十四五規劃」主旋律下，如何重啟國門，絕對是當前最關鍵的指標之一。

不過，即便官方聲聲催促，中國疫苗接種率仍舊牛步，屆時免疫程度能否趕上詭譎的COVID-19病毒變種速度，恐怕將是當局在後疫情時代的一大隱憂。

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