將街頭說唱融合宮廷室內樂「歌籌」，越南嘻哈團體Q.E.V.的〈男兒志〉令人耳目一新

要說近年來在越南流行樂壇成長最突飛猛進的音樂類型，就不得不提到越南嘻哈（Rap Viet）。在越南，知名代表如Suboi、黑（Đen Vâu）、Karik、Binz、BigDaddy等人都致力於推廣嘻哈音樂。從2020年開始，有賴於嘻哈歌手們的合作和時代趨勢，嘻哈音樂也被推向一波高潮。其中，Q.E.V.的〈男兒志（Chí Nam Nhi）〉則成為一部劃時代的重要作品。

一直以來，越南音樂人除了致力於創新，也不忘家國歷史，新舊結合的作品往往令人耳目一新，這首〈男兒志（Chí Nam Nhi）〉則是嘻哈音樂中的先鋒之作。由選秀節目《King of Rap》當中的學員Q.E.V於今年2月首次在節目中演出，將街頭說唱音樂融合越南非物質文化遺產—古代宮廷室內樂「歌籌（Ca Trú）」，巧妙結合兩種音樂的特徵，並且歌詞創作借古說今的創新與思維，使眾人驚嘆，並獲得各界讚賞。今年3月，Q.E.V便推出了正式MV。

說起越南古代宮廷室內樂歌籌（Ca Trú）到底是什麼？歌籌，或稱「籌歌」，也稱「陶娘曲」，是越南傳統曲藝之一。發源於15世紀越南北部，由三名表演者組成團體演出。一名女歌手，用獨特的呼吸技巧與顫音唱出特殊的裝飾音，另兩名樂手則分別以魯特琴和鼓相互配合演奏。起初歌籌只為皇族服務，且不傳外人，是一種十分高雅的音樂藝術。然而受到連年戰爭的影響，皇族沒落，歌籌也面臨危機。直到2005年，被聯合國教科文組織選入人類非物質文化遺產，並標註為急需保存的音樂藝術。20世紀，才慢慢重回世人眼中，並鼓勵有興趣的民眾一起學習。

Photo Credit： Kien1980v 歌籌表演

當然，Q.E.V.也保留了歌籌體系中，採用詩人作品作為歌詞的特色。將越南重要詩人阮公著（Nguyễn Công Trứ）的同名詩作〈男兒志（Chí Nam Nhi）〉置入音樂中，期許自我不論走到天涯海角，都能夠堅定志向，貢獻一己之力，才不愧為社會的一份子。

Photo Credit： Banhtrung1 CC CC0 1.0 阮公著紀念像

〈男兒志〉的MV是在寧平取景，畫面裡也出現製作人陳國興（Trần Quốc Hưng）使用EDM製曲的電音盤，和歌籌演唱家施羽（Thi Vũ）同台的畫面，展現傳統歌籌與現代電子音樂的結合，而不只在音樂創作，畫面裡的服裝設計也都堅持保留傳統元素與創新理念，採用多套精心設計的越南古服。

有趣的是，合作廠商YADEA也配合這部作品，花了將近一周時間，把價值將近3萬元台幣的高檔電動機車改裝成龍頭造型。展現了電動車在越南是為重要交通工具的標誌。

越南歌壇不斷推陳出新，越來越多新秀嶄露頭角。在時代快速的變遷之下，難能可貴的是人們心中不忘自己的文化根基。在前進未來的路途上將傳統揉合進未來，在作品背後更重要的是創作者想傳達的理念。新舊文化激盪出的花火總是令人印象深刻，期望有更多優質的音樂產出，看到更多不同的越南音樂。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒