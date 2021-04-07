中國遊客不守隔離到夜店狂歡讓柬埔寨防疫破功，總理洪森：醫療體系已不堪負荷

2月中柬埔寨爆發一起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）群聚感染，疫情延燒至今，考驗柬埔寨脆弱的醫療體系。6日柬埔寨總理洪森（Hun Sen）指示醫護人員準備好去病患家中給予治療，並宣布實施省間旅遊禁令直到20日。

《路透社》報導，洪森6日指出，目前1003位武漢肺炎患者被收治於醫院，這已接近醫療體系的負擔能力上限，「我們無法收治所有未來增加的病例。」

「越來越少人康復，同時許多人被診斷需要治療，即使我們增建一些醫院，還是不夠。」洪森說，「讓症狀輕微的病例待在家接受治療。」不過，衛生部長並未立即回應有關在家治療計畫的置評請求。

《美國之音》報導，為了因應疫情，柬埔寨政府已經將金邊大公爵酒店（The Great Duke hotel ）改建為臨時醫院，並且國有化Nokor Tep婦女醫院（Nokor Tep Woman's Hospital）。另外，柬埔寨政府也嚴加處罰不遵守隔離規範者，一項關於武漢肺炎的新法律嚴厲處罰「刻意散佈疾病」者最高十年徒刑。

洪森表示，至少有50％的患者需接受在家治療。已要求衛生部長訂定對於症狀輕微病患在家治療的指導方針，不要危及病患家人的健康。「在2月20日事件以後疫情並沒有好轉，尤其金邊（Phnom Penh）和干丹省（Kandal）的狀況，我想我們會找到原因。」洪森說。

《美國之音》報導，「2月20日事件」是指一群中國公民不守隔離規範，賄賂索卡酒店（Sokha Hotel）的門衛到金邊夜店後，當中有人被確診武漢肺炎。2月24日，衛生部宣佈因這起群聚感染而導致的40例新病例，36例在金邊，2例在干丹省，2例在施亞努省（Sihanouk）——首次擴散到金邊和干丹省以外。

《金邊郵報》報導，7日衛生部報告91例的新增病例當中，只有1例跟2月20日事件無關。截至7日，柬埔寨全國累計病例為2915例，1064例康復病例，22例死亡病例。

Photo Credit：AP/達志影像 2020年3月20日，在柬埔寨金邊附近的製衣廠工人工作結束時，外出都會戴上口罩。

旅遊禁令

《金邊郵報》報導，6日晚間，洪森宣布省間旅遊禁令，「從4月7日到4月20日間，暫時禁止在省份之間移動，以阻絕COVID-19在省際間傳播。」除了金邊（Phnom Penh）和干丹省（Kandal）被視為一個行政區不受此限，另外貨物與救護車等也可照常通行。

衛生部發言人Or Vandine表示，她對即將到來的新年假期（4月14到4月16日）感到很擔憂，因為傳統上人們都會回鄉訪親，可能會帶來加劇疫情，而禁令是為了預防疫情繼續傳散。

《美聯社》報導，2月7日柬埔寨收到中國製造的60萬劑疫苗，北京承諾捐贈的100萬劑疫苗的一部分，並於2月10日開始接種計畫。3月2日柬埔寨再收到一批透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得、印度製造捐贈的牛津-阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）32萬4000劑疫苗，預計陸續透過COVAX取得共700萬疫苗。

洪森在3月初曾說，柬埔寨尋求取得2000萬劑疫苗，讓1000萬人口接種。目前柬埔寨人口約1689萬。

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