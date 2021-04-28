高舉黃紅相間的南越國旗，美國大華府越南社群購物廣場「伊甸中心」是如何興起的？

到伊甸中心（Eden Center）買珍珠奶茶是我們週末家庭活動的選項之一，那是位於維吉尼亞州北部福爾斯徹奇市（Falls Church）的一個越南社群購物廣場，有餐廳、理髮店、雜貨店、珠寶店、烘培店等，去年（2020）美國總統大選期間，也是越裔舉辦選舉造勢的主要場所。

之前編輯《Hello Việt Nam》的一篇文章，內文提到越南胡志明市（過去稱西貢）最具代表的傳統市場「濱城市場」，而當車子開進伊甸中心時就覺得「似曾相似」，一查資料，果然1984年開幕的伊甸中心，位於廣場中央的鐘樓正是參考濱城市場，遂引起我對「大華府」越裔社群的好奇。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於越南胡志明市（過去稱西貢）的濱城市場

Photo Credit：吳象元 位於美國維吉尼亞州福爾斯徹奇市（Falls Church）的越南社群購物廣場：伊甸中心

「大華府」的「小西貢」：從克拉倫登到伊甸中心

越南大規模海外移民潮可分為三個階段，第一次是發生在1975年西貢淪陷，當時越南共和國（南越）首都西貢被越南人民軍（北越軍）攻下後，許多軍事人員和專業人員都選擇前往美國，而美國政府也協助了約12萬5000名越南人赴美；第二波移民是在1970年代後期，也就是所謂的「船民」難民危機，這些船民主要是來自農村地區、教育程度較低的越南華人，是為了逃避越南的排華氛圍而離開家鄉；第三波移民潮是在1980至1990年代，這批移民許多是美國軍人和越南女子生下的孩子及越南政治犯。而自1975年越戰結束後，美國的越南移民人口也大幅增加，根據統計從1980年的23.1萬，到2017年已有超過130萬名越南人居住在美國。

美國維吉尼亞州、馬里蘭州、華盛頓特區的三州接壤之區被稱為「大華府」（Greater DC），而位於維吉尼亞州的阿靈頓郡（Arlington），因租金低廉和救助團體能就近協助的緣故，成為美國政府當時主要安置越南難民的據點，還有一說是越南移民想搬往近華府的社區，因為能讓他們想起曾住在南越首都西貢的日子。

隨著越南住民的增加，具越南特色的商區也逐漸形成，阿靈頓郡的克拉倫登（Clarendon）更開始被稱作「小西貢」（Little Saigon）。1960至1970年代，原本在克拉倫登的商家，生意受大型購物中心興起影響而每況愈下，進而留下閒置的店面，70年代中期，克拉倫登的地鐵站工程又使周邊店面租金降低，遂給了越南難民做生意的機會。

Photo Credit：吳象元 今日的克拉倫登（Clarendon）

1972年，「小西貢」的第一間越南雜貨店「西貢市場」（Saigon Market）正式開幕，老闆是越南大使館前僱員，而第二家雜貨店「越南中心」（Vietnam Center）則是由中情局僱員的越南妻子開設。在這些越南雜貨店中，可以買到美國少見的食材，例如魚露、米紙、鵪鶉蛋、柚子皮等，另外也可買到用甜煉乳加碎冰製成的越南冰咖啡。

除了採買食物，克拉倫登也成為難民接收消息的聯絡站，幾間商家都設有公佈欄讓大家張貼消息，以尋找失聯的越南家人或朋友，另外也有店家提供將包裹寄到越南的服務，讓「小西貢」著實成為越裔的社交場所，更是當時美國東岸最大的越南社群集散地，而難民救助團體和教會組織，也會將附近亞歷山大市（Alexandria）的移民引介到克拉倫登。

不過「小西貢」的榮景，卻也在地鐵站工程結束後進入尾聲。1979年克拉倫登地鐵站正式開幕，雖然為該區帶來新氣象，卻也連帶影響到周邊租金逐年增高，許多越南商家因而停業或搬遷，而選擇搬遷的地點，便是位於福爾斯徹奇市的「伊甸中心」。

Photo Credit： dbking CC BY 2.0 如今的克拉倫登地鐵站入口

那些在伊甸中心的人們

如今伊甸中心已取代克拉倫登，成為「大華府」最具代表的越南社群據點，每年農曆新年和中秋節都會有慶祝活動，2007年，史密森尼美國亞太裔中心推出講述越裔移民經歷的「退出西貢，進入小西貢」特展時，也曾赴伊甸中心展出。

1984年開幕的伊甸中心，在1997年範圍擴張至3萬2400平方英尺，目前廣場內約有120家店面，多年來幾乎所有商家和餐廳都是由越南人所開設，但近年來也有中國火鍋店和台灣人開的珍珠奶茶店進駐，而較特別的是，因著早期越南移民支持南越政府的背景，一進伊甸中心大門便可看到南越國旗和美國國旗佇立在停車場內。

Photo Credit：吳象元 伊甸停車場內的南越國旗

而在伊甸中心內，許多店家的故事正是當年離越赴美的越南家庭縮影。

Huong Binh bakery是伊甸中心內一間相當熱門的店家，負責人是今年89歲的Anh Le，他的兒子Quang Le目前則是該店總經理，店內有販售春捲、方形粽（Bánh chưng）、蜜餞、麵包等。

Good fresh stuff for breakfast and coffee! Only place open early 由 Nguyên Khang 發佈於 2020年3月3日 星期二

1977年，當時6歲的Quang Le和母親逃出越南，母子倆首先住在猶他州的鹽湖城，後來搬到了維吉尼亞州的阿靈頓。根據Quang Le回憶，他們時常到「小西貢」逛逛，而母親會用大垃圾桶孵綠豆芽，待綠豆長成豆芽後就會帶往「小西貢」販售，後來母親以在越南烹飪學校所學的烘焙技巧，在伊甸中心開了麵包店，而原本留守在越南等待消息的父親，也在歷經8次嘗試後，順利在1982年來到美國與家人團聚。

Quang Le表示，父親至今最開心的時刻，就是聽到家人成功抵達美國的消息，而如今近90歲的Anh Le，如今仍經常到店裡，不管是檢查庫存或與客戶交談。

伊甸中心也是許多美國越裔二代尋找認同的答案所在，身為美越混血的作家Kim O'Connel，她的母親在越戰期間任職於於美國駐西貢大使館，主要是教授美國軍人越南語，後認識了來自美國威斯康辛的父親，兩人相識相戀後在日本沖繩結婚，並在父親職務結束後一同返美。

Kim O'Connel在〈到購物中心尋找伊甸和自我〉（Finding Eden and Myself in a Vietnamese Shopping Center）一文，是這樣描寫伊甸中心的畫面：

不管是銷售人員、服務生或是在噴泉旁唱老歌的街頭藝人，在這裡到處都聽得到母語。也許是語言的性質，又或者是因為國家的歷史充滿了哀悼，我的母親常常在駐足聆聽時哭泣。對她來說，在伊甸中心購物會讓人聯想到50年前她離開的土地，她說自從南越淪陷後那片土地就永遠失去了。然而在伊甸中心，她能夠講著自己的語言，並能遇到長得像她的人。

Photo Credit：吳象元 伊甸中心為慶祝農曆新年，在樹上掛上紅色的裝飾

憶起成長過程，Kim O'Conne坦承從小她曾特別關注自己與母親的不同，但如今母親已年屆90，她更想擁抱著「使我們與眾不同的事物」，而伊甸中心總是能提醒她那身為新移民母親的心境：

我試圖想搞清楚哪一部分是她，哪一部分是越南人，直到我在伊甸中心時感覺像一位局外人，我才意識到作為一位新移民，母親是多麼的孤單，當無法使用母語時是多麼像是舌頭被剪斷。

Photo Credit：吳象元 位於伊甸中心內的Saigon Bakery & Deli

小西貢、新冠肺炎、亞馬遜

美國地理學家Joseph S. Wood在〈Making Ameria at Eden Center〉文中指出：「伊甸中心是一個避難所，在這裡，越裔美國人可以成為越南人，許多人可以對現任越南政府表達政治上的反對。」對前來伊甸中心的越南人來說，這裡的故鄉美食、遇見的同鄉，甚至建築樣式，都是來到異鄉後的心靈寄託，不過這個擔任「避難所」的公共空間，卻沒有預料在2020年新冠肺炎疫情期間備受挑戰。

去年（2020）5月時，原本在伊甸中心營業的120間商家只有10％維持營業，Huong Binh bakery的總經理Quang Le還透過媒體向大眾喊話，表示許多店家都陷入困境。許多在地居民在獲知伊甸中心景況後，也用消費行動表達支持，我在去年年底到伊甸中心時人潮已稍有回籠，今年農曆新年再訪時更是熱鬧非凡，而如今新冠疫苗施打已啟動數月，應能從疫情的低迷中看見曙光。

Joseph S. Wood在研究中也寫到：「伊甸中心的故事，是讓我們能反思新移民在當代都會區形塑地域的多個議題。」如今走在克拉倫登地鐵站附近，早已不見當初越南店面比鄰的街景，取代的是新潮的公寓大樓、日式燒烤店、咖啡廳、超市Trader Joe's等，「小西貢」時代的越南餐館僅剩下Nam Viet，而在亞馬遜正式宣佈第二總部（Amazon HQ2）設點在阿靈頓郡後，已可預見城市樣貌又將翻轉成另一個模樣，隨著未來大量科技新貴的搬入，是否還會有人記得「小西貢」的過往呢？

參考資料：

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒