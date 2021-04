10名退役上將批評「伊斯坦堡運河計畫」被捕，艾爾多安逮遭諷「政變妄想症」

編譯:吳宗宜

掃除伊斯坦堡運河前的障礙

土耳其政府3月通過了總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)興建伊斯坦堡運河( Istanbul Canal)的計劃,土耳其將在伊斯坦堡建造一條類似於巴拿馬或蘇伊士運河的運河,作為連接歐亞的博斯普鲁斯海峽(Bosporus Strait)及達達尼爾海峽(Dardanelles Strait)的替代方案。此運河全長將為45公里(90英里),預計耗資100多億美元。

對此,超過120名退休的土耳其大使在4月2日發表聲明,警告該項目可能危及《蒙特勒公約》(Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits),並對土耳其對水域航道的「絕對主權」( absolute sovereignty)產生負面影響。

《蒙特勒公約》規範了各國民、軍用船隻,通過連接黑海與地中海的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽之相關規定,該公約並授予土耳其對兩海峽的控制權,在和平時期保證民用船隻的進出權利。

艾爾多安則指出,《蒙特勒公約》僅適用於兩海峽的海上運輸,不包括新建的運河,他說:「不用擔心,《蒙特勒公約》的規定僅止於兩海峽,新的運河完全不在此內。」

隨後,104位退休的土耳其海軍上將,於4月3日簽署了一封公開信,警告土國不應退出有關使用兩海峽的國際條約,「我們認為要避免任何會影響《蒙特勒公約》的聲明或舉動,該條約關係到土耳其的存亡,這議題甚至不該被提出來討論。」

這些海軍上將並表示,該條約讓土耳其在第二次世界大戰期間能保持中立,並可以被視為一大外交勝利,完整了確立現代土耳其大部分邊界的《洛桑條約》(Treaty of Lausanne)未規範的部分。

針對退休政府官員在過去幾個月中的評論,除了輿論批評軍官不應該干預民生建設與政治以外,土耳其檢察官也開始對他們進行調查,其中10名簽署公開信的退役海軍上將被拘留,而另外則有4位因高齡而未被拘留,但被命令在3天內向安卡拉警方報到。

這10名海軍上將被指控「試圖使用暴力和武力顛覆憲政秩序」(using force and violence to get rid of the constitutional order)和「犯下危害國家安全和憲政秩序的罪行」(agreeing to commit a crime against the security of the state and the constitutional order),這類似於2016年時,許多軍人被指控企圖對艾爾多安發動軍事政變的罪名。

土耳其總統發言人奧爾通(Fahrettin Altun)則憤怒地推文,回應了這些退休海軍上將的信,他說:「不要妄動,這個國家已在2016年7月15日向人民展示我們如何擊敗叛亂分子,要知所進退(Know your place)。」對此,一些土耳其反對派指責政府有「政變妄想症」(coup paranoia)。

2016年失敗的政變?

土耳其軍方在1960年至1980年之間發動了3次政變,2016年又試圖再次發動政變推翻艾爾多安政府,艾爾多安指控此次政變,是位於美國的穆斯林思想家、商人居連(Fethullah Gulen)所發起,而土耳其政府先前也指控居連及其支持者試圖在體制內,在警察、司法及軍隊中推動自己的理念,建立一個「國中之國」(parallel state)。

2016年的政變失敗後,成千上萬的人被關押待審,許多公務員、司法人員、軍人和反對派皆被判刑入獄、解僱或停職,超過2萬名軍人被逐出土耳其軍隊。

土耳其的西方盟國和人權組織抨擊土耳其政府試圖以政變為藉口,掃除國內反對派異議分子並削弱司法獨立性。

安卡拉則反駁,土耳其是個堅持法治的國家,他們採取必要的措施是為了清除居連在國家各級機關的支持者。

歷史悠久的海峽通行問題

兩海峽的通行與軍事化問題源遠流長,早在1833年,鄂圖曼土耳其蘇丹為爭取俄羅斯協助對抗轄下的埃及總督,與俄國簽訂《恩基亞・史開來西條約》(Treaty of Unkiar Skelessi),規定在戰時不開放達達尼爾及博斯普魯斯兩海峽給外國軍艦出入,俄國藉此保護其黑海周圍領土之安全。

此條約遭英法等國強烈反對,並在斡旋下於1941年迫使土、俄與英、法、奧地利簽訂《倫敦海峽公約》(London Straits Convention),規定在和平時期任何外國軍艦均禁止進入兩海峽,而在戰時土耳其盟友所屬之軍艦均可進入海峽,此公約使俄國無法直接將海軍自黑海駛入地中海。

1923年,土耳其國父凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk)率領該國廢除《色佛爾條約》(Treaty of Sèvres)並重新簽訂《洛桑條約》後,兩海峽依舊為國際非軍事區。而在凱末爾推動下,各強權於1936年簽訂《蒙特勒公約》,確立了和平時期各國民用船隻、商船及軍艦(軍用船隻須先照會土耳其)通過兩海峽之權利,並對各國船隻通過兩海峽之費用及軍艦數量、噸數等加以規範,而在戰時土耳其則可以限制敵國或補給敵國的船隻通行。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

運河計畫的可行性

伊斯坦堡運河計劃連接黑海與馬爾瑪拉海(Sea of Marmara),完工後可以成為兩海峽的替代海路,伊斯坦堡運河預計從馬爾瑪拉海的庫科切梅切區(Küçükçekmece),經薩斯雷迪爾(Sazlıdere)到杜魯蘇(Durusu)後進入黑海,全長約45公里,最寬段長100多公尺,深度25公尺,將是土耳其有史以來最大的基礎建設,按照設計,它將每天可容納160艘船通過,與目前通過博斯普魯斯海峽船量大致相同。

土耳其環境部長庫魯姆(Murat Kurum)在推特上說,「我們已經批准了伊斯坦堡運河發展計劃,並將與公眾進行溝通,我們將迅速採取措施,利用新的航道使我們的國家和首都再次富饒。」

艾爾多安最早於2011年便提出該項計畫,他表示,「我們正捲起袖子為世紀以來最偉大的項目之一的伊斯坦堡運河努力,這個計畫將讓巴拿馬運河和蘇伊士運河都相形失色。」

然而,該計畫遭到專家學者和非政府組織的廣泛反對,他們認為運河將增加伊斯坦堡發生大地震的機率,在開發過程中破壞該城市的最後一片森林地,同時也擔心馬爾馬拉海的海洋生態會受到影響。

包括伊斯坦堡市長在內的反對人士警告,新運河將使海洋生態遭巨大代價,破壞博斯普魯斯海峽連接的黑海和馬爾馬拉海之間微妙的生態平衡。

土耳其工程師和建築師聯合會伊斯坦堡秘書長阿克塞利克(Cevahir EfeAkçelik)表示:「黑海的鹽度低於馬爾馬拉海,而黑海的有機物含量則遠高於馬爾馬拉海。」黑海比馬爾馬拉海高50厘米,如果運河連接兩者,兩區域的水位和鹽度都會因此改變。

不僅如此,黑海的有機生物流入馬爾馬拉海會消耗掉額外的氧氣,氧氣的流失可能會導致細菌和其他有機體產生一種含硫氣體,其中的氣味可能像臭雞蛋一樣散佈到整個伊斯坦堡,另外則也有人擔心它會徹底摧毀馬爾馬拉海的生態。

阿克塞利克提出警告,「一些海洋學家說,30年後馬爾馬拉海將不再有氧氣,這是一個非常有害和危險的計畫。」

他也聲明此舉同時也將對伊斯坦堡的飲用水供應遭成威脅,特爾科斯湖(Terkos Lake)和薩茲勒德雷(Sazlıdere)水庫提供該市四分之一的飲用水,如果失去這些儲備水源,伊斯坦堡位於歐洲一側將沒有替代水源,政府將不得不從亞洲側地勢較低的薩卡里亞河(Sakarya River)抽水,預計將所費不貲,且這條河的上游會先流經土耳其的首都安卡拉與其他工業區,其水質相當堪慮。

科學家也警告說,該運河還將摧毀庫斯科潟湖(Küçükçekmece lagoon),使數百種物種滅絕。

土耳其政府完成對伊斯坦堡運河的環境影響評估(Environmental Impact Assessment)後,並宣布該項目沒有任何問題,而當環境和城市化部向公眾開放公評該項目,雖有超過7萬人簽署了反對請願書,但在1月份該部還是批准該計畫。

反對人士同時也對運河650億里拉(123億美金)的預估造價表示質疑,他們認為土耳其經濟疲弱,負擔不起計畫,另一些人還懷疑運河沿線的房地產開發將使那些艾爾多安的黨羽受益。

為了為該項目提供資金,土耳其運輸和基礎設施部宣布,將讓私人公司承擔興建該計畫的財務責任。

土耳其環境部長宣布其政府計劃後,土耳其股市的營建、房地產、水泥類股大幅上漲,諸如Emlak Konut、Halk、Vakif和Kiler等房地產投資公司等漲幅最大,BIST房地產投資信託指數上漲超過4%。

主要反對黨共和人民黨(Republican People’s Party,CHP)的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧(Ekrem İmamoğlu),強烈反對由艾爾多安領導的正義與發展黨(Justice and Development Party,AKP)提倡的運河計畫,並開始採取法律行動停止該項目。

伊斯坦堡市都市計畫及現代化局局長安昆(Gürkan Akgün)認為,公家機構、非政府組織和民眾的反對意見被忽略了,「伊斯坦堡北部是我們所有人賴以為生的地方,而在這個計畫中,這個區域都將不可逆轉地被改變。」並批評環評報告包含錯誤的假設和不足的田野分析調查,並表示該市正在對政府這一決定提起上訴。

艾爾多安則表示,由於博斯普魯斯海峽已無法負荷龐大的運量,建造新的運河計畫勢在必行,且政府已進行了所有適當的環境和技術調查。

博斯普魯斯海峽是國際上相當重要的海運航道,每年大約有4萬8000艘船舶通過,包括油輪和戰艦,而政府聲稱運送危險物品的船舶對航道帶來風險。

不過反對者認為,近期使用該海峽的船隻越來越少,且各國之間新建的石油和天然氣管道減少了對使用船隻和油輪運輸資源的依賴。

針對伊馬姆奧盧市長的抗議,正義與發展黨則反駁,該建設項目不在伊斯坦堡市政府的職權內,伊斯坦堡運河是國家計畫,而非地方。艾爾多安宣布,運河建設招標將很快開始,環境和城市發展部已經審查了該建設項目的環境影響評估,並認為影響有限。

多年以來,艾爾多安將該計畫描述為他的夢想,而且絲毫沒有表現出屈服於反對聲量的傾向,他說,「不管他們喜不喜歡,伊斯坦堡運河正在建造中。我們不允許沒有遠見,對國家未來沒有目標、愛和希望的人勸阻我們這樣做,我們絕不會參與和反對黨間的口水戰,因為我們不想浪費一分一秒。」

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航