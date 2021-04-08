在烏克蘭邊境集結軍隊，俄羅斯警告西方「不要派兵」

文：文山／李魚（路透社、法新社）

一名北約發言人對德國《世界報》表示，北約將繼續支持烏克蘭的主權與領土完整，將繼續高度警惕、密切關注局勢發展。這名發言人還警告說，俄方破壞穩定的行動有可能導致2020年夏天在歐安組織框架下實現的停火局面付之東流。

發言人透露，在4月1日的北約成員國大使會議上，各國代表已經就俄羅斯在烏克蘭衝突地區及周邊的軍事行動表示了擔憂。北約還指責俄羅斯在兩星期前破壞停火協議，導致四名烏克蘭士兵身亡。

美國總統拜登（Joe Biden）已經在4月2日向烏克蘭方面許諾以「毫不動搖的支持」。美國國務院一名發言人也指責俄方的挑釁行為正在導致局勢升級，並且警告俄羅斯「切勿企圖恐嚇或者威脅美國的夥伴烏克蘭。」

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也在4月4日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話，表達了歐盟對烏克蘭主權與領土完整的「堅定支持」。法國、德國政府也做出了類似表態。

俄羅斯警告西方不要派兵

俄羅斯總統府發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）則在上星期警告西方，不要向烏克蘭派兵，「否則必然會導致烏克蘭靠近俄羅斯邊境地區的局勢更加緊張」，俄方「將不得不採取額外措施來確保安全。」佩斯科夫強調，俄羅斯「不會也不曾威脅任何人」。他認為，俄羅斯「並未參與烏克蘭衝突」，而是指責烏克蘭政府軍在邊境地區大肆挑釁。

俄羅斯軍方4月2日則通報稱，將在靠近烏克蘭邊境的地區舉行電子戰與反無人機演習，為此將調集50個營的兵力，總計1.5萬人。俄軍並沒有透露演習的具體時間。

最近幾星期以來，烏克蘭方面已經多次指責俄軍在邊境地區的挑釁行為，並指出「槍擊明顯增多」。

分析人士猜測，俄羅斯在邊界地區增兵的動機有可能是展示實力的象徵性舉動，旨在測試美國總統拜登支持烏克蘭的意願究竟有多強；不過，也不能排除俄軍確實制訂了具體的軍事目標的可能性。

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