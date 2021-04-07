首位獲頒英國奧斯卡終身成就獎的華人導演，李安稱「巨大榮耀」並對花蓮受難者致上慰問

英國時間4月6日，俗稱英國奧斯卡的英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）將終身成就獎（Bafta Fellowship）頒給台灣名導李安，現年66歲的李安除了成為首位收下此殊榮的台灣影人，也是首位獲得此獎的華人導演。

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BAFTA的終身成就獎每年頒發一次，是BAFTA授予個人的最高榮譽，以表彰其對電影，遊戲或電視的傑出貢獻。回看影史上獲得英國影藝學院獎終身成就獎的影人都赫赫有名，包含首位得主亞佛列德希區考克（Alfred Hitchcock）、大衛連（ David Lean）、查理卓别林（Charles Chaplin）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、費德里珂費里尼（Federico Fellin）、英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）、史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）、比利懷德（Billy Wilder）、肯洛區（Ken Loach）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等人，去年電影類的終身成就獎得主則是知名製片人凱薩琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）。

歷任獲得BAFTA終身成就獎的得主，極高佔比皆為傳統歐美「老白男」導演，無論是性別或是種族皆缺乏多元性，較為知名的女性得主為茱莉克莉絲蒂（Julie Christi）、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、茱蒂丹契（Judi Dench）等人，而放眼亞洲地區，在李安之前共有兩位得主，都是來自日本，分別是2010年「瑪利歐之父」任天堂設計師宮本茂，以及2020年的《潛龍諜影》系列遊戲製作人小島秀夫。不過這兩位日本人是在「遊戲」類別獲獎，因此，嚴格來說李安是史上第一位在「電影」類別獲獎的亞洲人。

BAFTA對於李安來說，是生涯前期重要的獎項之一。1991年，李安沈潛多年的第一部劇情長片《推手》歷經波折終於問世，立刻入圍該屆金馬獎9項大獎，並抱走評審團特別獎，初試啼聲的處女之作即一鳴驚人。獲得成功的好評帶動之下，李安第二部劇情長片不用等數十年，1993年《囍宴》就推上世人眼前，且這一回除了騎走金馬最佳劇情片、導演、男配角、女配角、原著劇本獎之外，更在歐洲三大影展柏林影展擒下最高榮譽金熊獎，而後更提名奧斯卡最佳外語片，讓李安的名聲徹底打入國際影壇，而「父親三部曲」最終章《飲食男女》就順利入圍BAFTA的最佳影片。

到了第四部作品《理性與感性》為李安首部全英語發音的作品，找來艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、艾倫瑞克曼（Alan Rickman）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、休葛蘭（Hugh Grant）首度打進歐美主流電影市場，且重要的是拿下BAFTA最佳影片，並入圍奧斯卡7項大獎，李安在國際上逐漸站穩腳步。除了《理性與感性》之外，李安還有兩部作品在BAFTA拿獎，分別是以華語為主的《臥虎藏龍》拿下最佳導演、非英語電影；同志電影《斷背山》則再度拿下最佳導演。從李安導演的創作生涯來看，BAFTA的確有不可忽視的影響力。

Photo Credit: AP / TPG Images 《斷背山》在英國奧斯卡獲獎。

對於李安獲獎，根據英國影藝學院獎官方新聞稿表示，現任主席Marc Samuelson說：「李安是一位多才多藝、大膽而傑出的電影人。他毫不費力地遊走在各種類型，無論是在技術還是他處理的主題上，都深具開創性。《臥虎藏龍》、《斷背山》和《少年PI的奇幻漂流》等眾多作品中，不僅展示了他的技術和對電影製作的深刻理解，而且這些故事——無論是史詩還是小品，所有人都能透過角色與他的出色作品產生情感連結。我們很高興能頒給李安BAFTA的最高榮譽。」

李安則在此新聞稿中回應：「在我的職業生涯中，英格蘭非常特別，尤其是拍攝《理性與感性》時，這裡對我而言就像是第二所電影學校。獲得BAFTA的終身成就獎並被認為是傑出電影人，是我巨大的榮耀。」

至於根據《聯合報》的報導，李安導演透過助理表示，「在這困難的一年，受到BAFTA 給我這個鼓勵，內心感覺很溫暖。我會繼續努力。祝福所有拍電影，愛電影的人。謝謝大家關心。也想向在花蓮不幸受難的朋友們致上慰問之意。大家保重！」

今年英國影藝學院獎將在本週末（4/10-11）頒獎。

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核稿編輯：翁世航