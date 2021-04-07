巴西單日染疫病故人數破4000，學者投書：政府作為可能已構成「危害人類罪」

（中央社）巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情惡化，昨（6）日單日死亡人數首次超過4000人。專家相信，只有實施全國性封城（lockdown）措施，才可能遏制新型冠狀病毒蔓延。

巴西武漢肺炎疫情嚴峻，過去24小時有4211人染疫死亡，再創單日死亡人數新高，新增8萬2869例確診；自大流行以來，總計33萬7364人死亡，1310萬6058人確診。

專家：唯有嚴格措施，才有可能阻止巴西在4月創下疫情新紀錄

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）研究人員昨天重申，唯有嚴格的措施才可能防止4月的疫情比3月更糟：今（2021）年3月是武漢肺炎在巴西大流行以來最致命的月份，有6萬6868人死亡，為2020年7月第一波疫情高峰的兩倍，當時有3萬2900人染疫死亡。

巴西喪葬行業公司協會（Abredif）的數據顯示，武漢肺炎使得巴西每天死亡人數在今年3月突破千人大關，並繼續上升；協會根據巴西的人口成長模式和預期壽命推測，如果沒有武漢肺炎，這個死亡人數只會在20年後達到。

克魯茲基金會研究員暨肺病學家道柯摩（Margareth Dalcolmo）提出警告，巴西可能在4月創下武漢肺炎死亡和確診人數紀錄，「只有全國封城至少2週和全面限制人流才能扭轉趨勢，停止感染。」

基金會研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染學教授克羅達（Júlio Croda），也預測未來幾周的疫情不樂觀，但強調「嚴重程度將取決於我們是否維持限制措施。」

巴西聖保羅某處公墓現場，穿戴完整防護裝備的工作人員正在將因為肺炎疫情死亡的屍體埋入土中｜Photo Credit: AP / 達志影像

另一位研究員暨公共衛生學家黎安卓（Bianca Leandro）則將武漢肺炎大流行對醫療系統造成的混亂情景，連結巴西社會經濟不平等，指稱「巴西武漢肺炎死亡和確診人數增加的分析，不能只根據醫療條件與人流情況，還有饑餓加劇和難以獲得收入等問題。」

美國傳染病學家佛奇（Anthony Fauci）也在接受《英國廣播公司巴西新聞網》（BBC News Brasil）專訪中指出，巴西的疫情嚴重，且在南美洲蔓延，必須提高疫苗接種率和採取封城等嚴格公共衛生措施，才能遏制疫情繼續擴散。

雖然如此，但新巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）幾乎已排除這項措施，稱「上級命令是避免封城。」

疫苗接種速度緩慢，已接種人數只佔巴西人口不到10％

另一方面，巴西的疫苗接種速度緩慢，自今年1月17日以來，只有2082萬8398人接受至少第1劑疫苗接種，佔巴西人口的9.84％。

目前巴西只有兩種疫苗，一種是隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac，另一種是阿斯特捷利康（AstraZeneca）的AZ疫苗；其中9成使用CoronaVac。

巴西也以最低配額（4200萬劑疫苗）參與世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制Covax，迄今只接獲100萬劑。

佛奇表示，美國是全世界武漢肺炎死亡人數最多國家，可供巴西作借鏡：「否認疫情的嚴重性從來都無濟於事，反而使情況惡化；唯有承認問題的嚴重性，才可以開始做事情來解決它。」

佛奇認為，澳洲和紐西蘭等抗疫效率高的國家，都歸功於人民合作和中央指揮的成功，「當國家發生衝突時，無論衝突是否具有政治性，都會降低控制病毒的有效性。」

醫師、學者怎麼評價巴西政府的「防疫作為」？

巴西武漢肺炎染疫喪生暴增，昨天通報單日病亡人數首度逾4000人，科學家預料巴西很快會超越美國1月疫情的最嚴重紀錄，稱這是生物上的福島核災。

根據巴西衛生部資料，境內累計近33萬7000人病歿，僅次於美國55萬5000人。兩位專家告訴《路透社》，儘管巴西人口只有美國的三分之二，但巴西的醫療系統瀕臨崩潰，病亡總數可能超越美國。

在美國杜克大學（Duke University）擔任教授的巴西醫師尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）表示：「這如同一座核反應爐發生連鎖反應，並且已經失控，這是生物上的福島事件。」柯萊利斯一直密切追蹤此病毒。

巴西衛生部昨天通報，過去24小時新增4195人染疫病故，遠超過巴西先前所寫的單日紀錄。巴西自2月下旬以來，每週都有單日病亡人數突破紀錄，主因有更具傳染力的地區性變異病毒株擴散，加上社交距離實施不足，以致疫情一發不可收拾。

《路透社》分析，美國大規模接種疫苗下，染疫人數縮減，而巴西淪為疫情重災區，全球每天病歿人數，每4人當中就有1個巴西人。

公衛專家認為，最能減少病毒傳播的有效措施就是戴口罩和執行封鎖，但巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拒不實施。

巴西聖保羅大學的文圖拉（Deisy Ventura）、艾斯（Fernando Aith），以及瑞斯（Rossana Reis）3位學者，投書《英國醫學期刊》（BMJ）部落格，指出巴西聯邦政府放任武漢肺炎病毒散佈感染人民，藉以達成群體免疫（herd immunity）的策略，到目前為止已經導致了數以十萬計的公民死亡。3位學者認為，巴西正處在一場健康災難當中，政府的作為可能構成了「危害人類罪」。

3位學者指出，要是巴西的公共衛生體系不存在的話，這場災難會比現在世人所看到的更為嚴重。然而，這個體系也已經面臨崩潰。健康照護體系崩潰導致了更高的死亡率，包含來自武漢肺炎以及其他疾病，也包含了缺乏可運用的照護資源。

為了要避免情況繼續惡化，巴西幾乎所有的州都採取了限制性的措施對抗疫情，卻都面對了來自聯邦政府的強烈反對。波索納洛甚至對3個限制商業活動的州長提出了法律告訴。

3位學者的意見認為，巴西聯邦政府的立場與作為可能已構成了國際犯罪法所說的「危害人類罪」（crime against humanity）。巴西聯邦政府目前透過放任病毒散佈（以達成群體免疫）的做法若是沒受到處罰，極有可能成為未來統治者用來傷害脆弱族群的特殊手段，透過漠視公共衛生策略來傷害這些人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺