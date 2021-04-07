巴西單日染疫病故人數破4000，學者投書：政府作為可能已構成「危害人類罪」
我們想讓你知道的是
巴西武漢肺炎染疫喪生暴增，昨天通報單日病亡人數首度逾4000人，科學家預料巴西很快會超越美國1月疫情的最嚴重紀錄，稱這是生物上的福島核災。
（中央社）巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情惡化，昨（6）日單日死亡人數首次超過4000人。專家相信，只有實施全國性封城（lockdown）措施，才可能遏制新型冠狀病毒蔓延。
巴西武漢肺炎疫情嚴峻，過去24小時有4211人染疫死亡，再創單日死亡人數新高，新增8萬2869例確診；自大流行以來，總計33萬7364人死亡，1310萬6058人確診。
專家：唯有嚴格措施，才有可能阻止巴西在4月創下疫情新紀錄
巴西克魯茲基金會（Fiocruz）研究人員昨天重申，唯有嚴格的措施才可能防止4月的疫情比3月更糟：今（2021）年3月是武漢肺炎在巴西大流行以來最致命的月份，有6萬6868人死亡，為2020年7月第一波疫情高峰的兩倍，當時有3萬2900人染疫死亡。
巴西喪葬行業公司協會（Abredif）的數據顯示，武漢肺炎使得巴西每天死亡人數在今年3月突破千人大關，並繼續上升；協會根據巴西的人口成長模式和預期壽命推測，如果沒有武漢肺炎，這個死亡人數只會在20年後達到。
克魯茲基金會研究員暨肺病學家道柯摩（Margareth Dalcolmo）提出警告，巴西可能在4月創下武漢肺炎死亡和確診人數紀錄，「只有全國封城至少2週和全面限制人流才能扭轉趨勢，停止感染。」
基金會研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染學教授克羅達（Júlio Croda），也預測未來幾周的疫情不樂觀，但強調「嚴重程度將取決於我們是否維持限制措施。」
另一位研究員暨公共衛生學家黎安卓（Bianca Leandro）則將武漢肺炎大流行對醫療系統造成的混亂情景，連結巴西社會經濟不平等，指稱「巴西武漢肺炎死亡和確診人數增加的分析，不能只根據醫療條件與人流情況，還有饑餓加劇和難以獲得收入等問題。」
美國傳染病學家佛奇（Anthony Fauci）也在接受《英國廣播公司巴西新聞網》（BBC News Brasil）專訪中指出，巴西的疫情嚴重，且在南美洲蔓延，必須提高疫苗接種率和採取封城等嚴格公共衛生措施，才能遏制疫情繼續擴散。
雖然如此，但新巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）幾乎已排除這項措施，稱「上級命令是避免封城。」
疫苗接種速度緩慢，已接種人數只佔巴西人口不到10％
另一方面，巴西的疫苗接種速度緩慢，自今年1月17日以來，只有2082萬8398人接受至少第1劑疫苗接種，佔巴西人口的9.84％。
目前巴西只有兩種疫苗，一種是隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac，另一種是阿斯特捷利康（AstraZeneca）的AZ疫苗；其中9成使用CoronaVac。
巴西也以最低配額（4200萬劑疫苗）參與世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制Covax，迄今只接獲100萬劑。
佛奇表示，美國是全世界武漢肺炎死亡人數最多國家，可供巴西作借鏡：「否認疫情的嚴重性從來都無濟於事，反而使情況惡化；唯有承認問題的嚴重性，才可以開始做事情來解決它。」
佛奇認為，澳洲和紐西蘭等抗疫效率高的國家，都歸功於人民合作和中央指揮的成功，「當國家發生衝突時，無論衝突是否具有政治性，都會降低控制病毒的有效性。」
醫師、學者怎麼評價巴西政府的「防疫作為」？
巴西武漢肺炎染疫喪生暴增，昨天通報單日病亡人數首度逾4000人，科學家預料巴西很快會超越美國1月疫情的最嚴重紀錄，稱這是生物上的福島核災。
根據巴西衛生部資料，境內累計近33萬7000人病歿，僅次於美國55萬5000人。兩位專家告訴《路透社》，儘管巴西人口只有美國的三分之二，但巴西的醫療系統瀕臨崩潰，病亡總數可能超越美國。
在美國杜克大學（Duke University）擔任教授的巴西醫師尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）表示：「這如同一座核反應爐發生連鎖反應，並且已經失控，這是生物上的福島事件。」柯萊利斯一直密切追蹤此病毒。
巴西衛生部昨天通報，過去24小時新增4195人染疫病故，遠超過巴西先前所寫的單日紀錄。巴西自2月下旬以來，每週都有單日病亡人數突破紀錄，主因有更具傳染力的地區性變異病毒株擴散，加上社交距離實施不足，以致疫情一發不可收拾。
《路透社》分析，美國大規模接種疫苗下，染疫人數縮減，而巴西淪為疫情重災區，全球每天病歿人數，每4人當中就有1個巴西人。
公衛專家認為，最能減少病毒傳播的有效措施就是戴口罩和執行封鎖，但巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拒不實施。
巴西聖保羅大學的文圖拉（Deisy Ventura）、艾斯（Fernando Aith），以及瑞斯（Rossana Reis）3位學者，投書《英國醫學期刊》（BMJ）部落格，指出巴西聯邦政府放任武漢肺炎病毒散佈感染人民，藉以達成群體免疫（herd immunity）的策略，到目前為止已經導致了數以十萬計的公民死亡。3位學者認為，巴西正處在一場健康災難當中，政府的作為可能構成了「危害人類罪」。
3位學者指出，要是巴西的公共衛生體系不存在的話，這場災難會比現在世人所看到的更為嚴重。然而，這個體系也已經面臨崩潰。健康照護體系崩潰導致了更高的死亡率，包含來自武漢肺炎以及其他疾病，也包含了缺乏可運用的照護資源。
為了要避免情況繼續惡化，巴西幾乎所有的州都採取了限制性的措施對抗疫情，卻都面對了來自聯邦政府的強烈反對。波索納洛甚至對3個限制商業活動的州長提出了法律告訴。
3位學者的意見認為，巴西聯邦政府的立場與作為可能已構成了國際犯罪法所說的「危害人類罪」（crime against humanity）。巴西聯邦政府目前透過放任病毒散佈（以達成群體免疫）的做法若是沒受到處罰，極有可能成為未來統治者用來傷害脆弱族群的特殊手段，透過漠視公共衛生策略來傷害這些人。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 巴西單日染疫病故創新高 專家：全國封城才能防止疫情惡化（中央社）
- 巴西單日病故破4千人 專家形容為「生物核災」（中央社）
- The catastrophic Brazilian response to covid-19 may amount to a crime against humanity（The BMJ Opinion）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺