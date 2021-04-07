DES範文〈勸學〉：人人都讀書，唔通人人都想讀書咩？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

香港社會競爭劇烈，市面充斥各種教材，自學增值，等自己保住飯碗，乃人之常情。世界近年流行「讀書學」，教授學習良方，原來早於千年，古人已經開創先河。

〈勸學〉列為香港DSE範文之一，傳統老人教學思維，希望借荀子之口，勸中學生讀書。弄巧成拙，你叫我做就做，咪好冇面？其實，要做到勸學之效果，必先解釋為何而學的大哉問。

《荀子》全書，將〈勸學〉放於最前，縱觀荀子思想，「學習」至關重要。孟子曾說「人禽之辨」，在於良知；荀子卻談「化性起偽」，更著重方法。

我們都熟知，荀子性惡，孟子性善。前者乃指人的生理本能，動物性也，順著各種感官慾望，人類容易走向惡。因此，要化解惡果，唯有依靠人為之學。

圖片由作者提供

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荀子眼中，學習是世界和平的唯一方法，銀河唯一的秘密，叫你跟聖賢學習。我們未必要認同他，但這正是荀子原意，若然絲毫不解，再苦口婆心也無用。

唯其如此，我們才知道「學不可以已」大量比喻，像今人仍用的「青出於藍」，都是在說：「君子博學而日參省乎己，則智明而行無過矣」。我們透過學習、反省，令欲望不走向惡果。

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〈勸學〉用大量比喻，說明學習的方法。荀子講及學習方法，確實有許多至理名言，諸如學習成效取決環境，良師遠勝閉門造車；善用工具，學識Google，睇德尼思化。

此段旨在說明學習環境的重要。荀子說，只靠自己思考，比不上一秒向外學習。孔子：「學而不思則罔，思而不學則殆」。荀子更為強調學的重要，先學後思。

荀子強調，學習環境的重要，在恰當的環境，老師細心教授，自然事半功倍。

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學習成效取決環境，而非個人才智，「君子生非異也，善假於物也」。正可連結性惡篇，「人之性惡，其善者僞也」，能否善用外在的環境、工具是學習最重要的關鍵。

〈勸學〉說理精準，為議論文之典範。荀子強調學習方法，鍥而不舍，堅持乃王道。不論古代例子，像追意中人，豈非一樣？如果不專一，漁翁撒網，大抵最難成功。

累積，學習要「鍥而不舍」。荀子用許多比喻，行路、河流、馬等等，都是為了說明持之以恆才會有成果，相反則連朽壞的木頭都弄不斷。

專一，學習要「用心一也」。荀子用動物做比喻，說蚯蚓好像很廢，但因為牠做事專一，反能在泥士大展所長。蟹雖然有許多隻腳，又有對爪，但只能借住蛇、鱔的洞穴，正因為牠不夠專一。

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簡單總結，DSE〈勸學〉節錄三重點：第一，「化性起偽」，為其勸學之目的；第二，學習要有恰當的環境，善用工具；第三，專一、持久，乃學習的應有態度。

話說回來，學習動機，乃一切之根本。荀子走得很前，遠勝時下傳統父母師長，一句「古之學者為己，今之學者為人」，真正恆久的學習，必先知道自己的興趣。

自發學習，興趣為本，才能成就大功業。只為社會為別人努力，又怎能專一堅持？找到自己初心，高分與否，或之外，都無關重要。荀子之〈勸學〉，道出我們學習的原則，乃古人的大智慧。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin