【太魯閣號事故】運安會已掌握工程車如何滑落，打臉李義祥「僅巡視工地」的說法

4月2日太魯閣列車出軌意外發生後，台鐵在當天宣稱已宣布清明連假沿線全面停工，並在初步調查時表示，意外起因是工地主任一人在現場視察工地拾移動工程車。但6日國家運輸安全調查委員會所展示的證據，顯示現場不只有工地主任一人，更有其他車輛機具，疑似包商違規施工。

（中央社）台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成列車出軌重大傷亡。運安會4月6日公布部分事實資料，證實工程車在熄火後落軌，至於原因，運安會說，涉犯罪調查不能說。

國家運輸安全調查委員會除了取得太魯閣號列車的各種紀錄資料，包括列車車廂監視錄影設備（CCTV）拍攝到的列車行進中的影像，及列車控制編輯完成與監控系統（TCMS）與列車自動保護系統（ATP）紀錄有關列車行駛的速度及狀態等，另也取得工程車上視野輔助系統的紀錄器及公路總局從台9線上的監視器。

楊宏智說，可以確定工程車當天滿載輪胎進入工地，並在一個轉彎處卡到樹叢後熄火，之後以翻滾方式從邊坡滑落，大約1分多鐘後，與從和仁隧道出來的408次太魯閣號列車對撞，造成列車出軌，車頭向左傾，工程車的車頭及吊臂被太魯閣號列車帶著衝撞進入清水隧道，一路滑行約360公尺，在進隧道320公尺處才停下來。

運安會鐵道專門委員李綱說，當天運安會調查小組在上午10時30分就趕到事故現場，工地有很多車，除了工程車還有怪手、吊車等。

運安會蒐集到的事證，可證明事故當天，工程車駕駛，也是工地主任李義祥說只是工地巡視的說法，並不正確。

至於工程車熄火後，車上的駕駛何時下車及為何會從邊坡滑落，滑落確切時間點是何時，楊宏智說，這已事涉犯罪調查，將來由檢調單位說明，運安會不能說。

至於外界關心工程車是否有拉手煞車及煞車系統是否正常，楊宏智說，因車子已被撞爛，目前無法得知。

運安會暗示，如果車輛熄火一般人會做什麼事，可以有很多想像空間，但因涉及犯罪調查，運安會也不能說。

根據運安會提供的資料，工程車於2日上午8時49分59秒進入工地，車上載有很多輪胎，9時20分至25分，有其他車輛往工程車方向前進，工程車與太魯閣號列車對撞時間是上午9時28分47秒。

另運安會也發現，工程車是日野牌（HINO），煞車及手煞車有改裝過，2009年起未至原廠保養，至於改裝過的手煞車是否合規定，也無紀錄可查詢。

工程車滑落的過程

《中央社》報導，運安會主任委員楊宏智表示，從已掌握資料可看到，當天工地有怪手作業，工程車往下開，但行進時有點偏，過彎處卡樹叢並熄火，之後滑落邊坡；經交叉比對，初估約1分多鐘後，與太魯閣號列車以「頭對頭」方式對撞致列車出軌，列車與工程車頭、車上吊臂往衝撞進清水隧道，在距隧道北口320公尺處停下。

《中央社》報導，運安會坦言，原本對工程車滑落也非常不解，而第一時間雖找工程車記錄器，但其中的記憶卡卻不見，幸好在事故後第3天，從事故現場的車輛殘骸中摸到，還原很多事實真相。

有專業人士研判，可能是工程車卡住後要脫困，駕駛下車找人幫忙協助脫困，但卻不慎讓工程車滑落。專業人士研判，如果當時有人在工程車上，也許工程車還不至於滑落。

包商是否在現場施工？

關於包商在當天是否在現場施工，運安會基於檢調目前正在偵查不便公開，沒有給予正面回應。但《中央社》報導，會前運安會主委楊宏智受訪表示，怪手的部分蠻關鍵的，會跟檢調作業相關，這些資訊會全部交給檢調處理。

楊宏智表示，工程車怎麼滑落的已經掌握，「當時上面有好幾台怪手」，其中是哪部怪手在做什麼事情，相關資料都也已經交給檢調。至於工程車的煞車是否有改過，楊宏智表示，維修的資料是有改過，現在也已經搜集在一起。

Photo Credit: 中央社

台鐵的施工安全該如何改善？

至於未來如何防範再次發生這樣的工安意外，交通部提出包含建置「災害告警系統」在內的5大作為，勞動部也將在一個月內對台鐵所有標案進行勞動檢查。不過加裝圍籬的部分，運安會認為在實務上有困難。

《中央社》報導，有關列車事故後，外界關切如果事故點有加裝圍籬，是否能防範這次意外。楊宏智說，在邊坡加裝圍籬在理論上可行，但實務上有困難，這和環境有很大關係，圍籬要不要固定，要設多大圍籬才有用，是否在軌道上方也要設護欄，台鐵沿線這麼長，是否有能力做，都是要面對的問題。

楊宏智說，除非台鐵架構像高鐵一樣，集中在專屬路權，比較容易防護。

《中央社》報導，立法院交通委員會7日邀請交通部長林佳龍就太魯閣號事故進行專題報告；交通部書面報告提到台鐵行車安全改善的5大作為，包括立即重新檢視鐵路沿線周邊各項施工計畫等，要求台鐵局立即辦理。

另一項改善作為是，交通部已要求台鐵局，參考台灣高鐵建置的「災害告警系統」，就外物入侵高風險路段進行評估，並提出計畫優先建置。

《中央社》報導，台鐵太魯閣號發生重大事故，勞動部長許銘春7日在立法院受訪表示，台鐵工程管理需嚴格督導，而台鐵的6年改善計畫還有223個標案，勞動部將於1個月內全數檢查標案工地，盼藉由密集檢查真正落實工安。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺