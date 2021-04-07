12日起擴大AZ疫苗施打對象，防疫人員、國籍航空機組員都能接種

指揮中心今（7）日表示，為加速提升群體免疫力，4月12日起將擴大阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗的接種對象，包括政府防疫人員、國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛等高接觸風險工作者，也能預約接種AZ疫苗。

而由於英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等3個國家，疫情已過高峰且呈明顯下降，10日起自英國、南非、史瓦帝尼入境者，可至防疫旅宿或1人1戶居家檢疫14天，無須再入住集中檢疫所。

另有歐盟藥品管理局（EMA）的人員受訪時表示，AZ疫苗的接種可能與腦部栓塞相關。對此指揮中心表示，EMA預計在今日或明日針對不良反應事件的部分提出建議，指揮中心也將密切關注並隨時做出因應。

4月12日起，擴大AZ疫苗施打對象

指揮中心表示，國內今日無新增武漢肺炎病例。而我國透過疫苗全球取得機制（COVAX）獲配之AZ疫苗，首批19.92萬劑已於4月4日運抵台灣，預計4月中旬可放行提供接種。

陳時中指揮官表示，為加速提升群體免疫力，自4月12日起，將開放中央及地方政府防疫人員，以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者，也能接種疫苗。

圖片來源：疫情指揮中心

符合接種資格對象，可至疾病管制署全球資訊網查詢院所後預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

陳時中表示，截至昨日，我國AZ疫苗累計接種人數達1萬8657人。

EMA將針對AZ疫苗不良反應事件提出建議

莊人祥發言人也於今日疫情記者會上，針對AZ疫苗的不良事件進行說明。

莊人祥說，英國及歐盟正對AZ疫苗不良反應進行評估，主要針對腦靜脈栓塞的部分。目前英國已接種1800萬劑的AZ疫苗，算是全球接種AZ疫苗最多的國家，出現腦靜脈栓塞的不良反應事件有22件，發生率為百萬分之1.2。

歐盟、德國和丹麥部分，接種AZ疫苗後出現腦靜脈栓塞不良反應事件的機率，則為百萬分之8.9－13.3之間。至於和我們人種分布較為相近的韓國，目前接種88.7萬劑，尚未出現腦靜脈栓塞不良反應事件的回報。加拿大與澳洲也都尚未有回報個案。

莊人祥表示，另外在血栓不良事件的部分，發生率就比較高，英國和歐盟分別為百萬分之25.8及百萬分之56.2，但是未證實與AZ疫苗的接種有相關。而瀰漫性血管內栓塞的發生機率，又比腦靜脈栓塞更低；英國為百萬分之0.18，歐盟為百萬分之1.4。

至於有EMA的人員受訪時表示，自己認為AZ疫苗的接種可能與腦部栓塞相關，對此莊人祥表示，EMA預計會在今日或明日針對AZ疫苗接種後的不良反應事件，特別是腦靜脈栓塞的部分提出建議，指揮中心也將密切關注並隨時做出因應。

而AZ疫苗接種後出現嚴重過敏反應的部分，台灣部分目前發生機率為百萬分之107，韓國則為百萬分之109。

10日起自英國、南非、史瓦帝尼入境者，免集中檢疫

根據指揮中心新聞稿，模里西斯近期本土武漢肺炎疫情延燒，且近2週病例數持續上升，考量病例發生率大幅超越中低風險國家之分級標準，故即日起將該國自中低風險國家移除。各國／地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家／地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。 中低感染風險國家／地區：柬埔寨、香港。

指揮中心亦在今日宣布，由於英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等3個國家，疫情已過高峰且呈明顯下降，加上我國已超過2個月未檢出自該些國家境外移入之武漢肺炎病毒變異株案例，故調整自這些國家入境旅客之檢疫措施。

圖片來源：疫情指揮中心

自4月10日0時起（航班抵台時間），旅客如過去14日內具英國、南非共和國或史瓦帝尼王國等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後恢復自第三級流行地區抵台旅客之檢疫措施（防疫旅宿或1人1戶居家檢疫14天），無須再入住集中檢疫所，後續仍應落實7天自主健康管理。而巴西的部分，由於疫情仍持續升溫，因此維持原本集中檢疫之規定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺