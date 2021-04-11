【專訪】「區塊鏈天才」胡耀傑：打造「圖靈證書」認證系統，用程式解決麻煩事

文：劉子寧

編按：1996年生的胡耀傑，被譽為「區塊鏈天才」，已是連續創業三次的創業家。現為「圖靈鏈（Turing Chain）」科技共同創辦人，以區塊鏈技術為工具，將傳統紙本證書加密數位化，解決數位世界假資訊與假訊息的驗證問題。

2020年8月26日，當東吳大學教資中心主任朱蕙君拿起合約，蓋上「東吳大學」印章時，胡耀傑心中忽然湧現一股難以言喻的感動。從大學時期便不斷創業的他，迎接他的多半是碰壁的經驗，東吳大學卻是他第一個成功簽下的校級合作單位，意義非凡。

他賣出的這套產品，名為「圖靈證書（Turing Certs）」。圖靈，是20世紀重要的數學家，更被譽為「計算機科學與人工智慧之父」。胡耀傑以他為名，打造了這套以區塊鏈技術為基底的認證系統，幫助機構發出具有不可偽造性的證書、也幫助每個人都能擁有數位化的學歷證照資料庫，更能讓校方或資方能夠輕易獲取求學／職者的真實學歷資料。

如果這套系統能成功串連起教育單位與認證機構，那麼未來，100%數位化、100%真實的學經歷資料就能真正實現，幫助所有人解決紙本一堆、運輸困難、真偽難辨等問題。

數位世界的發明家，用程式解決麻煩事

萊特兄弟發明飛機；貝爾發明電話；瓦特是蒸汽機始祖；愛迪生一生更是發明了2000多項物品。歷史上，發明家就是推動社會前進的重要動力，他們以耐心與知識實踐天馬行空的點子，最終讓人類得以享受更美好的生活。

當一個造福社會的發明家，一直是胡耀傑從小憧憬的夢想。

為什麼手機充電一定要接線？機器人還能怎麼設計？物理與天文的極限在哪裡？胡耀傑腦中從小就帶著無邊無際的問句。面對這個世界，他有著無數的疑問與挑戰念頭，能不能更舒適？能不能更方便？他跟世界上任何一個發明家一樣，對未解的謎底有著特殊的執著。

站在21世紀的篇章上，人類已翻過工業時代而步入數位時代，我們正處在虛擬跟現實界線越來越模糊的交際線。胡耀傑想著：在這個難辨真偽的數位世界，我們能不能發明一種方式，讓「真實」得以存在？

而圖靈證書系統的發明，就是胡耀傑得出的解答。

在香港科技大學就讀期間，胡耀傑共計申請了18間歐美名校，也曾申請矽谷實習、瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）交換等機會，他發現，幾乎每一間學校都會要求學生提供密封的各種紙本證書。而光是處理這些瑣碎的過程，以他自身而言，就大約花費超過兩萬新台幣。

「想像一下，這些全球頂級的學校，研究的都是最先進的議題，在招生時卻仍舊必須處理大量的紙本作業，豈不是相當矛盾？」看見問題、解決問題，胡耀傑的發明家性格立刻躍躍欲試，終於讓「圖靈證書」得以問世。

截至目前為止，胡耀傑已順利開啟30餘間教育機構的合作，包括東吳大學、清華大學學科所、世新EMBA、銘傳大學金融科技學院、台中教育大學等學校，以及Alpha Camp、中華民國人工智慧應用發展協會、StanCode與VoiceTube等非傳統機構也使用這套認證系統。

一步步擴展、一步步踏出，胡耀傑所建立的這套數位認證系統，將徹底改變人們對於證書、學歷的使用方式。

天才也有撞牆期，公事私事兩頭燒

24歲就連續創業三次、被媒體喻為「區塊鏈天才」的胡耀傑，因為天才的光環太刺眼，刺眼到偶爾會讓人忘記，他也不過是一個還沒完全踏出校園的大男生。

失敗中、輿論中、與各種選擇中，他也曾迷網過自己的方向。

2019年的夏天，是全球史上最熱的一年，打破了近400個炎熱紀錄。就在高溫悶熱的八月，也是胡耀傑正準備出發前往美國UC Berkeley開學前的幾周，他卻迎來人生最大的衝擊與考驗。

他記得事發當天，他預約了一家高級餐廳，跟幾位潛在的投資者約了見面。正襟危坐不過半小時，一通來自媽媽的電話響起，中斷了話語。胡耀傑把電話轉成靜音，卻發現媽媽仍不斷打過來，他馬上意識到「出事了！」他回電，媽媽強作冷靜的聲音從話筒傳來：「阿嬤走了。」

他立刻向在場的所有貴賓道歉，菜還沒上齊，他已趕搭計程車回家。工作狂如他，甚至將接下來兩周的行程全部取消，只為好好處理喪親之痛。但老天爺卻像是指定要考驗他一樣，就在事發後不久，他的事業搭檔暨前女友也選擇離開兩人一手創立的公司，並結束了感情關係。

就在接連歷經喪親與失戀的痛苦後，他甚至還沒有足夠的時間理解情緒，就被時間催趕，搭上飛機前往美國。才離開炎熱的台灣不久，美國卻已開始變冷，當時的胡耀傑每周有三天以上必須忙到半夜，還得參加壓力緊繃的各式矽谷加速器。「一連串的事情在短短的幾周內發生，我又一個人在異鄉，心境上的挑戰真的很大。」

你的時間要投資在什麼之上？

隔年，胡耀傑因為疫情回台，而圖靈鏈的業務推展仍在撞牆期。雖然胡耀傑成功在矽谷的新創圈找到第一個購買圖靈證書服務的客戶，但回歸到亞洲市場，胡耀傑很清楚，除非能順利將圖靈證書帶入大學校園，這套產品才可能成功。

他在回台期間積極拜訪學校，從校長、副校長，到教務長、中心主任等，逐步去了解學校的獨特生態系。但是，要將區塊鏈這種科技導入一向最為傳統的教育領域，難度可想而知。

「很多的失敗來自於推動新事物的阻力，一旦學校要改變、對人員而言就是多了一件事情要做，所以我們一直被拒絕、被質疑，大家會問我：為什麼你覺得這可以解決問題？為什麼證書有價值？為什麼是你來做、不是政府來做？我們一開始就是不斷被打槍、不斷被拒絕。」胡耀傑說。

同時間，不少科技公司提供顧問性質的工作給胡耀傑，每個月只需要付出一定時間，就可以獲得不錯的酬勞。面對不確定是否可以成功的創業項目，以及一條明確安穩的工作道路，他站在路口迷惘著：「要不要選一個簡單的路走？」

就在他掙扎時，他卻想起同是創業家的女友、女性社群MetHer創辦人Sidney告訴他的一句話：「你想要把自己大部分的時間，花在完成別人的夢想，還是實踐自己的夢想？」這句話像是當頭棒喝，打醒了當時徬徨的胡耀傑。

於是，他決定繼續投入自己的事業，並且給未來設下目標：要嘛在三年內被大公司收購，要嘛在五年後IPO。接著，他就要放下區塊鏈，轉身投入能源科技的創新。

胡耀傑（左）與唐鳳同台。

不斷創新，找到世界需要自己的方式

胡耀傑是創業家，但他本質上仍是那個兒時夢想成為的「發明家」。

小時候，他鑽研燈泡如何通電，或是研究光線折射的物理應用。再大一點，他愛上機器人。到了高中開始，他自主研究發電方式，並且嘗試將這些原理套用在生活中的疑難雜症。例如，他就曾研究過室內的球形波發電裝置，希望能發明出一種不必透過電線就能為手機充電的方式。

他深信，如何有效的運用能源，將是未來世界的重要議題。「在美國念書時，有一次停電了36個小時，讓我明確的意識到，人類只要有一個地區停電48小時，一定會發生動亂，你的手機大概會在12小時用完電、你沒有任何的網路，你沒有任何的光照，沒有辦法用熱水洗澡、沒有辦法聯繫到任何一個人，這讓我確信，能源跟醫療都會在未來被重視，影響人類的社會與經濟體。」

從區塊鏈到能源科技，胡耀傑想要實踐的夢想看似複雜困難，但在精神層面上卻又單純簡單。在這個青春無敵的24歲青年的腦海中，他只有一個願望：在自己有限的時間，讓人類社會或世界走向一個更便利、更舒適的未來的生活。如此而已。

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本文經Becoming Aces 未來大人物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航