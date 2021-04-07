篤灰有罪：篤灰給東德的「人權律師」舒羅爾

這世代流行篤灰，不只在亞洲一些地方有樂此不疲的告密文化，鼓吹在學校、大學、社交平台、藝術界全方位監察身邊的人；在美國，也有人鼓勵舉報支持某些候選人的人，讓他們失去工作。

在東德的末年，一位當時得令，被視為將在民主化德國發光發熱的年輕律師，卻因為被揭發替東德執政黨篤灰，最後不但丟掉律師資格，還成為階下囚。他就是舒羅爾（Wolfgang Schnur），獲譽為默克爾的伯樂，發掘這位未來總理的人。

舒羅爾出身於東德的北部，年輕時已積極參與基督教會的事務，並活躍於民主活動。這位律師在這個獨裁國度裡，替過不少異見人士和民主人士辯護，怎樣看來也是個人權分子。就在1989年柏林圍牆倒塌前一個月，他和幾位民主人士成立了一個名為「民主突破」（Demokratischer Aufbruch） 的組織，準備參與1990年開放後的東德選舉。當時40多歲的他聲望甚殷，被視為東德總理的熱門人選。他也提拔了一位年輕物理教授當「民主突破」的發言人，她就是默克爾。舒羅爾和默克爾當牧師的父親是好友，大家在東德的基督教會合作多年。

Photo Credit: AP / 達志影像 舒羅爾（Wolfgang Schnur）。

誰知在選舉前幾天，東德秘密警察公開了這位律師的檔案，記述他曾為秘密警察當了20多年線人。在選舉前幾天，舒羅爾才與指示他的上級會面過。資料公開後，舒羅爾只好退出選舉，之後也被他的民主政黨開除黨籍。

德國統一後，舒羅爾繼續當律師，亦成立了自己的律師事務所。1993年卻因職業失德被除牌。1996年，他被控曾在東德時期告密，違反德國刑法241 a條的「政治嫌疑罪」（Politische Verdächtigung）。這條法律懲治任何可導致對方遭政治迫害的告密行為，包括人身侵害、剝奪自由和工作或經濟狀況受影響。一經定罪，可處一至十年的監禁。兩德統一後，德國政府把這條法律擴大至追究東德的告密行為。

舒羅爾被控曾經出賣兩位他的當事人，向東德政府披露他們分別與西德電視台有聯繫，以及在家中天花板收藏一份西德批評東德的文件。舒羅爾罪成被判囚一年，之後又牽涉其他官非。後來他生活拮据，並悄悄搬到奧地利，直至2016年離世。

舒羅爾的故事很清楚指出，篤灰不是沒後果的。這位本來有機會與默克爾平起平坐，成為統一後德國高官的人，因為告密而身敗名裂。今天世上很多告密的人都以為篤灰可以神不知鬼不覺，既可挫敗不喜歡的人，又可得到金錢利益，但他們不知道有天一切都會浮上水面。但在告密文化盛行的今天，又有幾人會明白這個教訓？

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin