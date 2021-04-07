Apple Car有譜？蘋果執行長庫克受訪鬆口，「自駕車概念股」搶先布局

《紐約時報》（New York Times）4月5日發布，蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受紐時作家史威瑟（Kara Swisher）Podcast節目Sway專訪時談及Apple與自駕車的未來，並透露一些尚未發表的產品細節，包含自駕車軟體平台、擴增實境等技術，暗示自駕車與Apple是理想搭配，引起市場無限想像。

根據市場研究機構Gartner近年預測顯示，2017年全球行動裝置（涵蓋桌上電腦、平板電腦與行動電話）總出貨量將達到23.24億台，比起2015年的23.24億台，年成長率呈現「停滯」現象即使到了2018年或者2019年全球裝置總出貨量成長率仍將持續衰退，而因去年新冠疫情影響， 2021年行動裝置出貨量才落底反彈。

隨著行動通訊裝置市場逐漸飽和，Apple也需要新的成長動能替營運增加新柴火，其中瑞銀分析師David Vogt肯定Apple Car的潛力，假設Apple在10年內拿下全球電動車單位量8%，營業利潤將接近15%，並於日前大舉調升Apple股票評級和目標價，大幅調升至142美元（截自4月6日為126美元）。

Apple Car的台灣供應鏈

隨著自駕車逐漸在站穩市場，根據波士頓顧問公司（BCG）預測，2025年全球自動駕駛車（以下簡稱自駕車）市場銷售上探420億美元，實現部分自動化車輛將佔總體車市12.4%，至2035年市場規模更將翻倍成長。也代表由智慧型手機主導的科技產業，將面臨巨大轉變。

過去Apple對電動車的進度始終語帶保留，各界原本預期可能至少到2023年才會發表Apple Car的雛形，沒想到，庫克（Tim Cook）5日接受紐時作家史威瑟（Kara Swisher）Podcast節目Sway專訪時罕見談及自駕車較具體想法，例如Apple為自駕車製造商打造一個自駕技術平台，正在推動汽車生產方案「泰坦計畫」（Project Titan）。

根據《經濟日報》報導，國內供應鏈大廠董座日前直言，自駕車相關供應鏈早已開始「動起來」，而未來自駕車關鍵供應鏈也都是台廠。台灣早因特斯拉（Tesla）而耕耘已久的供應鏈，則率先受到矚目，其中包含台積電、鴻海、貿聯-KY、胡連、江興鍛、和大、和勤。以及電動車興起對SiC（碳化矽）、GaN（氮化鎵）的需求強勁，世界先進、漢磊、嘉晶、昇陽半導體、穩懋、全新、宏捷科等公司未來也可望受惠，其中又以鴻海最受矚目。

根據《彭博社》報導，Apple屢傳要進軍自駕車市場，市場預估生產、製造汽車，Apple有三項選擇。第一，和傳統汽車製造商合作；第二，自行建立汽車生產設施；第三，則是與iPhone模式相同，尋找代工製造商進行合作，例如鴻海。

日前，隨鴻海董事長劉揚偉大動作為了自駕車產業成立MIH聯盟，該聯盟是透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系，最大特色為模組化、彈性化、客製化；第二個特色輕量化與一體成型。

鴻海說明目前聯盟會員已來到1,348家廠商，聚焦在電動車在電池、電機、電控和軟件的布局，但不會走「獨自」開發的路線，而會和策略夥伴合作，這些關聯也給外界更多空間想像。鴻海股價也隨即反應利多，自2020年11月受到市場青睞後，已從77.5元漲至123元（截自4月7日），數月內幅度高達63%。

Apple Car相關概念股注意風險

Apple Car風聲在市場上已經盛傳多時，如今庫克接受訪談又再度受到市場關注。而天風國際分析師郭明錤在日前發文卻提醒投資人要注意Apple Car相關概念股風險的三大問題產生的風險。

第一，推出時程不確定，無論市場上如何預測Apple Car相關供應鏈的股票走勢，但始終沒有從Apple得到具體的時程，也因此一般市場上皆認為Apple Car可能最快也得至2023年，才能見到曙光，而自駕車產業卻也可能在這段期間有天翻地覆的變化。

第二，規格與供應商不確定，由於自駕車產業更進入快速變化期，無論是特斯拉又或者各大傳統車廠，都在搶進規格戰場，未來自駕車平台的規格未定，亦未受到市場肯定，因此，郭明錤認為所謂Apple Car相關概念股，在規格尚未明朗情況下，臆測的成份居多。

第三，Apple Car市場競爭力未明朗，郭明錤指出過去Apple也並非無往不利，也有產品不受青睞的情況，例如智慧音箱就是一個例子，所以Apple Car也不一定能夠在特斯拉、Rivian以及傳統車廠的競爭下得到甜頭。Apple Car將採取何種策略迎戰競爭對手，也將牽動台灣投資人未來投資布局。

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核稿編輯：翁世航