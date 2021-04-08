美軍神盾艦停泊長江口示威，顯示印太戰略對中國的威脅有多大

文：黃澎孝

「東風吹，戰鼓擂！不是人民怕美帝，而是美帝怕人民」這是文革時期，根據《毛語錄》編寫的中共《革命歌曲》。對照當前美中博弈，格外有新時代的幽默意義。

話說，中國《央視新聞》日前報道稱，共軍遼寧艦航母編隊，目前正在台灣「周邊海域」演訓。中共宣稱：主要是提升「軍事威懾力度」，以針對台美簽署所謂《設立海巡工作小組備忘錄》。不僅僅是對「台灣當局」的警告，也是給美國釋放出一個明確的信號：「解放軍不吃美軍那一套」。

隨即，中共大外宣自吹自擂之餘，更嘲笑說：估計不少台軍官兵「哭暈在馬桶旁」，「找塊豆腐拍死自己算了」。哈哈哈，國軍「嚇尿」了嗎？更甭說：嚇到美國了嗎？事實上，到底是誰嚇誰呢？

美國海軍3月30日公布，第七艦隊旗艦兼兩棲指揮艦藍嶺號與日本海上自衛隊神盾驅逐艦金剛號，在東海開展聯合演習。尤有甚者，4月3號零點左右，過去經常在南海、台海「耀武揚威」，如入無人之境的美軍神盾級飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）竟然出現在中國東海海域的長江口外。

Photo credit: Reuters／達志影像 馬斯廷號驅逐艦

雖然，根據聯合國《海洋法公約》，外國船艦可以從12海浬的領海外「無害通過」。但美國既沒有簽署該公約，又在中國長江口外，不是「通過」而是「停留」。因此，讓中共官媒跳腳質疑：

美國軍艦在我家門口停泊，它要幹什麼？

一篇題為：「美國軍艦長時間停泊長江口，它要幹什麼？我們怎麼辦？」的中共官媒文章，研判美軍的目的可能主要有三個：

是向中國示威，顯示自己的強大。 是試探中國的反應，為下一次在中國軍港或軍事設施附近領海外停泊提前試探，看中國作何反應。 是誘使中國動手。但由於長江口一帶經濟發達，重要經濟目標眾多，一旦動起手來，相當於「大象闖進瓷器店」必然造成巨大損失。

上述中共官媒的分析，事實上，正好曝露出中共色厲內荏的戰略弱點：

整個中國在地形上「西高東低」，人口稠密，經濟發達的地區，高度集中在東部的環渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲ㄧ帶。

中國地理學家，前國立中央大學地理系主任胡煥庸，早在1935年就曾在《地理學報》上發表題為《中國之人口分布》的論文。該論文為了描述中國人口密度在不同地區的分布。胡煥庸從黑龍江璦琿至雲南騰衝畫出了一條約為45°的直線。

這條所謂的「胡煥庸線」揭示了中國人口分布規律。即該線東南半壁36%的土地，居住了全國96%的人口。而西北半壁64%的土地卻僅居住了4%的人口。

近幾年來，以中國所產生的GDP來計算，「胡煥庸線」以東，貢獻了中國95.7%的GDP；以西則僅貢獻了中國GDP 的4.3%。尤其，光是北京、上海、廣州、深圳（即所謂的「北上廣深」）的GDP 總量即占全中國GDP總量的1／8左右。

換言之：中國就像是一頭身子躺在西面，軟腹曝露在東面的獅子。最脆弱的要害部位，正好都面對著黃海、東海、台海和南海。

而美國最近正在研議，要把中程導彈向前部署到「第一島鏈」。換言之，如果，完成向前部署後，不僅「北上廣深」，甚至於，整個「胡煥庸線」以東，都將暴露在美國陸基型的中程導彈的射程範圍。由此可見，美國印太戰略對中國的威脅有多麼巨大。

東風吹，戰鼓擂！當前美中爭霸態勢，你說到底誰怕誰？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航