柯文哲考慮「欠繳停車費不得進入台北市公有停車場」，有法源依據嗎？

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

台北市長柯文哲近日出席交通會報有了新點子，將責令相關權責機關研議，未來只要民眾車輛欠繳停車費超300元（或過一個星期），就會被所有台北市公有停車場拒絕進入，或用廣播方式通告，甚至停在路邊停車格，也會被貼上「欠款」公告。

首先，此種方式有可能引爆管理者與民眾間之衝突，例如將車留滯車道原地理論，在車流輛頻之際繁進退不得，作法乃極為粗糙至為可議。況且，柯市長認為民眾未繳清停車費前拒絕進入台北市公有停車場，不知法源依據何在？

罰民眾不准進入公有停車場，有法源嗎？

行政執行法規定，行政機關執行方式如：直接執行、間接執行或即時強制等，並無類似因欠費禁止民眾進入特定場域之規定；再從行政程序法之法制精神觀之，如：禁止行政恣意原則、不當聯結原則、比例原則等層面觀之，行政機關是否有權力因民眾欠繳停車費，而不能享受公有停車服務，值得斟酌。

行政機關採取各項行政措施時，必須和其所欲達成之行政目的具有正當合理關聯，除了要求手段正當、目的正當、程序目的符合比例原則以外，還須要審慎注意手段與目的間應有正當合理聯結。

也就是說，行政機關制定「不利於民眾事項」時，應考慮法制合理性並禁止恣意性，像是行政機關不能因欠繳房屋稅就禁止所有人使用房屋，欠繳牌照稅就禁止車子不能上路使用，道理如出一轍。

與其在這種地方發揮創意，不如讓逾期繳款更容易

一般停車費如未於繳費截止日期前繳交者，係由停管處以平信寄發催繳通知單（加收15元工本費），若逾期仍未繳納再以雙掛號寄發催繳通知單，並加收工本費用50元，再度逾期未繳費者，依法處新台幣300元罰鍰，並續追繳欠費。

然而，停車費如進入欠繳罰緩程序，已不能如一般方式方便繳款——不提供超商繳費服務，亦無法以匯票方式繳費，一般民眾欠繳概因一時疏忽且手續較繁務至於延宕積欠。

Photo Credit: 中央社

事實上，一般民眾對於區區數十或數百元之停車費並非真有意積欠，常乃於過期後繳納方式不便利，超商無法接受；因此，是否未來可以提昇繳費方式，可以在超商繳納包含收取滯納之費用或罰緩，或可排除大部分積欠停車費的問題。

台北市公有停車場不同於一般民營單位，無法選擇或排除特定民眾停車之權力。對於逾期未繳費者，大可依法送行政執行處依法強制處理，畢竟《行政執行法》對於逾期未繳納者，可就其財產迅速扣押取償，柯市長應從法制層面審慎檢視依法行政，而只想非別出新裁，卻亂了配套。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航