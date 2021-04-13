《換了語言，就換了腦袋》：為什麼星期一、二和四是男人，但星期三、五和六是女人？

文：蓋伊．多徹（Guy Deutscher）

性別與思想

語言如果把非動物的物體稱為「他」或「她」，就會強迫其使用者用處理男人和女人的文法結構，來處理這些物體。這種用「他」或「她」來指稱物體的習慣，表示語言使用者每當聽到這個物體的名詞時，就會把這個名詞跟性別產生聯想；同理，每當他們用嘴巴說出這個名詞時，也會有同樣的聯想。任何一位母語會區分名詞性別的人都會告訴你，一旦養成把名詞跟性別聯想在一起的習慣，就很難不做這樣的聯想。我用英語談論一張床的時候，可能會說「它」太軟了，可是我其實會覺得是「她」太軟。

從我的肺到我的聲帶裡，她一直都是陰性的，到了舌尖才會變成沒有性別。

不過，如果真的要認真追究，不能光拿我對床的感受來當作有力的證據。這倒不是因為這項證據只是口耳相傳的小軼事，而是因為我沒提出任何的證據，證明我對「她」的感受不只是口頭上的文法習慣而已。非動物物體和具有性別的代名詞之間會自動產生關聯，但這種關聯本身並不表示文法性別會對語言使用者更深層的思想造成影響。更具體來說，這無法說明希伯來語或西班牙語的使用者是不是真的認為床帶有女性特質（「 床」在這兩種語言裡都是陰性的）。

過去一個世紀以來，有許多實驗的目的就是要測試這個問題：非動物物體的文法性別是否會影響語言使用者的聯想方式？莫斯科心理研究院在俄國革命前進行的實驗，可能是最早針對這個問題進行的實驗。一九一五年時，他們找來五十個人，要他們把一周七天每個日子假想是個人，再描述這七個人分別具有什麼樣的特質；結果所有的受試者都把星期一、二和四想像是男人，但星期三、五和六都是女人。為什麼會這樣子呢？研究人員這樣問的時候，大部分的人回答不出所以然來，不過研究人員提出來一個結論，認為俄語裡星期一、二和四是陽性的，星期三、五和六是陰性的，一定跟實驗結果有關係。

到了一九九○年代，心理學家小西利幸進行一項實驗，比較德語和西班牙語使用者的性別聯想。這兩種語言裡，有不少非動物名詞的性別剛好相反：德國的空氣（die Luft）是女的，但在西班牙語裡是男的（el aire）；橋（die Brücke）在德語裡是陰性的，但在西班牙語裡是陽性的（el puente）；時鐘、公寓、叉子、報紙、口袋、肩膀、郵票、車票、小提琴、太陽、世界和愛也都是如此。相反地，蘋果（der Apfel）在德語裡是陽性的，但在西班牙語裡是陰性的（la manzana）；椅子、掃把、蝴蝶、鑰匙、山、星星、桌子、戰爭、雨和垃圾也是這樣。

小西利幸拿一個清單給德語和西班牙語使用者讀，清單上都是這種性別相反的名詞；受試者讀過之後，要對這些名詞的特性下評斷，認定它們是強或是弱、是大或是小等等。平均來說，德語裡陽性但西班牙語裡陰性的名詞（像是椅子和鑰匙），德語的使用者認為比較強，而時鐘、橋等在西班牙語是陽性，但在德語裡陰性的名詞，西班牙語使用者整體來說認為比較強。

如果直接從這個實驗下一個結論，很可能會是「橋」對西班牙語人士來說，帶有的男性意象比對德語人士來得多。不過，這個結論也可以加以反駁：也許帶有這一類意象的並不是「橋」本身，而是因為他們聽到這個名詞時，同時聽到陽性冠詞 el 或 un才會造成的。在這樣的詮釋之下，西班牙語或德語使用者光是看到一座橋，並不會產生什麼樣的聯想，而是在說話或聽到性別標記的當下，才會在大腦裡產生稍縱即逝的男性或女性意象。

如果是這樣，有辦法避開這個問題，確認就算語言性別標記不存在，男性或女性聯想仍然存在嗎？心理學家博洛迪斯基和施密特就試圖做到這一點。他們做了類似的實驗，一樣找西班牙語和德語人士，只是這次跟受試者溝通的時候不再用受試者的母語，改成用英語。雖然實驗進行的時候，所使用的語言一律把所有非動物物體稱作沒有性別的「它」，西班牙語和德語使用者對物體所下的特質，還是有相當顯著的差異。德語使用者比較常把橋形容為美麗、優雅、脆弱、平靜、美好和纖細；西班牙語使用者比較常用龐大、危險、長、強、穩固、宏偉來形容橋。

心理學家瑟拉和她的同事則是用一種更直搗問題核心的方式，來測試法語和西班牙語使用者的反應：他們使用的不是名詞單字，而是物體的圖片。由於法語和西班牙語屬於同一個語言家族，這兩種語言的名詞大多性別一致，但還是有不少名詞的性別不同：舉例來說，「叉子」在法語裡是陰性的（la fourchette），但在西班牙語裡是陽性的（el tenedor）；類似的名詞還有車子（la voiture、el carro） 和香蕉（la banane、el plátano）。反之，法國的床是公的（le lit），但西班牙的是母的（la cama）；類似的還有雲（le nuage、la nube） 和蝴蝶（le papillon、lamariposa）。

研究人員要這個實驗的受試者幫忙製作一部影片；在影片裡，日常生活的物品會活動起來，受試者要做的就是替每個物品選擇聲音。他們看到一系列各種物品的圖片，每看到一個就要替圖片裡的物品選擇男性或女性的聲音。雖然實驗從頭到尾都沒有提到物品的名稱，絕大多數的法語使用者看到叉子的圖片時，都想要叉子用女性的聲音說話，而西班牙語使用者大多選擇男性的聲音；碰到床的圖片時，情況正好相反。

上述的實驗結果確實很耐人尋味，似乎顯示非動物物體的文法性別會影響語言使用者對該物體產生的聯想。或者說，這些實驗最起碼證實了語言使用者被要求運用想像力、產生聯想的時候，文法上的性別會影響他們的答案。不過，最後這一點卻是一個致命的缺陷。上述所有的實驗都有一個共同的根本問題：它們都強迫受試者運用想像力。懷疑論者可以辯稱這些實驗只能證明受試者在不自然的情況下，被迫想像非動物物體具備什麼樣的特質時，文法性別會影響他們的聯想能力。

在最糟的情況下，我們可以用這種方式來描述受試者在想什麼：「他們問我各種荒謬到了極點的問題。他們竟然要我想像一座橋會有什麼特質——我的媽呀，真不知道他們接下來又會問什麼問題？我還是得硬掰出一個答案，不然的話我永遠沒辦法回家。那我就說某某某好了。」在這樣的情況下，一位西班牙語人士第一瞬間想到的答案本來就比較可能是男性的特質，而不是女性的特質。換句話說，如果你要求西班牙語使用者突然之間變成詩人，要他們想像一座橋具備什麼樣的人格特質，性別系統確實會影響他們所選的特質。

但是我們又怎麼知道，除了在這種要求受試者突然詩興大發的場合以外，陽性性別是否會影響語言使用者在當下的聯想能力？一九六○年代，語言學家厄文設計了一個針對義大利語人士的實驗，試圖降低創意的成分。義大利語有相當多的方言，就算是母語人士聽到別人用不熟悉的方言說出陌生的字句，也不會覺得奇怪。厄文藉由這一點，設計出一套無意義的字，聽起來像是各種不同物體在方言裡的名稱。這些字有些以-o（陽性）結尾，有些的字尾則是-a（陰性）。她想在實驗裡觀察這些字會讓義大利語使用者產生什麼樣的聯想，可是又不讓受試者自覺他們正在發揮想像力。

她告訴受試者，他們看到的字是從陌生的方言裡出來的，並假裝實驗的目的是看他們能不能從這些字的聲音，判別物體有什麼特性。碰到以-o結尾的單字時，受試者多半認為物體具備他們認為男性會有的特徵（強壯、大、醜），而-a字尾的單字則大多具有女性特徵（嬌弱、小、美）。厄文的實驗證實，就算受試者以為試題有正確答案，而不知道他們正在發揮想像力時，也會受到文法性別的影響。不過，這個實驗雖然解決了一部分主觀判斷的問題，卻還是沒讓這個問題完全消失：雖然受試者並不知道他們要在實驗當下產生出聯想，事實上他們所做的正是這件事。

其實，我們很難想像有什麼樣的實驗可以完全避免主觀判斷的問題，因為這根本就是想要魚與熊掌兼得：一個實驗要怎麼樣才能有效測量文法性別是否會影響受試者的聯想能力，同時又不讓受試者產生出聯想？幾年前，博洛迪斯基和施密特就找到方式，真的做到這一點。她們要一群西班牙語人士和一群德語人士參與一個記憶遊戲（實驗全程都以英語進行，以避免明白提到性別的事）。受試者拿到一張清單，上面有二十四種非動物物體的名稱，每個物體都另外有一個人名。舉例來說，「蘋果」的名字叫作「派崔克」（男生名），「橋」的名字叫作「克勞蒂亞」（女生名）。

每一位受試者有一段時間來記下這些物體的名字，之後由施測者評量他們記得熟不熟。實驗結果經過統計分析之後，顯示當物體的文法性別與名字的性別相符時，受試者比較容易記住名字；反之，如果文法性別與人名相反，受試者就覺得名字不容易記住。舉例來說，對西班牙語人士而言，「蘋果」（lamanzana）如果取名叫「派翠西亞」（女生名），就比起「派崔克」容易記住；而「橋」（el puente）的名字叫作「克勞帝歐」（男生名）時，也比「克勞蒂亞」容易記住。

由於從客觀事實來看，西班牙語使用者比較難把橋跟女人聯想在一起，反而比較容易與男人聯想在一起；這表示當非動物物體具有陰性或陽性的性別時，西班牙語使用者就會自動產生女人或男人的聯想；就算不特別要求他們產生聯想，就算他們沒被問到橋比較強壯還是比較纖細，就算他們說的是英語，也一樣會產生聯想。

當然，抱持反對意見的人還是可以批評這個記憶遊戲相當不自然，跟一般生活會遇到的情形不符，因為在平常生活裡，不會有人要你去記蘋果或橋叫作什麼名字。不過，心理實驗常常就需要用這種範圍很狹窄的實驗過程，才能在統計上得到顯著的差異。實驗結果的重要性，不在於怎麼闡釋實驗的過程，而在於結果顯示文法性別會造成更廣泛的效果，亦即對西班牙語或德語人士而言，他們對非動物物體產生出男性或女性的聯想，強到足以影響他們的記憶能力。

心理學實驗永遠有修正和進步的空間，上述的實驗當然也不例外。不過，目前既有的證據顯示，性別系統的特性對語言使用者的思想有相當顯著的影響。如果一個語言對待非動物物體的方式，跟對待男人與女人的方式一樣，文法的習慣會滲透到文法以外的地方，成為思想上的習慣。物體與性別之間的連結自幼便強加在人的身上，一輩子下來又會加強成千上萬遍。這樣子反覆加強的效果，會影響語言使用者對非動物物體的聯想，讓他們把男性或女性特徵賦予到各種物體上。證據顯示，性別相關的聯想不僅會在被特別要求時立刻產生，甚至在沒有特別要求的時候也一樣存在。

因此，性別是第二個母語影響思想的實例。跟我們先前所說的一樣，有性別系統的語言與沒有性別系統的語言之間的差異，不在於它們能允許使用者表達什麼，而是它們的使用習慣會強迫使用者說出什麼。沒有證據顯示文法性別會影響一個人的邏輯思考能力：母語具有性別系統的人，可以完全理解生理性別和文法性別之間的差異，也不會真的以為非動物的物體具有生理性別。德國女生不會把她們的丈夫跟帽子搞混（雖然說帽子是陽性的），西班牙男生不會混淆一張床跟躺在床上的人，而義大利或俄國境內相信萬物皆有靈的人，也不見得比英國相信的人多。反之，我們也不需要認為匈牙利語、土耳其語、印尼語等不區分性別（就算是代名詞也不區分）的語言使用者，會沒辦法理解鳥或蜜蜂有雌雄之分。

雖然如此，就算沒有人的理性思考會被文法性別限制住，對於母語會區分性別的人來說，這並不代表性別造成的影響不大。

性別系統還是有可能變成一個監獄，亦即一個聯想被限制住的監獄。語言的性別有如一道枷鎖，一旦困住一個人就幾乎不可能甩掉。

可是，如果你們這些母語裡沒有性別區分的人覺得我們很可憐，時時都被一個沒有道理的性別系統困住，你們就錯了。我絕對不會想跟你換過來。我的頭腦也許必須負擔一套任性又沒有邏輯的聯想，但我的世界裡有太多事情你們體會不到，因為跟你們這個處處是「它」的語言荒漠相比，我的語言可豐饒多了。

不用我多說，你也可以想像得到：性別是語言給詩人最大的禮物。海涅筆下的陽性松樹渴望著陰性的棕櫚樹；俄國作家巴斯特納克的詩集《生命，我的姊妹》之所以有意義，全是因為「生命」在俄語裡是陰性的；用英語翻譯法國詩人波特萊爾〈人與大海〉，就算譯者多麼有靈感，都無法捕捉波特萊爾筆下他（人）與她（大海）之間既嚮往又充滿敵意的糾葛感情；英語也沒辦法好好處理聶魯達〈海的頌歌〉，因為（陽性的）大海在裡面打到（陰性的）石頭之後，「他撫摸她、親吻她、浸溼她，他捶著自己的胸膛，一再重複自己的名字」——這句寫成「它撫摸它、親吻它、浸溼它、捶著它的胸膛」，效果就是差了一大截。

當然，性別也讓我們一般人的生命更多采多姿。對學習外語的人來說，性別也許是一大惡夢，可是這個系統似乎不太會困擾母語人士；再說，性別也讓世界更為活潑。如果蜜蜂不再是「她」、蝴蝶不再是「他」，如果我們不再從陰性的人行道踏上陽性的馬路，如果十二個陽性的月份不再擠進一個陰性的年裡，如果不能再用一樣的方式向小黃瓜先生和花椰菜小姐問好，這個世界會多麼無趣啊！我跟我的阿姨一樣，都覺得英語如果只喪失一個性別，那只是有些不幸；但兩個性別都不見，簡直是太不小心了。

書籍介紹

本文摘錄自《換了語言，就換了腦袋：從荷馬史詩到達爾文，語言如何影響我們的思想、行為與認知》，貓頭鷹出版

作者：蓋伊．多徹（Guy Deutscher）

譯者：王年愷

語言是種本能嗎？

文法規則早已寫在我們的ＤＮＡ裡了嗎？

語言是否會影響我們的思考方式呢？

常有人說，一個國家的語言，反映了該國的文化、心靈和思維模式。比如：

古希臘人覺得羊是紫色，蜂蜜是綠色，是否他們無法分辨顏色?

澳洲某部落不說前後左右，只講東西南北，是否他們缺乏方向感？

德語的秩序感讓德國人的思想如此井然有序？

聲調優美曼妙的法語，是讓法國人如此浪漫的原因？

只要比較葡萄牙溫潤的聲音與西班牙語的艱澀音調，就能理解這兩個民族的性格差異？

那麼，換個語言，我們就會擁有不一樣的世界觀嗎？

✽舊版書名為《小心，別踩到我北方的腳！》，本次改版：

配合書中多種外文舉例，改橫式排法，全書重新編排校對 書末注釋，逐一編號插入內文，方便讀者查找 新增索引查詢

過去兩百年間，這個擾人卻又迷人的問題在學界中掀起大戰。語言的影響力曾攀上了前所未有的高峰，語言學家們一度認為語言就是我們思考的局限，歷經長久激烈的論戰，當今語言學的主流看法認為語言對我們的影響事實上是微乎其微。

著名語言學家多徹在這本書一反當今公認的看法，認為這個問題的答案絕對是「會！」，我們可以從以下幾個例子看到，不同的語言不但會影響說話者所著重的資訊，也會間接影響到我們感知世界與記憶的方式：

1. 跟澳洲某一原住民溝通時，你可能需要隨身攜帶羅盤，因為他們所用的語言中不存在「前後左右」的相對位置，而只使用「東西南北」的絕對位置，因此他們可能會說：「請往東邊坐一點」、「舉起你北方的腳向你手的南方移動」，這樣的語言使得此族人自小便擁有超人般的方位辨識系統，如同擁有絕對音感一般，不論身處何時何地，他們永遠都知道北方在哪裡。

2. 在許多語言中（如德語、法語、西班牙語等），名詞會區分為陰性與陽性，同一個字，例如「橋」在西班牙語中為陽性，德語中則為陰性，因此西班牙人在形容橋的時候，常會說「沉穩的、有力量的」，而德國人則常用「優雅、美麗的」的形容詞。這種傾向不僅在不知不覺中影響了語言使用者的偏好，在許多文學作品中更可見一斑。

3. 在某些印地安語言中，「藍色」與「綠色」都是同一個字，而在俄語中，被我們認為同樣都屬於藍色調的「深藍」與「淺藍」是完全不同的字，而研究顯示，這些人的色彩視覺經驗可能真的與我們有些不同……

本書將會帶領你穿越時空，從古希臘的荷馬到十九世紀的達爾文，從蠻荒野人到白袍科學家，多徹在書中綜觀語言學兩世紀的發展歷程，以極其豐富的有趣實例，向我們展示不同語言的特殊性，深入探討許多有關語言、文化和大腦的勁爆問題，並藉此告訴我們：語言對我們的影響，也許比你想像中的要來得更多、更令人驚奇！

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬