《從景德鎮到Wedgwood瓷器》：瓷器是實用品、商品也是藏品，還提供我們一個獨特視角去觀察世界歷史

文：羅伯特．芬雷（Robert Finlay）

中國瓷器的重大文化意義

本書檢視世界歷史中的跨文化交流互動，考察各個社會如何將中國瓷納入他們的藝術、宗教、政治與經濟事務，並探討這項商品如何反映世界史上的重大事件。不過，儘管瓷器具有一種內在魅力價值，吸引了收藏家與鑑賞家對它的無盡喜愛，瓷器本身畢竟不曾在歷史行動中扮演過中心要角。

誠然，十六世紀晚期日本曾對朝鮮發動幾次侵略，史上稱作「陶匠戰爭」，但事實上並沒有任何戰爭是由陶匠開打，或為陶器而戰。十八世紀時，普魯士的腓特烈．威廉一世雖確曾統帥過所謂的「瓷器兵團」，且瓷器也極為寶貴，但若說陶瓷在戰爭舞台上露過任何面，最多也只是附帶的劫掠品而已。一五○○年後西方大量進口中國瓷器，終於使得歐洲在十八世紀初也自行產出瓷器。當然，這項突破性的成就不出幾個世代必然會出現，中國瓷的大量輸入只是促使其更快發生罷了。

再說，假若瓷器從未在世間現身，歷史也不會因此有太大的不同——只除了瓷器可能減少因疾病造成的死亡，從而刺激人口增長。西元七世紀之前，中國沒有瓷器也照樣度日，歐洲人更是過著無瓷生活直至十六世紀。甚至即使到了今天，在許多國家裡，普通陶器就足敷大部分的日常需求。瓷，英文通稱china，工業社會居民一面倒地選用它為餐具，科學家每年寫出堆積如山的高深科技文獻探討它的質性與功能。瓷有許多重要用途，包括導彈、太空梭、噴氣渦輪、內燃機、雷射技術、防彈衣、牙科手術和衛浴設備——瓷料也向來是水槽、浴缸、馬桶的頭號選材，其他材料始終無法取代——不過這些現代發展已超出本書內容的時間範疇。

此外，雖說從西元七世紀開始，瓷器即已成為國際性的貿易產品，但若論數量或影響力卻不是最突出的商品。當時紡織類的交易數量更高，尤其是絲與棉，因此織品才是透過圖案、母題和用色，傳遞文化訊息的主要物質載體。遠赴中國傳教的偉大耶穌會士先驅利瑪竇曾說：「葡萄牙船最喜歡裝載的就是中國絲綢，其他任何貨物都比不上。絲綢可以賣到日本、印度，那裡的市場隨時都等著購買。」他指出，菲律賓的西班牙商人也轉運大量的中國絲，銷往美洲及世界其他地區。

就東西方之間的貿易而言，不論任何時期，中國瓷的重要性始終落後香料，十八世紀中國茶的貿易也比瓷器更具分量。然而，在中國與遙遠的歐亞大陸另一端之間，瓷器卻扮演了極為獨特的交流角色，這是其他任何貨物在內涵或本質上都無法達成的任務。比方來自亞洲各地的香辛作料，其天然用途屬於立即性的使用與消費——雖說胡椒、肉豆蔻、丁香、肉桂等也具有藥理和文化上的含義，但這些外在意涵卻是經由消費者後天賦予，而不是它們本身天然即有。

再論絲料，絲料被視為上流精英不可或缺的服飾材料，同時也是羅馬、拜占庭基督教宗教儀式的必備之物。然而不到西元六世紀，其他國家即已取得養蠶技術，中國從此失去對絲的壟斷。中國出口絲品也往往不夠花俏，而且多以紗線形式外銷；即使織有中式圖案，傳遞了關於中國的文化訊息，東南亞和歐洲工匠卻常拆解整塊料子，以便重新使用這些絲線。更何況絲織品和其他所有紡織品一樣，除非密閉在墓葬、神龕或聖骨匣內，不然很快就會朽壞。

玻璃器皿的壽命也相對短暫，因為很容易就會打破。加上玻璃係由矽砂製成，可在不必太高的溫度下予以熔解，另製成不同形狀、顏色的新器。至於銀器，但凡可以取得銀料之處，都有銀匠利用這種白色金屬製作器皿，商人也在國際市場上販售銀器。也正因白銀價昂，意謂著銀器將經常回爐，以熔成現銀使用或改製為更時髦的款式。

因此，珍貴的銀器和玻璃器壽命難以永久，只有瓷器長存，瓷器雖然容易破裂，卻很難摧毀。它的顏色、紋飾可以保持不變，甚至沉在海底歷經幾世紀依然完好。

它的形制、紋飾總是傳達著文化意涵，雖然常常被國外客戶混淆誤解，有時還誤解得頗具創意。總體而言，瓷器（包括陶器在內）獨特的長存特質，促成了一種有趣的狀況，也就是今人若要探討金屬製品的歷史，只能從比它們相對價廉的陶瓷複製品中重新建構。

相較於其他商品，直到三百年前瓷器都由中國一地獨占。雖說自九世紀與十七世紀初起，韓國、日本也開始分別製作瓷器，不過仍是在中國的指導之下進行，完全依賴中國兩千多年累積的工藝專知與技術。中國或以中國為中心獨霸的現象，一直到十八世紀初期才真正打破：受到中日貿易瓷的刺激，日耳曼麥森城的研究人員開發出一種瓷器，很快就被法蘭西的塞弗爾及歐洲其他各地眾多陶瓷廠模仿。

中國瓷還有一項特徵，就是均以成品形式外銷，而且不像玻璃可以回收熔塊再製——雖然十七世紀荷蘭人有時會為它們添加裝飾。但因為無法回收重做，日本、伊拉克、土耳其、荷蘭、英格蘭和法蘭西等各地工匠，只好使用金屬線箍修補破瓷。十八世紀有位見多識廣的時髦巴黎客記載，諾曼地有種工匠，專門以兜售兔皮和「補瓷」為生。

有張一七七○年左右的倫敦廣告傳單，便宣傳著下列服務：「老莫瓷鋪鉚器好手，店址格雷學院區……獨門手藝修補各式中國瓷……鉚後保證完好如新。」各地人士都覺得瓷器如此令人愛不釋手，甚至具有神奇功效，連打破的碎片也珍惜不已，有時還磨成粉末作為藥用，或鑲框懸掛做為裝飾，或在宗教儀式上分發，或做為賭博用的幸運籌碼，或貼於壁上為高塔、神壇、教堂和清真寺增色。偶爾甚至在戰場派上用場：十三世紀的中國士兵在竹製火藥筒內裝滿碎瓷片和鐵渣片，射向敵人。十七世紀由海軍轉任海盜的不列顛傳奇船長威廉．基德，也有個敵手曾命部下把中國瓷器碎片塞進砲管，轟向敵營，扯裂對方船帆。

一六六五年洛斯托夫特一役，英國大破荷蘭，後者損失了十七艘船，其中幾艘原是和香料群島（摩鹿加）以及中國進行貿易的商船。十七世紀英國詩人德萊敦在〈奇蹟之年〉詩中，描述這場發生在沙福克外海的遭遇戰，順便大開碎瓷用途的玩笑：

成堆香料之間，一球墜下， 看啊它們的氣味立時飛揚 成了對付他們的武器： 有些被碎瓷擊中、倒下，貴得要了命， 有些被芬芳的碎渣刺中 香噴噴地死去。

比起其他商品，瓷器還有一項特殊之處，就是造成了普世性的衝擊。香料、絲綢，走的都是單向旅程，自東而西，最後在終點處被人消費使用：胡椒吃下肚，絲綢穿上身，終而磨損、褪色、消失。只有瓷器，不僅歷時長在，還在文化相互影響上發揮了核心作用。取自中國瓷的中國藝術母題與圖案，被遠方社會接納擁抱、重新組合、另加詮釋，更常常遭到誤解錯譯，成為其他商品諸如棉布、地毯或銀器上面的裝飾，然後再送回它們當初所來之處。另一方面，中國陶匠也經常改造異國圖飾，用於自家產品，然後又由商人運送出口，使之歸返幾代以前這些圖案的原產地。

因此某一受到中國影響的紋飾版本，傳到半個世界之外，被當地藝匠模仿，後者卻渾然不知這項曾經給予中國靈感、而自己正在繼而仿效的文化傳統，其實始於自家祖先，自己是其後代子孫。再加上與他種媒材的關係，主要是紡織品、金屬器皿、建築裝飾，共同組成一種令人頭暈目眩的文化大循環：反覆地聯結、併合，再聯結、再併合；瓷器在其中尤其占有中心要角地位。

瓷器帶來的文化衝擊，可為世界史的書寫提供極具啟發性的題材，但始終未受探討。十七世紀後期以來，埋在層層堆積之中的破碎陶器，已成為考古學者不可缺少的訊息來源。然而有關物質文化、商品、消費的歷史研究，卻遲至近幾十年方才開始。

瓷器這個題目尤其不受歷史學家青睞，相較之下倒也不足為奇。雖然有關瓷器的文獻資料車載斗量，卻都出現在史學研究者鮮少參考的出版品中，比方展覽目錄、拍賣行雜誌、古董品月刊、博物館文宣、專題論文、藝術期刊、陶瓷刊物、考古通訊等等。在歷史研究這門學問裡面，瓷器可以說沒有什麼地位，正如博物館訪客往往匆匆經過瓶瓶罐罐的展示櫃，急忙奔去瞻仰相對而言比較容易了解的知名畫作與雕像一般。

儘管多少世紀以來，瓷器在長距離商業活動中舉足輕重，經濟史學者對它卻興趣缺缺。真正提筆書寫瓷器主題的人士，多屬瓷器迷、鑑賞家、收藏者、博物館研究人員，他們著重在瓷器的審美素質，而不是它的經濟意涵。因此大規模的中國瓷器外銷活動，不見深入、量化的探索，卻充斥著數不盡的古文物式研究，單單只為辨識這些貿易瓷上所繪的十八世紀不列顛紋章。當然，眾瓷器專家的確也從更具意義的角度切入：比方紋飾圖樣、器物形制、特定器式、窯址窯群、考古發現以及知名收藏等。但這類研究儘管有其本身的價值和趣味，對於更大的歷史觀點考量，尤其是經濟面向，卻鮮少著墨。

藝術研究與經濟研究之間，長久以來隔著巨大的屏障。藝術史家與經濟史家在基本的工作方式上就有顯著差異，舉凡研究主題、資料來源、學術訓練、研究方法和問題探討等，皆有不同。然而，我們若把瓷器視為一項文化聚焦物、一個藝術與商業匯流的交會現象、一種在相當程度上將其製作者、購買者、欣賞者的風俗、信仰與心理等精神面向，化為具象並清晰流露的人造物品，那麼其中可透露的訊息就極大極廣。

瓷器一身三角，處於日常生活、商業和藝術的交集，同時是實用品、商品又是藏品。瓷器與社會行為、長途貿易和上流品味的關係異常密切，還提供我們一個獨特的角度去觀察世界歷史，照見瓷器本身之外的其他諸多議題。

本書以瓷為組織提綱，並由瓷器出發，審視人類歷史的種種交纏互動。書中採取的觀點，正如同荷蘭靜物畫，亦如一首二十世紀詩作所流露的角度——這個由人手所製的物品，為豐沛不羈的自然事物，賦予了形狀，也賦予了秩序：

我把一只罐子放在田納西， 它體態渾圓，立於山丘。 它使凌亂荒蕪的野地 環繞著那山丘。 野地仰首向它， 伏臥四周，不再野地。 罐子渾圓聳立， 巍峨威嚴。 罐子統領全地。 卻灰而裸空。 它不生鳥雀，亦不生灌樹叢， 完全不似，田納西其他一切事物。 ——〈罐子本事〉，美國現代派詩人華萊士．史蒂文斯

中國的沒落與西方的崛起

不過，本書關注的面向，可說主要在那片「凌亂野地」而非罐子本身。也就是說，焦點是在瓷器所處的世界各地文化，卻不是瓷器這項商品。本書不是中國瓷器史，遑論陶瓷史，更特意不作這方面的陳述。因此相關技術議題如黏土、釉藥和燒窯等，都保持在最低限度。全書師法十六世紀義大利作者法皮克巴薩立下的模範先例，他那套介紹義大利陶器製作的《陶藝三書》特別聲明：書中不提太過專門的細節，「以免因非必要的事物造成困擾。」

本書題旨雖然跨越一千年以上的歷史，著墨最多處集中在近世初期，也就是西元一五○○年到一八○○年的三百年間。所有章節都從這段期間取材，因為相關的瓷器研究最為詳盡。此外，研究中國瓷器對世界歷史造成的文化影響，也必然會凸顯近世初期的種種發展現象。

從西元前四千年左右的文明起源起，以迄哥倫布、達伽馬的航行之前，最廣泛最普遍的長期性文化互動，都是在一塊超級大陸之上發生，也就是由歐亞非地峽連繫而成的舊大陸板塊，組成了所謂「寰宇」或「已知世界」（ecumene）——此字源自希臘文的「人居地區」（oikoumenē），也就是指在大西洋與太平洋之間，一系列文明或廣大區域的社會彼此接觸、溝通，不論這些活動發生的頻率多麼偶然，或者性質多不穩定。

一些旅行家曾經跨越那片廣大的地理區域，最知名的莫過於義大利人馬可波羅和阿拉伯人白圖泰。

馬可波羅能從威尼斯一路抵達中國，要感謝蒙古征服者為絲路沿途提供了安全保障——這是由荒漠中一系列小道和綠洲串起的陸路交通網，連接了西方和東亞。白圖泰從摩洛哥來到廣州，則是取道穆斯林商人建立的海路——將西南亞和印度洋連於南中國海岸的貿易網絡；再計入回程到西非的路途，總共耗費二十九年，十二萬公里，他的足跡行遍了「寰宇」的絕大部分地區。

接下來新世界的發現，以及繞經好望角前往印度航線的成功，將「寰宇」的範圍推向全球規模。世界各地的人都開始身陷與日俱增的交換活動，包括商業、科技和智識。「寰宇」的範圍轉型擴大，其中一項影響後果便是亞洲商品可在歐美兩洲取得。這是有史以來第一次，瓷器成為一項真正具有世界性身分的商品。所謂物質文化的「全球化現象」，其實始自哥倫布和達伽馬的紀元，中國瓷器的紋飾、色彩和形制，則是全球化最早也最普遍的首場展示。曼努埃爾一世的寬口執壺與菲力普二世的香客瓶，即是其中極佳的具體說明。

中國製產品具有公認的優越地位。人類物質文化首度步向全球化，也是在中國的主導下展開。航入大洋的哥倫布攜有一封西班牙王的國書，向中國的大汗以及印度各邦君主介紹這位來自西方的探險家。

哥倫布奉《馬可波羅遊記》為圭臬，特別畫下重點標明書中的一段話——那位威尼斯商人保證：「無法估量的貿易」在中國等著西方人前去。

一五○一年，卡布拉爾率領的第二批葡萄牙船隊從印度洋遠航歸返里斯本，葡萄牙王曼努埃爾一世轉告某位同行——另一位歐洲君主，「瓷器、麝香、琥珀和沉香」可自印度之東一處叫做Malchina的國度取得，Malchina衍自梵語，意指「大中國」。

在絕大部分的人類歷史時光之中，中國的經濟都為全世界最先進最發達，它的貨物不但供應本身巨大的國內市場，也外銷韓國、日本、東南亞以及印度洋各國。

一五○○年以後，歐洲人獲得直接進入亞洲市場的門徑，中國商品——茶葉、絲織品、漆器家具、手繪壁飾、瓷器——連同印度棉與亞洲香料，都是西方最渴望獲得的物品。為了支付貨款，白銀不斷流向亞洲；及至十七世紀，歐洲君主力圖遏止白銀外流，於是開始鼓吹仿製中國瓷及其他各式製品。

一八○○年之後形勢開始逆轉，物質文明的全球化改由西方主導並快速開展。早在該世紀之交前，工業革命已經發動了幾十年，種種時代尖端產業包括陶瓷業在內，發明了新的生產技術、規畫出現代工廠組織的雛型。工業革命造成的全球化影響開始登場。在此同時，中國瓷器卻開始一蹶不振，十八世紀後期因不敵英國瓷器，尤其是知名陶瓷大亨瑋緻伍德的產品，使得中國瓷在國際市場上快速崩潰、一敗塗地。

雖然在陶瓷史本身的脈絡之下，中國瓷器的沒落顯然值得注意，不過就更廣大全面的人類物質文化史以及工業革命的全球衝擊而言，中國瓷對世界史研究的最大價值，在於它反映了一項規模最為龐大的文化轉型活動。放在長程的歷史觀照之中，最能清楚看見中國瓷器促成的遞嬗轉變。

早在西元一○○○年之前，跨越遠距的商業交換活動就已經將「寰宇」整合成一個今日歷史學者所稱的「世界體系」，也就是一系列交疊互動的多重經濟體。一個極其複雜的交易網絡，內容包括金銀幣、香料、寶石、金屬、織品和陶瓷，將歐亞大陸的極大部分串連在一起。中國是這個世界體系中最重要的關鍵樞紐，勝過其他任何地區，中國是帶動這個世界體系運轉的發動機。

龐大的中國古代經濟活動遠及海外，遍布整個東南亞地區及印度洋國家，加劇了當地的貿易與開發活動。亞洲貨品在地中海地區及阿爾卑斯山區以北擴張所引發的漣漪效應，甚至遠在歐洲市場都可以感受得到。自西元第一個千年之交開始，中國就是世界經濟的發電廠，因此自古以來即以「中」國自居，亦即世界的軸心。這個名字的確有幾分經濟上的正當性：以中國為中心，周邊小國圍繞，還有那些令人遺憾的夷狄之民，比方非洲人和歐洲人，遙遠地領受中國分賜的福祉。

然而，這一切優勢、自信，卻在一八○○年之後很快喪失殆盡，因為世界體系的重心移轉到西北歐各國。亞當斯密在《國富論》中有句名言，點出了世界秩序此番大洗牌的關鍵前提：「美洲大陸的發現，以及經由好望角通往東印度群島航線的開發，是人類史上最重要的兩大事件。」菲力普二世的疆域遍布全球，就是歐洲新地位的初步驚人展現。英國的史家康登因此提出警示，認為菲力普帝國的勢力已對英國形成威脅，因為這位西班牙王「確實可以宣稱：太陽始終照耀吾身！」

不過進入十七世紀，西葡大帝國開始裂解；然而正如孟德斯鳩在一七四八年的《法意》中指出，伊比利半島勢力的崩潰並不代表西方退出全球舞台：「歐洲一手包辦了世界其他三大洲的商業與航運，正如同法蘭西、英格蘭、荷蘭三國幾乎包辦了歐洲全部的航運與商業。」法、英、荷三國，以它們在歐洲占有的經濟地位為基礎，進一步建立遍布海外的勢力。對它們來說，太陽真的永遠照耀，直到二十世紀後期方才落日。

長久以來，最多只不過是歐亞大陸一處邊陲成員的歐洲，卻在近世初期開始嶄露頭角，攫奪了世界舞台的中心位置。它開拓了全球海運航線，在海外設立貿易據點，在南、北美洲植入歐式社會，將亞洲大部分地區變成它的殖民地，塑造出新型的政治與經濟制度，最終一手催生並主導了現代的誕生。

這一場世界體系自東向西的革命性軸心轉移，恰與中國瓷的國際生涯轉變並行，而中國本身的命運也發生同步變化。達伽馬航行之後，歐洲人狂熱地從中國進口瓷器，透露了自從他們展讀馬可波羅對中國的記事以來，西方對中國抱持的那份又慕又羨之心。十七世紀之後，歐洲致力於仿製中國瓷器，也指向西方決心在經濟上擺脫對中國的仰賴，並進而挑戰後者的產業實力。最後終於在十八世紀末完成了歐洲瓷業的商業勝利，一舉將中國瓷器逐出國際市場。

這項勝利，也預示了西方在現代世界將要獲得的壓倒性支配地位。因此從最廣義的角度而言，我們可以說中國之瓷開始在世界市場上全面崩盤，正與中國在世界事務上畫時代的衰退，若合符節地同步進行。也與西方勢力上升、前進成為全球重心的時序相互對應，一切都是在一八○○年之前即已發動。

誠然，至少就某些重要方面而言，西方獨霸的現象也已是昨日之事。第二次世界大戰結束以來，西方國家已經被迫放棄它們在海外的殖民地，同時也失去了對全球軍事、政治事務發號施令的權勢。在今日變化快速的世界體系裡，更有跡象顯示，中國將向西方的經濟霸權提出挑戰，甚至有可能重登寶座，取回它在人類歷史上占有的長期地位。然而東方與西方，不論哪一方勝出，或者哪一方都不會勝出，瓷器卻已必然置身在這場新世紀的爭霸戰之外了。如果說，它已不再像過去多少世代那般令我們驚豔、令世人珍視，那也是因為它已不可逆轉地成為全球皆有之物，世上幾乎每個地方都在製作瓷器、都在使用瓷器。

雖然中國瓷早已失去了獨霸地位，中國景德鎮卻仍在繼續運作，每年產製不下三億件的瓷器。這個一度幾乎包辦了全世界瓷器生產的瓷都，如今大部分產品都只是沒有特色的普通貨色，不論是義大利、丹麥、智利或馬來西亞的產品，都可與這些景德鎮產品互替。但是景德鎮畢竟沒有忘記自己輝煌的過去，並顧及今日顧客群的購買意願，因此另外也針對一些舊日的精品進行逼真的仿製，賺取可觀的利潤。那些舊日的奪目光華，曾在多少世紀之中，令世界為之著迷，令世人為之沉醉。

書籍介紹

本文摘錄自《從景德鎮到Wedgwood瓷器：第一個全球化商品，影響人類歷史一千年》，貓頭鷹出版

作者：羅伯特．芬雷（Robert Finlay）

譯者：鄭明萱

工業革命之前，影響世界最廣的器具，它的美麗與多變，讓世界為之瘋狂

金鼎獎首屆翻譯獎得主鄭明萱一生顛峰譯作

舊版書名為《青花瓷的故事》

西方世界爭相收藏

從太空艙到陶鍋，無處不見的陶瓷，發明於一千五百年前，一度是全世界貴族爭相購買的奢侈品。長達一千五百年，瓷器技術為中國獨占。與絲綢、茶葉等，都曾經讓整個西方世界為之瘋狂。而瓷器的精美、光滑、細膩，尤其讓歐洲人深深醉心，不但引發歐洲人的豔羨，更引發歐洲人的無限想像和嚮往。就連運送途中損壞的碎瓷片都可做成首飾出售，各國君王更紛紛成立實驗室或派出商業間諜，一心想破解中國獨霸千年的製瓷祕方。

天下第一瓷

當年「中華帝國」的天威之盛，不光是風靡歐洲大陸，鄰近的東北亞、東南亞地區，無一不為之心悅誠服。「天下第一瓷都」景德鎮，在十八世紀初更是全球最大的工業複合生產區，三千座窯密密麻麻遍布全鎮，每天得消耗掉一萬擔白米和一千頭豬，不但為朝廷燒製奇珍異件，為中國百姓生產家常器皿，更為江戶、馬尼拉、巴達維亞、德里、伊斯法罕、開羅、威尼斯、阿姆斯特丹和巴黎等世界各地的客戶，特製符合當地品味和需求的瓷器。景德鎮的分工之細，工業化之精，不但比亞當斯密的工業分工理論還早出現，更比福特的汽車生產線足足早了一個世紀以上！

第一件「全球化」商品與中國的衰落

瓷器流入歐洲，除了激發十四世紀商業冒險活動的興起，亦與地理大發現、海上霸權的興起，環環相扣、息息相關。十八世紀中國瓷器行銷各地數量之巨，遍布之廣，已首度充分證明：一種世界級、永續性的文化接觸已然形成，所謂真正的「全球性文化」，首次於世界史中隆重登場。

不過，弔詭的是，當歐洲人發現製瓷祕方的那一刻起，中華帝國的命運也從康雍乾三朝的豐華盛世，悄悄步向近代三百年的動盪不安與衰頹。英國瓷Wedgewood（瑋緻伍德）超越中國瓷在歐洲與世界各地的市場占比，也讓荷蘭臺夫特瓷器工場關門大吉，甚至成為馬戛爾尼獻給乾隆皇帝的禮物。

不一樣的物質文化史

世界史的探討雖已從多種不同貨品切入：茶、咖啡、香料、絲綢等，但比起香料吃下肚，絲綢穿上身，終而褪色或消失，瓷器最特別的是以完整成品形式外銷，不僅歷時常在，而且成為媒介，跨越遙遠的距離，藉由貿易形式在世界各地流通，促成不同文化的交互影響。

本書深入探討瓷器的多種面向，瓷器的外型與花樣反映了各時期的中國對外來文化的態度，唐代陶器的多彩反映廣納多種文化的姿態，宋代的青瓷的素樸是內縮心態的投射，元明轉向青花，瓷器上那來自異域的圖樣，是再次張開雙臂接受外來文化與技術的表徵。此外，本書更透過瓷器探討朝鮮與日本文化的性格特徵，及歷史對各自文化面形塑的過程，以及描繪東南亞、印度、西南亞的瓷器發展。處處展現作者深厚的知識學養與對物質文化的精采解讀。

青花瓷的寰宇之旅，是全球化首次真正興起的濫觴。讀者可從本書看見中國青花瓷如何發揮驚人的影響力，以關鍵樞鈕的角色帶動整個世界體系運轉，雄霸世界一千五百年！

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬