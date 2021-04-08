從228免費到鮭魚之亂，如何避免行銷獎勵玩火上身？

文：陳效天（爆米花數位資訊資深總監）

一場席捲國內媒體與社群，甚至登上國際版面的壽司品牌行銷操作，全民跟風的行為，又再次成為民眾關注的焦點，不僅引發了代間價值觀的激辯，在行銷操作的論斷上，亦有不同的見解，從數位行銷實務觀點，針對過去類似的行銷獎勵操作，在過去也有不少前車之鑑可以參考。

從實務觀點來看，行銷資源有限的情況下，若以行銷獎勵的方法來達成行銷任務，首要考量不外乎是公平，因此常以抽獎的方式執行。然而，抽獎的過程難以引發額外的聲量或話題，所以將身分證字號、手機號碼、生日日期、甚至是姓名中的文字，導入進行銷獎勵的基礎，不只避免消費者對於獎勵過程不公平的質疑，也透過公布機制的過程，以射倖性的方式引發期待與關注。

這樣的方式連政府也這麼做：去年政府發放的動滋券，也是以透過抽身分證字號的方式來發放。

228連假，行銷獎勵機制引發公關危機，何以至此？

事實上，這樣的行銷獎勵操作雖滿足了消費者對於公平性的期待，但仍然具有相當的風險。舉例來說，某一年北部某大型遊樂園在228連假期間，以身分證字號有228者就能免費暢遊，招致大批網友撻伐。

事實上，在台灣民眾近幾年對於公共議題的敏感度大增的情況下，行銷獎勵機制規劃除了傳統的4P——Product（產品）、Price（價格）、Place（地點）、Promotion（促銷）角度外，尚須納入公共政策（Policy）與公共輿論（Public opinion）的考量，才能夠避免踩雷。

龜山島觀光行銷罵翻，鮭魚改名卻引爆關注？

去年6月，交通部觀光局推出名字有「龜」的民眾，即可以免費暢遊龜山島，便招致網友罵翻，原因無非是名字有「龜」民眾全台僅三人，對於全台2300萬民眾來說，自然是毫無誠意的活動。

Photo Credit: 中央社 龜山島

但名字有「鮭魚」的人，應該一樣罕見，為何卻未受到跟龜山島一樣的結果？

這樣的差異，主要關鍵在於有人開了第一槍！

在壽司郎活動公開後，即有網友以改名的方式響應，並將改名後的身分證上傳於網路論壇，姑且不論這樣的響應是品牌檯面下的行銷操作，抑或是免費吃鮭魚真的如此吸引人，總之，「真的有人改名」無疑給了觀望的網友一劑響應的強心針，如同念書時，只要班上有一位同學翹課，勢必會有其他同學跟進一樣。

就像抓到了漏洞一般，只要改一下名字，就可以享受一頓免費的鮭魚大餐，這種氛圍自然就會引發更多跟進。因此，回過頭來思考，龜山島的行銷獎勵規劃，若在活動開跑後，真有人因此把名字納入龜字並放上網路論壇，也許也會造成一波龜山之亂！

從改大頭貼到改名風潮，網路世代更在乎會不會被看見！

相較於「行不改名坐不改姓」的傳統觀念，在網路世界成長的年輕世代在看待個人專屬資訊的角度，都是以展現自我特色與風格主張為出發點，從認同社會政治議題，而更改臉書大頭貼來表達立場；在通訊軟體中，把名字改成「煞气ㄟ凱蒂貓」來表達個人特色等，都是網路世代最鮮明的社交行為。

因此，無論是社群網站中的姓名、大頭貼；網路論壇的暱稱、簽名檔；通訊軟體的暱稱與自我介紹，無非都是希望會被看見、被記住！當媒體與網路大幅關注這次鮭魚改名風潮時，年輕世代自然也想透過改名來搭順風車，爭取媒體或網路的關注目光。

Photo Credit: 中央社

行銷目標若沒有達成，意料之外的聲量對品牌的幫助並不大

回到本次的鮭魚之亂，到底對品牌是否有幫助？從行銷實務角度來看，每一個行銷策略推展勢必為了達成行銷目的，包含品牌正面聲量、產品服務促購等等，基於不同的行銷目的，勢必發展出不同的行銷活動。

雖然壽司郎在去年7月發生了老鼠在壽司輸送帶上奔跑的食安危機，亟需改善品牌形象，但本次的鮭魚活動公告，僅出現在品牌的臉書粉絲團上，且該貼文圖片上搭配了相關商品的資訊，故應為單純的產品促購發文，而非創造品牌正面聲量。

至於是否達成了產品促購的目的？從新聞報導畫面看來，似乎沒有引發大量排隊人潮；再從鮭魚活動期間前後官方粉絲團的成效表現判斷，鮭魚之亂後的壽司郎粉絲團成效表現反而不如鮭魚活動之前。

作者提供，資料來源：Socialbakers

即使創下全台甚至是國際媒體大幅報導的行銷活動，充其量只是意料之外的聲量，對壽司郎在品牌與業務上的幫助，似乎沒有想像中的大！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航